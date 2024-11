Austria-Fans: „Der Sieg gehört dem ganzen Verein“

Die Wiener Austria eilt weiterhin von Sieg zu Sieg. Die Veilchen feierten gestern einen 2:1-Heimerfolg gegen den FC Blau-Weiß Linz und liegen in der...

Die Wiener Austria eilt weiterhin von Sieg zu Sieg. Die Veilchen feierten gestern einen 2:1-Heimerfolg gegen den FC Blau-Weiß Linz und liegen in der Tabelle nun auf dem dritten Platz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Dieser Zusammenhalt. Diese volle Hüttn. Diese Stimmung. Diese zweite Halbzeit, wo der Gegner 15 Minuten überhaupt nicht atmen konnte. Dieser fünfte Sieg in Folge. Diese Austria. Das hat heute richtig Spaß gemacht! Drei viel Gescholtene möchte ich hervorheben: Prelec hat das Siegestor top gemacht. Helm hat mit seinen Wechseln zur Pause viel bewirkt. Ranftl würde jetzt noch auf und ab sprinten, hätte man ihn nach 97 Minuten nicht von der Außenbahn gezaht.“

Blackcactus: „Verdienter Sieg. Blau-Weiß Linz hat teilweise gar nicht für Entlastung sorgen können. Bissl verwundert war ich, dass Blau-Weiß Linz nach dem Ausgleich sehr hoch gestanden ist. Und prompt haben wir ein Kontertor geschossen. Prelec behauptet die Bälle einfach deutlich erfolgreicher als Raguz. Maybach darf mal ein schlechtes Spiel machen, Guenouche auch. Ranftl sehr stark, ebenso unsere Verteidigung mit Galvao, Wiesinger und Dragovic. Barry einfach unfassbar elegant, wie der an den Gegenspielern vorbei geht. Das schaut so leicht aus und elegant, der müsste einfach weiter vorne spielen, dann kann er sowas öfter probieren ohne heftige Konsequenzen.“

Pinkman: „Fitz heute mit einem guten Tag und die Stürmer fangen jetzt auch einmal an zu treffen.“

Altes Landgut: „Meiner Meinung nach das unterhaltsamste Spiel von uns, seitdem Helm Trainer ist. Einige sehenswerte Torchancen kreiert und somit ein hochverdienter Sieg. Gegner besiegt und den Parteiischen mit der Pfeife besiegt. Ich bin zufrieden.“

LukasM: „Der Sieg gehört dem ganzen Verein! Man sorgte dank Mitgliederspiel für eine Top-Stimmung, die Entscheidung, kostengünstig auf Stephan Helm zu setzen, zahlt sich langsam aber sicher ebenfalls aus und auch die teils so stark kritisierten Transfers wissen allesamt zu überzeugen!“

thebodi: „Nach einer Viertelstunde zum Vergessen hatte ich das erste Mal heuer das Gefühl, die Austria zu sehen. Ranftl Weltklasse.“

violet heat: „Die Wechsel waren wichtig. Man hat aber schon in den letzten Spielen gesehen, dass Guenouche und leider auch Maybach nicht erste Wahl sein dürften, wenn man Alternativen wie Barry, Potzmann bzw. Vinlöf hat.“

fis: „No Fitz, no Party. In der zweiten Halbzeit war wieder mal zu sehen, was wir an ihm haben.“

fak 1990: „Ich finde, es wird mal Zeit, dass von der Kurve der Name Helm angestimmt wird! Hab nicht gedacht, dass ich das mal schreiben werde.“

systemoverload: „Abwehr wie immer extrem stark, lediglich Hakim hat uns anfällig gemacht. Richtige Wechsel von Helm. Noch ein starker zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler würde uns wirklich um einiges besser machen. Barry hatte da einen guten Einfluss, die Fehler muss er aber endlich abstellen, viel Licht und Schatten.“

violet heat: „Super Partie des oft gescholtenen Ranftl, auch Fitz spielerisch und kämpferisch top. Drago wie zuletzt bärenstark im Zweikampf und tolle Organisation. Vor allem das zweite Tor eine Augenweide! Wieder coole Stimmung, es tut sich was im Horr! So zwanzig Minuten der 2. Halbzeit waren richtig geil zum Anschauen. Wir dürfen sehr zufrieden sein. Schön, dass die Frauen nach ihrem Fast-Sieg auch zur Ost gekommen sind. So fühlt sich Austria/Familie an.“

Vienna1990: „Hat Spaß gemacht heute, erste Hälfte nicht wirklich gut, eh schon fast gewohnheitsmäßig, aber schön, dass wir heute so nachlegen konnten. Von der 46. bis zur 75. Minute war das Einbahnstraßenfußball, schade, dass wir es nicht früher entscheiden konnten.“

DeusAustria: „Ja Freunde, bei aller Kritik, aber es macht aktuell wirklich Spaß. Es waren heute quasi alle Wechsel, wie man sie gebraucht hat. Einfach weiter so. Dann hat man zum Start der Rückrunde genug Punkte für das obere Playoff und dann bitte am 16.02. die Grünen zerlegen.“

