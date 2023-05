Austria-Fans: „Die Defensive wirkt weiterhin verunsichert“

Die Wiener Austria verlor auch das zweite Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit einem Tor Unterschied. Nachdem es in Graz eine 2:3-Niederlage setzte, mussten...

veilchen27: „4 Niederlagen gegen Sturm Graz, 11 kassierte Tore. In der heurigen Saison wurde ganz gut aufgezeigt, dass da momentan eine große Kluft ist. Ich hoffe, sie wird in der nächsten Saison kleiner. 6 Spiele in Folge sieglos, 3 in Folge verloren. Zu großen Teilen waren das Pech und umstrittene Pfiffe, zuletzt und vor allem heute aber einfach nur eigenes Unvermögen in der Defensive, die weiter verunsichert wirkt. Das zweite Gegentor war ein Sinnbild dafür. Das 1:0 war das 17. (!) Standard-Gegentor in dieser Saison. Dass Mühl raus musste und Martins/Handl wieder verteidigen durften, habe ich nicht verstanden und für eine Fehlentscheidung gehalten, die Wimmer offenbar auch eingesehen und korrigiert hat. Ab dann lief es stabiler bzw. insgesamt deutlich besser, die zweite Halbzeit haben wir verdient gewonnen und sie hat gezeigt, was mit einer ähnlichen ersten Halbzeit möglich gewesen wäre. Mit einem Hin und Her auf der Tormannposition im Vorfeld des Spiels hat man Früchtls Verunsicherung wohl auch nicht gestärkt, aber ich hoffe sein heutiges gutes Spiel gibt ihm wieder mehr Sicherheit. Auffällig war, dass wir speziell 1. Halbzeit viel weniger rausgespielt haben als üblich, so viele weite Bälle hat Früchtl noch selten geschlagen. Baltaxa gefällt mir am Flügel deutlich besser als ich es erwartet habe, auch schon auswärts in Graz, derzeit wesentlich stabiler als Polster. Meisl hat es recht brav gemacht. Tabakovic wurde von den Grazern geschickt abmontiert.“

DaMarkWied: „Erste Halbzeit komplett unterirdisch, beide Gegentreffer absolut vermeidbar. Defensive durchgehend überfordert. Zweite Halbzeit überwiegend auf Augenhöhe gegen unsportliche Grazer, aber am Ende hats trotzdem nicht gereicht. Schade.“

Braveheart-FAK: „Hinten mit zu vielen Fehlern gegen ein qualitativ besseres Team. Zweite Hälfte war großteils ok.“

fermin: „Wir sehen was phasenweise geht, wir sehen was fehlt. Wennst dir pro Partie ein Türl selber machst, bleibt es punktmäßig mau. Wären wir so dreckig-clever wie die Grazer, hätten wir fünf Punkte mehr. Müssen wir lernen… das was uns am den Grazern wahnsinnig gemacht hat, will ich auch von uns sehen: Wassern, Spielfluss unterbrechen, jegliche Dynamik killen. Wir spielen „eh lieb“ wie junge Hunde, damit reißt halt nix, wenn’s eng wird.“

kingpacco: „1.Halbzeit war ja defensiv unter aller Sau, was wir da abgeliefert haben. Erst mit der Einwechslung Mühl statt Handl kam ein bisschen Stabilität rein. Braunöder auch total außer Form. Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Erfolg der Grazer in Ordnung.“

viola522: „Martins für mich einfach kein Abwehr-Boss – es ist mir ein Rätsel warum er immer im Zentrum spielt. Keine Kommandos, keine Kommunikation…auch dadurch ständige Unsicherheit in der kompletten Defensive (dazu Slapstick’s Aktionen). Ansonsten war’s heute zu wenig, erste eine Katastrophe, zweite ok aber die Schluss Offensive einfach teils stümperhaft was wir da machen.“

Finlay Mickel: „Die zweite Halbzeit war von Sturm dermaßen übertrieben unsportlich und schmutzig, dass ich ihnen leider nicht mehr im Meisterkampf die Daumen drücken kann. Pfui!“

Beamero: „Summa summarum hat das obere Playoff mit Schmid mehr Spaß gemacht. Und ich glaube nicht, dass eine längere Nachspielzeit an diesem Fazit viel geändert hätte.“

Austrianer1969: „Ich hoffe nach diesem Spiel zieht Wimmer endlich in der Defensive endlich die Konsequenzen. Martins in der Mitte ein zu großes Risiko, bitte wieder als Rechtsverteidiger. Mühl ist aus meiner Sicht zentral die beste Option. Meisl heute brav. Ich weiß ehrlich nicht was mit Motz passiert ist, komplett außer Form. Fischer kämpft wie eh und je, aktuell aber auch mit seiner Form. Baltaxa und Ranftl heute ok. Offensiv waren wir heute auch eher nicht vorhanden, es kam aber auch zu wenig aus dem Spiel heraus. Warum man Teigl, zugegeben ein sehr netter Kerl, den Vorzug gibt gegenüber einem jungen Spieler wie Pazourek, der seit Wochen bei den Young Violets sehr gut spielt, (trotz schwerem Fehler) ist mir ein Rätsel. In der defensiven Verfassung werden wir nicht mehr viele Punkte machen und es wird Platz 6 werden, auch gut. Ich glaube und hoffe immer noch, dass Jürgen Werner einen Plan hat und bin schon auf den Kader der nächsten Saison gespannt.“

