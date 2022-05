Austria-Fans: „Die Chance auf den 3. Platz lebt“

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich wieder einmal mit einem 1:1-Unentschieden. Bernhard Zimmermann brachte die Hütteldorfer in Führung, sah aber in...

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich wieder einmal mit einem 1:1-Unentschieden. Bernhard Zimmermann brachte die Hütteldorfer in Führung, sah aber in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte. Die Austria erhöhte den Druck und glich durch einen Ohio-Treffer aus. Nachdem wir uns die besten Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Anhänger der Wiener Austria zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Erste Halbzeit war Rapid sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball richtig gut und besser. Dann hat Zimmermann das Derby gedreht und es war richtiges violettes Power-Play. Leider mit zu wenigen richtigen Torchancen, sodass es nur ein Punkt wurde. Über 90 Minuten gesehen ist das auch in Ordnung so und wir können angesichts der Auslosung besser mit dem Punkt leben als Rapid. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass wir zu 90% nicht auf Platz 6 landen werden, also sehr gute Chance auf internationales Geschäft haben. Schmids Spielidee gefällt mir schon richtig gut. Gegen den Ball kompakt, sehr giftig und oft mit starken Balleroberungen, mit dem Ball mutig, immer nach spielerischen Lösungen suchend und ein gutes Kurzpassspiel, ganz ohne hohe Zufallsbälle. Leider ist die Ausführung von beidem oft noch ausbaufähig bzw. gelingt nicht über 90 Minuten. Phasenweise fehlte auch die Strafraumpräsenz, Tabakovic statt Ohio wird da bald ein spürbares Upgrade. Sehr positiv habe ich heute Galvao, Keles (!) und Braunöder wahrgenommen. Letzterer ist so eine Maschine. Auch Mühl, Martins, Suttner, Grünwald und Ohio gefielen mir ganz gut. Fischer kommt wieder besser in Form, aber auch mit unnötigen Ballverlusten. Jukic schaue ich sehr gerne zu, aber defensiv oft noch unroutininiert.“

DaMarkWied: „Schade. Da wäre mehr drinnen gewesen. Trotzdem alles reinhauen in den letzten beiden Spielen. Vielleicht haben wir etwas Glück.“

behave yourself: „Ich tu mir schwer nach so einer schwachen Leistung vom 3. Platz zu träumen, wir können froh sein, wenn wir den 4. irgendwie erwurschteln. Wenn wir so feig bleiben bei der Strafraumbesetzung fehlt mir auch die Phantasie, wie wir gegen Klagenfurt und Sturm gewinnen sollten.“

Lucky Luke: „Wie die ganze Saison bzw. Meisterrunde: Defensiv passt es sehr gut, offensiv fehlt uns einfach einiges, dazu die grauenvollen Standards. So gewinnt man halt kaum eine Partie gegen Mannschaften auf Augenhöhe, vor allem, weil wir uns dann doch auch ein blödes Gegentor einfangen wie zuletzt in Kärnten aus dem Nichts mit einem langen Ball und heute mit dem Fehler von Demaku. Rapid wäre heute schlagbar gewesen, weil sie auch schon reihenweise Bälle gefährlich verloren haben in der ersten Hälfte noch vorm 0:1, aber wir konnten es leider nie so gut ausspielen wie sie in der einen Aktion.“

farmi: „Ein Unentschieden das sich anfühlt wie eine bittere Niederlage.“

KindausFavoriten: „Wenn man sich die Statistik ansieht (auch ohne Ausschluss), dann sollten die Grünen die Sache mit der Rapidviertelstunde ernsthaft überdenken, Tradition hin oder her. Was wir aus Eckbällen oder eckballähnlichen Freistößen machen oder nicht machen ist zum Weinen. Und da muss man bei aller Wertschätzung halt schon auch Kritik an Suttner üben, weil er ja 80 % davon schießt und nichts dabei rauskommt. Es ist ja nicht so, dass er einen Mitspieler trifft und der nichts daraus macht, sondern es landen die meisten einfach beim Gegner. Das ist die größte Baustelle für nächstes Jahr. Gut, dass wir zumindest noch Unentschieden gespielt haben. Chance auf den 3. Platz lebt. Die Klagenfurter müssten wir halt einmal schlagen. Gegen Sturm wird das dann eh wieder so ein Spiel wie gegen die Grünen, bei dem es nur darum geht, den Zufall irgendwie auf die eigene Seite zu zwingen, denn spielen kann man gegen die genauso wenig, weil sie genauso aufgezuckert auf alles reinfahren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!