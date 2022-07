Austria-Fans: „Die Leistung war besser als das Ergebnis“

Die Wiener Austria verlor gestern das Auftaktspiel der österreichischen Bundesligasaison 2022/23 mit 0:3 gegen RB Salzburg, kam aber durchaus zu einigen guten Chancen gegen...

Die Wiener Austria verlor gestern das Auftaktspiel der österreichischen Bundesligasaison 2022/23 mit 0:3 gegen RB Salzburg, kam aber durchaus zu einigen guten Chancen gegen den Rekordmeister. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Was nehmen wir von heute mit? Eine verdiente Niederlage. Eine starke, selbstbewusste erste Halbzeit, mit der wir auch international jeden stärkeren Gegner ärgern können. Und eine zweite Halbzeit, in der wir klar unterlegen waren – aus meiner Sicht, weil unsere Kraft nachgelassen hat, während Salzburg nochmals hochgeschalten und uns in die Breite auseinandergezogen hat. Im Vergleich zur Vorsaison höheres, aggressiveres Pressing von uns. Holland (bei Einwürfen) und Gruber (bei Ecken von rechts, statt Suttner) bringen sich auch bei Standards als ‚Schützen‘ ein. Auf der Tormannposition brauchen wir uns keine Sorgen machen, das wurde heute nochmals unterstrichen. Kein schöner Abend, aber auch kein Weltuntergang. Erfreulich, wie gut die erste Halbzeit gelungen ist. Erfreulich, dass man am Ende nicht ganz unter die Räder kam. Sehr unerfreulich, wie unterlegen man von 46‘ bis 70‘ war und vor Augen geführt bekommen hat, dass Salzburg in einer anderen Liga spielt.“

Hurricane: „Vom Ergebnis her die klassische Niederlage gegen RBS. Die Leistung war aber besser als das Resultat. Man müsste halt mal die Torchancen in der ersten Halbzeit verwerten.“

DaMarkWied: „Erste Halbzeit großartig, zweite Halbzeit nur noch mittelmäßig und unkonzentriert, das ist gegen Salzburg in der Form zu wenig. Zusätzlich nicht ideal, wenn der Abwehrchef/Kapitän fehlt und sich sein Ersatz vor der Halbzeit verletzt. Das hat man auch gemerkt. Was man aber jetzt schon sagen kann: Früchtl ist ein exzellenter Keeper.“

Groovee: „Früchtl wird Pentz sicher schnell ersetzen. Erste Halbzeit war wirklich gut. Chancen wieder nicht gemacht. Das wird sich gegen Salzburg anscheinend nie ändern. Trotzdem, wenn Mühl, Jukic und Co wieder spielen bin ich gespannt was wir diese Saison erreichen können. Bitte jetzt gegen den LASK einen starken Auftritt und einen Sieg.“

ForzaViola71: „Schade, ein typisches Match gegen die Salzburger. Eine Halbzeit lang top mitgehalten und auf Augenhöhe agiert und am Ende geht uns der Saft aus und wir verlieren wieder deutlich, weil wir unsere Chancen nicht machen.“

behave yourself: „Die erste Halbzeit macht Lust auf mehr, am Ende die erwartbare Niederlage gegen starke Salzburger. Ab nächster Woche beginnts, auch Sturm hat letzte Saison im ersten Spiel 3 Tore kassiert. Früchtl (die Hysterie um den Pentz Abgang dürfte jetzt vergessen sein), Gruber und Ranftl gute Verstärkungen, Muki zeigt sein enormes Potenzial, wenn er fit ist – sollte er endlich auch treffen, gibts viele Millionen für ihn. Die jungen Einwechslungen machen auch Freude.“

AlfredoD.: „Ergebnis ist doof und unnötig aber sonst war es ein Auftakt, der mich zuversichtlich macht. Spielerisch ist da einiges da mit dem man auf Sicht erfolgreich sein wird. Da stört auch nicht, wenn Innenverteidiger Nummer 4 Anlaufschwierigkeiten hat…Wir werden viele gute Spiele sehen. Einige werden vielleicht auch so ausgehen wie heute aber es werden trotzdem gute Spiele sein. Das ist nicht das Schlechteste, was man sich erwarten darf.“

QPRangers: „So, weiterarbeiten, Einsatz hat gestimmt. Moral hat gestimmt. Die Punkte werden schon kommen…ich bin da entspannt wie letzte Saison, ich finde auch heuer ist das obere Playoff kein Muss, die Einnahmen sind da in der Gruppenphase, also ruhig Blut. Nicht zurücklehnen, das tut aber eh niemand, aber auch nicht Panik schieben.“

