Austria-Fans: „Die letzten Spiele haben Selbstvertrauen gebracht“

Die Wiener Austria hat aktuell einen Lauf und will diesen auch im Auswärtsspiel gegen die Admira prolongieren. Wir wollen uns ansehen was sich die...

Die Wiener Austria hat aktuell einen Lauf und will diesen auch im Auswärtsspiel gegen die Admira prolongieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

Captain DohDoh: „Ich glaube auch an einen weiteren Sieg – allerdings wird das Spiel wieder sehr unschön, da Admira wohl super-defensiv das Unentschieden halten möchte und wir sehr mühsam nach spielerischen Lösungen und Räumen suchen werden.“

hope and glory: „Wird auch wieder ein hartes Stück Arbeit. Die Admira hatte im Ländle auch gute Chancen. Denke es wird der vierte Sieg in Folge. Knapp, aber doch.“

oema: „Wird gewonnen, wobei mir ein X auch reichen würde, zwecks dem Abstieg von Wattens.“

Papa_Breitfuss: „Ich denke, dass die letzten Spiele das Selbstvertrauen gebracht haben das gefehlt hat um auch bei Drucksituationen im Spiel etwas ruhiger und kaltschnäuziger zu bleiben.“

since1312: „Ich hätte ja eigentlich schon im Rückspiel gegen Wattens mit etwas mehr Rotation gerechnet, mal sehen ob es morgen soweit ist. Madl, Klein, Grünwald, Sarkaria, Fitz haben recht viel gespielt in letzter Zeit. Jeggo wird nach Gelbsperre wohl wieder zurück in die Startelf kommen, fragt sich ob mit oder statt Ebner. Ich rechne mit einer eher defensiven Admira, da sollte einer der beiden reichen.“

Ghost_fakvie: „Irgendwie komisch – ich habe mich zwar immer gefreut auf die Spiele, meistens war aber Bauchweh dabei. Heut fühlt es sich gut an.“

Austrianer48: „Hätte ich nicht vor der Pause gedacht, dass ich das schreiben würde, aber mir wäre Edomwonyi momentan im Sturmzentrum lieber als Monschein.“

Werfen wir noch einen Blick auf die Kommentare der Admira-Fans:

admirana111: „Ich habe die Spiele der Austria nicht gesehen, aber sie scheinen in Fahrt zu sein. Um ehrlich zu sein, hätte ich sie lieber zwei Runden später gehabt, dann wenn sie schon fix im Playoff sind. Einfach so spielen wie in Favoriten und die Chancen machen.“

Levrone: „Die letzten vier Spiele stehen an! Ich habe Angst.“

Tommu: „Ich würde Petlach anstatt Schössi bringen. Aiwu in die Mitte ziehen. Bauer und Petlach als außen in der Dreierkette. Aiwu ist gut drauf, das sollte er schaffen. Im Mittelfeld dann Kadlec anstatt Kerschbaum. Die Zweikampfquote von Kerschbaumer schafft er auch und ist auch noch kreativ. Also Pavelic, Kadlec, Pusch, Toth, Lackner, Maier oder Lukacevic. Und vorne Paintsil. Das sollte genügen um zumindest einen Punkt mitzunehmen.“

Admira Fan: „Die Austria ist mehr oder weniger durch und kann aufgrund guter Nachbarschaft die drei Punkte in der Südstadt lassen!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen. Hier findet ihr die Kommentare der Austria-Fans, hier geht es zu den Einschätzungen der Admira-Anhänger.

So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 die Chancen vor dem Spiel ein: