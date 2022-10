Austria-Fans: „Die schweren Spiele sind noch nicht vorbei“

Die Wiener Austria trifft heute auf den SCR Altach und hofft nach dem Unentschieden gegen Lech Posen auf drei Punkte beim Spiel gegen die...

Die Wiener Austria trifft heute auf den SCR Altach und hofft nach dem Unentschieden gegen Lech Posen auf drei Punkte beim Spiel gegen die Vorarlberger. Allerdings zeigte sich Altach zuletzt in einer guten Verfassung, sodass auch die Gästefans sich durchaus Chancen ausrechnen. Wir haben uns die Kommentare der beiden Fanlager im Austrian Soccer Board angesehen und für euch zusammengefasst.

veilchen27: „Altach hat seit August auswärts nicht mehr verloren, in den letzten vier Runden haben sie drei Siege gefeiert und nur knapp gegen RBS verloren. Die kommen also zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sind grad ganz gut drauf und arbeiten sich still und heimlich hoch, könnten uns sogar überholen und über den Strich kommen. Beachtlich, nachdem sie grad eben noch Letzter waren. Randnotiz, aber nicht ganz uninteressant: mit Galvao, Ranftl und Fitz stehen gleich drei Leistungsträger bei jeweils vier Gelben, sodass sie bei der nächsten gesperrt wären. Wobei das Auswärtsspiel in Tirol, drei Tage nach einem internationalen Auswärtsspiel, tendenziell noch nach einem besseren Zeitpunkt aussieht als später.“

L3g0l4s: „Wir haben da was gutzumachen, daher wird’s ein Dreier!“

QPRangers: „Wird sehr, sehr unangenehm, die haben Selbstvertrauen und sind eine ungute Umschalttruppe. Dazu kommt, dass bei uns jetzt alle glauben, die schweren Spiele sind vorbei und jetzt gehts los. Also Achtung, Altach wird schwer, Geduldspiel. Und wir müssen auf die schnellen Konterspieler aufpassen…wird eng. 2:1 oder sowas für uns.“

Wanderstock: „Muss gewonnen werden um vorne wieder dabei zu sein.“

forzaviola84: „Das wird schwer, die meisten gehen am Stock, trotzdem müssen wir gewinnen. Hoffentlich kommen ein paar Spieler zurück, dass wir ein bisschen rotieren können.“

Dave Gahan: „Hoffentlich fahren wir drei Punkte ein, nach dem Horror-Oktober mit Sturm, RBS und dem LASK endlich wieder ein Gegner, bei dem wir zumindest laut Papierform Favorit sind. Die Offensivkombi Tabakovic-Dramé würde mir mal von Beginn gut gefallen. Einer reißt die Löcher in die Abwehr, einer scort. Wenn wir schon mal experimentieren, dann wäre doch dieses Match eine gute Gelegenheit dazu.“

Blackcactus: „Würde auch mit Tabakovic und Dramé beginnen. Das war gegen Lech Posen schon in Ordnung. So wie ich Schmid einschätze, glaube ich nicht, dass Dramé von Anfang an spielt. Er ist keiner der viel rotiert. Wenn Gruber fit ist, spielen Polster und Gruber, oder Jukic und Gruber.“

Nun wollen wir uns noch ansehen, was sich die Gäste aus Altach von dieser Partie erwarten:

SCRASupporter1929: „Da geht es sogar um den Kampf um das obere Playoff. Wer hätte das gedacht nach unserem Start. Kloses Fußball zeigt endlich Wirkung! Vier Spiele, neun Punkte. Ausnahme einer ungerechten Niederlage gegen Salzburg.“

Altiga: „Vielleicht mit der beste Zeitpunkt für das Auswärtsspiel in Wien, die Austria ist aktuell noch international gefordert und hat auch in letzter Zeit nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen können. Wir hingegen sind in einem Aufwärtstrend und gehen ausgeruht in das Spiel am Sonntag. Weiters ist für die Austria das Spiel unter der Woche sowie dann das Spiel nächste Woche, die letzte Chance international zu überwintern. Hierauf wird bei ihnen auch der Fokus liegen. Bin gespannt, rechne mir aber nach den letzten Auftritten durchaus was aus.“

I hald: „Jetzt gilt es den Schwung mitzunehmen und zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Wiener Austria zu punkten. Vorne traue ich uns alles zu, hinten aber auch. Aber wie schon früh in der Saison geschrieben: Ich freu mich wieder richtig auf unsere Spiele, weil wir aktiv daran teilnehmen und uns nicht nur hinten reinstellen.“

Anywish: „Das Problem ist halt unsere Verteidigung – wenn man mehr als zwei Tore pro Spiel im Schnitt bekommt, ist es halt umso schwieriger, dann noch zu gewinnen. Bei den erhaltenen Gegentreffern sind wir – gemeinsam mit dem WAC – mit 28 Gegentoren in 13 Spielen leider Spitzenreiter.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und Altach. Hier diskutieren die Fans der Veilchen, hier geht es zu den Kommentaren der Altach-Anhänger.