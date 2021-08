Austria-Fans: „Dieses Derby werden wir nicht verlieren“

Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid und will endlich den ersten Saisonsieg in der Liga feiern. Was erwarten sich die Austria-Fans vom...

Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid und will endlich den ersten Saisonsieg in der Liga feiern. Was erwarten sich die Austria-Fans vom Wiener Derby? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Decay26: „Das Kribbeln ist da, das Bundesland spaltet sich in zwei Teile. Es ist Zeit für das Wiener Derby! Bin schon extremst voller Vorfreude und hoffe auf einen starken Support für unsere Mannschaft! Ich denke es wird ein schwieriges Spiel für beide werden, ein Sieg wäre für uns das Beste was passieren kann. Kann eventuell auch die Spieler für die kommenden Spiele beflügeln. Wie wir alle wissen ist ein Derbysieg mehr als nur ein Pflichtspielsieg. Es geht um alles, es geht um Wien. Auf einen harten aber fairen Fight am Spielfeld.“

veilchen27: „Nach den zuletzt guten Leistungen prognostiziere ich mal: Gegen Rapid oder den LASK gibt es den ersten Saisonsieg, zumal ich beide nicht stärker als Sturm einschätze. Die 4-4-2-Raute in Graz hat sich durchaus bewährt, erscheint mir gegen Rapid aber nicht ganz optimal und nachdem sich Schmid für jedes Spiel etwas Neues einfallen lässt, rechne ich mit einer Umstellung. Personell besteht nicht viel Grund für Änderungen. Pichler hat sich als zweiter Stürmer in Graz durchaus empfohlen, alle anderen Positionen sollten ohnehin klar sein, wohl auch rechts hinten, wo ich erst nach der Länderspielpause wieder mit Martins rechne.“

freak1894: „Wir sind zwar letzter, im EC raus und konnten in der Bundesliga noch nicht gewinnen aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir im Derby was mitnehmen werden, so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr…“

Ghost_fakvie: „Will uns genauso aggressiv und bissig sehen wie die ersten 30 Minuten in Graz. Bisschen mehr Hirn im und vorm Strafraum und das kann durchaus gewonnen werden! Wird denk ich wieder mit 4-2-3-1 gespielt und da Martins nicht fit ist erwarte ich keine besonderen Umstellungen.“

MVP2021: „2:0-Derbysieg, gemma! Ohio macht sich mit dem 1:0 zum Helden und Grünwald haut in der 93. Minute noch einen Elfer rein.“

frastei: „Sehr gelassen sehe ich dem Derby entgegen – bin überzeugt, dass wir nicht verlieren werden. Hoffe sehr auf unseren ersten Sieg in dieser Saison. Wäre schön, wenn es gerade gegen die Unaussprechlichen so weit wäre. Mein Tipp 1:0 für unsere Veilchen! Unentschieden würde uns nicht wirklich weiterhelfen.“

hope and glory: „Wenn möglich, würde ich dieselbe Elf wie in Graz von Beginn an gegen die Vorstädter aufstellen. Mit einer konzentrierten Leistung und einer effektiven Chancenauswertung ist durchaus was möglich für uns.“

Gschichtldrucka: „Ein Derbysieg würde diesmal gleich mehrere Gründe zur Freude liefern:

1. Derbysieg

2. Erster Sieg der Saison

3. Rote Laterne abgeben

4. Die Freunde aus dem Westen mit in die Rue de la Gack ziehen

5. Gute Leistungen endlich voll belohnen

6. Eventuelle, neue Interview-Schmankerl von Dietmar K.“

behave yourself: „Ich glaube das wird die beste Stimmung seit langem bei einem Derby, Teams auf Augenhöhe – wird spannend.“

Castor: „Dieses Derby werden wir gewinnen. Das ist Fakt!“

Severus: „Wird ein klassisches 0:0. Keiner wird was riskieren wollen. Rapid wird nach dem Europacup rotieren müssen und spielerisch mau sein. Denke beide werden mit einem X zufrieden sein.“

