Austria-Fans: „Diese Admira muss man schlagen“

Nach dem 2:1-Erfolg gegen die SV Ried will die Wiener Austria heute mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Admira eine Siegserie starten. Wir sehen uns an was sich die Fans von dem Spiel gegen die formschwachen Südstädter erwarten, bei denen mit Damir Buric ein neuer Mann an der Seitenlinie steht. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

QPRangers: „Ich erwarte eine gut organisierte Admira, die mauern wird auf Teufel komm raus und unbedingt den ersten Punkt holen will. Und eine Admira die auf Konter spielt. Wird also schwer wie gegen alle Gegner dieses Kalibers. Ich glaube nicht, dass sie so dumm agieren wie gegen St. Pölten.“

alaba: „Wenn es gelingt früh ein Tor zu machen und nachzusetzen dann kann es wieder mal mehr Treffer geben. Denke die Admira wird mauern und auf Konter spielen. 1:0 für uns.“

tifoso vero: „Schaut aus heutiger Sicht klar und deutlich aus: Sieg! Aber ich warne davor. Angeschlagene können giftig werden. Dennoch rechne ich mit drei Punkten. Wenn es viele Tore gibt, umso besser. Aufstellung ohne Zwirschitz und ohne Madl. Beide werden geschont. Ansonsten Sarkaria auf der Seite und Teigl hinten. 4-1-3-2 wäre wünschenswert.“

freak1894: „Rechne mit einer sehr defensiven Admira die wohl wissen, dass wir drei Punkte holen müssen/wollen. Wird wohl ähnlich verlaufen wie gegen Ried, nur dass ich denke wenn man das von Anfang an auf die leichte Schulter nimmt kann das sehr schnell nach hinten losgehen, siehe letzte Saison – da haben´s glaub ich auch bei uns ihren ersten Punkt geholt. Ein frühes Tor wäre ganz wichtig! Rechne mit einem knappen Spiel je nach Spielverlauf.“

behave yourself: „Buric ist ein guter, defensiver Trainer – die Admira wird wesentlich organisierter sein als in den letzten beiden Spiele. Aber es ist immer noch die Admira.“

DeusAustria: „Pflichtsieg, diese Admira muss man demolieren.“

Gschichtldrucka: „Gegen die Admira muss gewonnen werden, anschließend noch in Tirol. Dann haben wir zu Beginn zumindest mal ein wenig Ruhe und können nach der zu erwartenden Niederlage gegen RB Salzburg nicht gleich wieder in eine Krise stürzen!“

leidenderfreak: „Die Admira wird gegen uns mit einem 4-5-1 auftreten, wird nicht leicht, wird man nur über die Flügel knacken können, vorausgesetzt ist enorme Laufbereitschaft, schnelles Passspiel und dass wir, wenn es schneller wird, nicht so viele Ab- und Zuspielfehler machen.“

since1312: „Ich erwarte mir eine Steigerung gegenüber dem Ried-Spiel – da mein ich vor allem die erste Halbzeit und die Schlussminuten. So wie sich die Admira bisher defensiv präsentiert hat, müssten wir eigentlich auch das eine oder andere Tor schaffen.“

Patrick_M: „Ich hoffe auf eine mutige und offensive Aufstellung. Mit dem Einsatz der letzten beiden Partien und immer flüssiger laufenden Kombinationen muss diese Admira besiegt werden.“

QPRangers: „Gegen die Admira müssen (!) wir gewinnen. Auch wenn sie hinten mauern wird und kontern. Aber das sollten wir ja nun schon kennen. Wenn wir dann in Wattens auch einen Dreier holen dann kann man von einem Aufwärtstrend reden, aber nur mit Siegen gegen Ried und eventuell Admira kann man das noch nicht, finde ich. Das ist zu wenig, davon darf sich keiner blenden lassen.“

FAKforever1911: „Drei Punkte holen und gut. Peda wird die Jungs schon richtig darauf vorbereiten. Ich glaube das wird eine gute Saison für uns.“

hunterjoe97: „Nachdem die Admira sich nach zwei Spielen selbst in den Abgrund stürzt, muss dieses Spiel souverän gewonnen werden, wer weiß, ob sie sich nicht im Laufe der Saison wieder fangen. Das 4-4-2 in der zweiten Halbzeit gegen Ried hat mir sehr gut gefallen, vor allem offensiv, wobei ich mit der Doppelsechs mit Ebner und Grünwald im Großen und Ganzen nicht glücklich bin. Hoffe wieder auf eine Steigerung zum vorigen Match und rechne mit einem 3:1 Sieg.“

