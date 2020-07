Austria-Fans: „Die Chancen stehen bei zehn Prozent“

Nach der 2:3-Niederlage gegen Hartberg stehen die Chancen für die Wiener Austria vor dem Rückspiel alles andere als gut. Wir wollen uns ansehen ob...

Nach der 2:3-Niederlage gegen Hartberg stehen die Chancen für die Wiener Austria vor dem Rückspiel alles andere als gut. Wir wollen uns ansehen ob die Fans noch an ein kleines Wunder glauben und es ihrer Mannschaft zutrauen doch noch in den Europacup zu schaffen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gschichtldrucka: „Ich find man muss den Gegner ab der 1. Sekunde überrennen wollen. Keine Kräfte sparen oder auf eine Verlängerung spekulieren, sondern bei Anpfiff muss das Ziel im Kopf sein fünf Minuten später schon 2:0 zu führen! Die Hartberger müssen aufs Feld kommen und sich sofort anschei***, weil sie gar nicht wissen wie ihnen geschieht. Das ist das einzige Mittel, umso länger wir nämlich kein Tor schießen, desto schwerer werden auch die Beine werden!“

Violetter1911: „Schwer zu beurteilen die Partie, Hartberg ist zuhause sehr schwach und wir haben auswärts so etwas ähnliches wie eine Serie gegen die Teams aus dem unteren Playoff gehabt. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen wie es gehen kann und ich hoffe man setzte da an. Ein frühes Tor und es schaut wieder ganz gut aus.“

thebodi: „Manche checken noch nicht was das 2:3 für Hartberg bedeutet. Zwei Tore schießen MÜSSEN gegen eine Kontermannschaft ist deren feuchter Traum. Fitz fehlt an allen Ecken und Enden, hab´s schon nach dem Spiel gegen Admira geschrieben: Hätte lieber verloren und Fitz behalten. Natürlich wird man drum kämpfen bis zum Schluss, aber das Duell haben wir im Hinspiel verloren.“

manyk: „Christian Ilzer ist morgen gefordert. Die Startelf und sämtliche Einwechslungen sind heute gefordert. Ich will den Rasen brennen sehen. Und ich „will“ – nein ich „werde“ ganz fest daran glauben, dass uns das Trainerteam und sämtliche Spieler morgen in diesem einen Spiel für ganz, ganz viele Enttäuschungen in dieser Saison – in letzter Sekunde – noch einmal ganz viel zurückgeben und uns das zeigen und liefern, was sich die gesamte violette Familie verdient hat und wünscht. Glauben wir alle daran – unsere Glaube an die Veilchen kann und wird morgen Berge versetzen! Forza Viola!“

loeni9: „Hoffen wir auf das Wunder, dass die Saison wenigstens noch etwas retten könnte! Forza Viola!“

QPRangers: „Wir werden es nicht schaffen. Hartberg ist daheim nicht so gut wie auswärts, werden aber mit der „Auswärtstaktik“ spielen, weil sie ohnehin 3:2 führen. Somit tun sie das, was sie können, Kontern. Und zumindest ein Tor werden sie uns einschenken und drei machen wir nicht. Das ist meine Vermutung. Ich glaub eher an ein 2-2 oder sowas. Âuch würde ich nicht von Beginn an volle Offensive spielen, sonst ist die Sache nach 20 Minuten schon erledigt, nicht zu unseren Gunsten.“

district_sixteen: „Die Chancen stehen bei maximal 10%. Hartberg kann genauso spielen wie im Hinspiel und muss nur auf unsere Fehler warten, die mit Sicherheit kommen werden. Klar wäre ein frühes Tor förderlich und wir sind auch jede Partie für ein Tor gut. Allerdings brauchen wir zumindest zwei Treffer und unsere Abwehr ist immer anfällig für einen Gegentreffer.“

hope and glory: „Wird alles andere als einfach, aber vielleicht ist das genau die Situation die wir brauchen. Wichtig wird sein das kein Loch zwischen defensiven Mittelfeld und Abwehr besteht, so wie beim Hinspiel beim 0:1 und wir kein Gegentor bekommen. Von Beginn an mit einer „kontrollierten Offensive“. Gelingt uns ein rasches 1:0, ist alles möglich.“

since1312: „Wir liegen zur Halbzeit 0:3 hinten, woraufhin ich die Kabine stürme und der Mannschaft den Anschiss des Lebens verpasse. Daraufhin drehen wir das Spiel noch auf 5:3, werden aber disqualifiziert, weil ich gegen die Corona-Maßnahmen verstoße.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Rückspiel zwischen Hartberg und der Wiener Austria.

So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 die Ausgangslage vor dem Spiel ein:



Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!