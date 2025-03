Austria-Fans: „Diese Mannschaft ist eiskalt“

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 und ist nach dem 23. Spieltag der alleinige Tabellenführer, da der...

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 und ist nach dem 23. Spieltag der alleinige Tabellenführer, da der SK Sturm Graz gegen den WAC nicht über ein Unentschieden hinauskam. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Ein hartes Stück Arbeit, von dem wir einige Blessuren, vor allem aber drei Punkte mitnehmen. Den Kampf haben wir ganz gut angenommen, hatten aber natürlich durch die hervorragenden ersten 25 Minuten eine schöne Ausgangslage. Die Führung kam auch nicht von ungefähr, sondern da waren wir wirklich bärenstark, haben exzellent kombiniert, BW Linz total dominiert. Dann haben sie sich erfangen, wir uns in der Schlussphase der ersten Halbzeit auch unnötig viel mit den SR-Entscheidungen beschäftigt, bisschen den Rhythmus verloren. Nach der Pause hätten es ruhig mehr Offensivszenen sein können, für das haben wir die Bälle aber nicht gut genug gesichert oder Konter gespielt. Finde, BW Linz hat das nicht schlecht gemacht und bringt immer ein gut durchdachtes Spiel auf den Rasen mit einigen guten Einzelspielern, heute vor allem Goiginger. Dort werden definitiv nicht alle gewinnen. Alles in allem ein perfekter, richtig guter Start ins Finale, auch wenn die Tabellenführung noch öfter wechseln wird, denke ich. Aber es wird im oberen Playoff wenig Siege mit zwei Toren Unterschied geben, so ein Fight wie heute in der zweiten Halbzeit wird es nahezu immer werden.“

Hurricane: „Auftakt nach Maß. Und jetzt voller Support gegen Hartberg, dass die Hüttn explodiert.“

violet heat: „Toll, wenn man so ins obere Playoff startet. Resultatmäßig perfekt, beide Tore eine Augenweide. Eine halbe Stunde zum Zunge schnalzen, in Halbzeit zwei hat man gesehen, dass es auch schnell in die andere Richtung laufen kann. Aber da ist auf Sahin-Radlinger und die Defensive Verlass. Neben Drago auch Handl und Plavotic wieder stark. Barry hoffentlich nur müde nach dem Länderspieltrip, das kann er besser. Gruber im Kommen, wirkt aber immer noch schnell ziemlich platt.“

Interimsgott: „Nach der Pause waren wir schlicht und einfach schleißig bis schlecht und mit Pech geht diese Partie 2:2 aus (Ronivaldo und Dobras). Egal, Tabellenführer!“

QPRangers: „Sauber, trocken … zweite Halbzeit etwas zu defensiv. Aber wenn man weiß, wen BW Linz schon geschlagen hat in Linz, dann passt das super. Dazu +7 auf WAC und hoffentlich +8 am Abend auf Rapid. Hoffe auch, dass Drago nichts Schlimmes bei der Schulter hat.“

Da_Chris: „Lieber wäre es mir, wir sind am letzten Spieltag vorne und nicht jetzt. Zweite Halbzeit heute war grausig.“

tifoso vero: „Die ersten 30 Minuten souverän, tolle Aktionen, tolle Tore. In der zweiten Halbzeit hielten wir im Mittelfeld zu wenig dagegen, Barry war ein Totalausfall und Blau-Weiß war einfach offensiver und stärker. Aber mit dieser Defensive lassen wir halt nicht viel anbrennen. Wir müssen immer wissen, wo wir herkommen. Daher: Danke Veilchen! So kann es weitergehen. Der nächste Schritt wäre halt am Mittwoch zu tun. Dann sehen wir weiter. Da aber gerade der Beginn des OPO das Schwierigste ist, bin ich natürlich sehr happy, dass wir das Spiel am Ende auch verdient gewonnen haben. Aber Blau-Weiß ist gut, das muss man anerkennen. Nicht von ungefähr haben sie den Stadtrivalen ins untere Playoff gedrängt.“

Altes Landgut: „Die ersten 25 Minuten sensationell! Super, dass wir gleich so schnell in Führung gegangen sind. Super Vorarbeit von Prelec, super der genaue Pass von Gruber in den Lauf von Fitz. Das habe ich vor dem Spiel damit gemeint, dass in der Offensive Genauigkeit sehr wichtig ist. Vor dem 2:0 wichtiger Einsatz von Malone, sehr starke Vorarbeit auch von Fischer für den heute sehr starken Ranftl, der sofort den Abschluss sucht. Die zweite Hälfte sehr zerfahren. Auch wenn man immer wieder betont, wie stabil unsere Abwehr ist, wir hatten trotzdem auch das nötige Glück, dass die Linzer nicht den Anschlusstreffer gemacht haben. Denn dann hätte der Hut so richtig ordentlich gebrannt. Als Drago wegen seiner Schulter am Boden gelegen ist, ist mir kurz das Herz stehen geblieben. Gott sei Dank ist das gut ausgegangen. Aber egal, wichtig sind die drei Punkte! Und sehr erfreulich, dass Sturm nicht gewonnen hat! Jetzt wünsche ich mir noch ein Unentschieden im Spiel, das heute noch vor den Toren Wiens ausgetragen wird, und das Wochenende wäre perfekt.“

fis: „Easy win. Aus Stadionsicht nach dem 2:0 einen Gang runtergeschalten und danach so verwaltet, wie wir es schon viele Jahre nicht konnten und wie das schon die ganze Saison immer wieder zu sehen ist. Einzelne Chancen wirst nie verhindern. BW Linz sehr schwach. Diese Mannschaft ist so eiskalt.“

