Austria-Fans: „Die erste Halbzeit war ganz großes Kino“

Die Fans der Austria freuen sich über einen 2:1-Sieg im Wiener Derby. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Veilchen die weit bessere Mannschaft, sodass die drei Punkte letztendlich verdient auf das Konto der Gäste wanderten. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Wiener Austria zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, nachdem wir bereits die Stimmen der Rapid-Anhänger zusammenfassten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lucky Luke: „Für mich durchaus überraschend, dass wir da so rauskommen und die 1. Hälfte komplett dominieren. Hatte ich anders befürchtet, großes Kompliment an die Mannschaft und das Trainerteam. Früchtl hat zum Glück in der Situation gegen Druif super gehalten und ansonsten haben wir das gemacht was notwendig ist: kompakte Defensive, hinten nicht zu viel Risiko genommen und den Gegner die Fehler machen lassen. Dass wir es dann vorne gut ausspielen können, wissen wir ja und endlich auch mal wieder die Chancen halbwegs verwertet. Nach der Pause Rapid dann eher so, wie ich sie von Beginn an erwartet hätte, aggressiver und druckvoller, dazu sind wir sicher auch körperlich bedingt etwas zurückgefallen. Alles kann man dann nicht perfekt verteidigen, aber im Prinzip waren es nur drei oder vier gefährliche hohe Bälle. Spielerisch hatten wir auch da noch mit zwei Mal Huskovic die klareren Möglichkeiten. Alles in allem eine sehr erfreuliche Leistung mit der ich derzeit nicht so wirklich gerechnet hätte. Geärgert habe ich mich nur über Tabakovic, kommt rein und geht dann vorne nicht einmal richtig auf die hohen Bälle, sondern steht quasi immer daneben und unterstützt damit die Mannschaft nicht. So ist das viel zu wenig von ihm.“

Norbert Lopper: „Ganz wichtiger Sieg, auch wenn’s am Ende dreckig war.“

violet heat: „Veilchen, ich bin stolz auf euch! Habt uns allen einen wunderschönen Tag beschert! Wir waren in jeder Hinsicht stärker, vor allem in spielerischer Hinsicht. Dass wir ab Minute 70 etwas müde werden – geschenkt. Huskovic, Mühl, Galvao, Früchtl , Braunöder , Ranftl und natürlich Fitz mit einer starken Leistung, wobei Muki und Früchtl besonders Freude machen. Danke auch den Fans im Block. Alles großartig!“

Braveheart-FAK: „In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass wir den Europacup spüren.“

behave yourself: „Top erste Hälfte, erschreckende zweite Hälfte – völlig unnötig, gegen diesen limitierten Gegner so zu zittern. Aber wichtig ist: Derbysieg. Fitz wie ein Neuzugang, rennt 96 Minuten – eine Freude.“

Gizmo: „Lassen wir die Kirche im Dorf. Das war nur ein Sieg in Hütteldorf, bei unserem Punktelieferanten. Nicht überbewerten, das war einkalkuliert.“

Gatrik: „Sehr wichtiger und im Endeffekt auch ein verdienter Sieg. Wenn wir nicht schon vorher endlich den Sack zugemacht hätten, dann hätten wir nicht in den letzten Minuten noch etwas (gefühlt) zittern müssen, obwohl unsere Mannschaft ja dann eh nichts mehr zugelassen hat. Dass man schon wieder einen Gegentreffer kassiert hat, aber die Freude über den Sieg in Purkersdorf Ost nicht schmälern!“

Drache: „Huskovic, Fitz und Früchtl heute klar die besten, Früchtl vielleicht sogar MVP.“

pramm1ff: „Ich komme aus dem Grinsen kaum mehr raus. Ganz großes Kino von unserer Mannschaft, insbesondere in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, wo Fußballer am Platz stehen und nicht planlose Treter. Herrlich, wie wir einen strukturierten Angriff nach dem anderen nach vorne brachten, während die Heimmannschaft Bälle nach vorne drischt, die an ein Hail Mary im Football erinnern.“

QPRangers: „Zum Spiel, völlig verdient, es hätte in Halbzeit 1 schon 4:1 oder 5:1 stehen müssen, es waren Chancen auf das 3:0 da, die wurden teils stümperhaft vergeben…eigentlich wäre es früh schon entschieden gewesen. Rapid war in Halbzeit 1 nicht vorhanden… Fitz top, Fischer ebenso, Früchtl und Huskovic bravo, ganz, ganz wichtig bei unserem Programm…“

tifoso vero: „Derbysieger- Derbysieger -he he – ich bin sowas von stolz auf diese Mannschaft! Sehr verdient gewonnen, gut und intelligent gespielt, die 1. Halbzeit klar überlegen, in der 2. Halbzeit sich mit aller Kraft (die verständlicherweise nachließ) dagegengestemmt und die Grünen überholt. Was will man mehr?!l Ich will keinen herausnehmen, alle waren heute gut, alle haben die violetten Farben gut vertreten, alle haben alles gegeben.“

