Austria-Fans diskutieren über das „große Ganze“ – und den Trainer…

Unter den Fans der Wiener Austria sprach man zuletzt nur wenig über das Dargebotene oder das bevorstehende Spiel gegen den WAC, dafür aber viel über Trainer Michael Wimmer. Wir haben die unterschiedlichen Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

tifoso vero: „Kontinuität heißt auch, dass man mit Misserfolgen umgehen muss und es auch schon mal ein Auf und Ab gibt. Wir sind (wie bekannt) nach wie vor in einer Scheissgasse, haben ein Projekt auf mehrere Jahre vor uns. Wir sind nach wie vor konkursreif, haben einen Kader der nicht viel mehr als das Mittelfeld in der Liga erreichen kann und müssen daher an unserer Entwicklung weiter arbeiten. Einen Trainer jetzt zu wechseln ändert nichts an der Qualität des Kaders und kostet nur. Die Quali für Europa ist noch möglich, egal ob es Sinn macht oder nicht. Daher sollte man diesen Weg nicht mit negativen Mitteln (Abwinken, Kopfschütteln, Support verweigern usw.) weiter gehen, sondern positiv weiter unterstützen, wie es echte Anhänger oder Fans auch machen (sollten). Ich habe schon sehr viele schlechte Zeiten mit der Austria erlebt, zweimal (Anfang der 90iger nach dem Tod von J.Walter und Ende der Neunziger) waren wir bereits konkursreif und dennoch ging es weiter. Das ist und war immer mein Ansatz. Kopf hoch, wir sind noch nicht tot.“

CaoCao: „Ein Trainer, der vorm Match von Leidenschaft und Gier faselt und danach von „konnte das der Mannschaft nicht vermitteln“, ist gescheitert.“

zico74: „Ich muss sagen, dass nach derartig miserablen Wochen mit so einem Höhepunkt gegen Lustenau keine Konsequenzen folgen, entsetzt mich.“

pramm1ff: „Ich würde ihn nicht in der laufenden Saison entlassen, sehr wohl aber seine Vorgaben ändern. Im Grunde hätte ich gerne, dass wir jetzt mal die 2-5 Spiele wieder so spielen wie nach seinem Antritt und das mit möglichst viele Jungen versuchen. Es kann ja kaum schlimmer werden…“

Braveheart-FAK: „Das große Problem ist halt – meiner Meinung nach – nicht, dass man meinte unbedingt von Schmid auf Wimmer wechseln zu müssen (auch wenn ich das an sich auch deppert fand) – sondern, dass man seitdem einen Spielstil entwickelt hat, bei dem ich absolut keine Ahnung hab, was er sein soll. Aggressives Ballerobern mit hohem Risiko und schnellem Spiel nach vorne ist’s auf jeden Fall nicht. Macht mich leider skeptisch wenn’s um die Richtungsentscheidungen im Sommer geht.“

tifoso vero: „Ich wünsche mir Ortlechner und Werner nicht weg, habe das auch nirgendwo geschrieben. Ich will eine langfristige Entwicklung beim Verein. Derzeit sind wir noch im Bereich des Konkurses. Die wirtschaftliche Lösung ist nun einmal das wichtigste momentan. Dann hoffe ich, dass nicht wieder die internen Machtspielchen im Verein – so wie seit Jahrzehnten – beginnen oder sich fortsetzen. Sonst wird das nie etwas. Als nächsten Schritt sollte man eine Mannschaft aufbauen, die in ein paar Jahren wieder vorne mitspielen kann. Dazu benötigt man Fachkräfte mit Erfahrung. Orti und Werner sind es für mich zweifellos. Und ja, den eingeschlagenen internen Weg mit dem Zuschauer/Mitglieder/Abonnenten- Aufschwung muss weiter führen.“

Braveheart-FAK: „Ich halte wenig bis nichts davon ihn jetzt noch während der Saison zu ersetzen. Gescheit wär’s, wenn jetzt jemand (der bessere Entscheidungen trifft als Werner bis jetzt bei uns) sich überlegt, was wir für einen Kader haben, ob und wie man ihn realistisch verbessern kann, wer aus dem Nachwuchs in den nächsten 1-2 Jahren dazustoßen wird und ganz eng darauf aufbauend was man realistisch spielen kann und möchte. Danach sollte man sich dann überlegen wer auf der Bank sitzen soll. Von mir aus kann das dann auch Wimmer sein, dann muss man ihn aber spielen lassen, was er wirklich umsetzen will, nicht was er aktuell spielen lässt, weil sich die Verantwortlichen einen Europacupplatz erwarten und er sich nichts mehr traut. Vielleicht hat’s auch andere Gründe, keine Ahnung, aber das was wir grad spielen, ist ein sehr seltsamer Hybrid aus den Dingen die schon bei den letzten Trainern nicht überragend waren, kein „spannendes innovatives“ System.“

since1312: „Wenn das derzeitige „System“ wirklich von oben vorgegeben wird, kann Wimmer zwar wenig dafür, gescheitert ist es aber trotzdem. Man bräuchte auf den Flügeln und im zentralen Mittelfeld Spieler mit einer höheren individuellen Klasse als vorhanden, einen Zielspieler im Zentrum sowieso. In den letzten Monaten haben sich so gut wie alle Spieler verschlechtert, die vielen roten Karten sind sicher auch kein Zufall. Ich befürchte mit Wimmer wird das nichts mehr, nur wird auch ein neuer Trainer mit diesem Kader keine Wunderdinge schaffen, wenn das System gleich bleiben soll. Also entweder krempelt man den Kader im Sommer komplett um (wofür wahrscheinlich das Geld fehlt) oder man passt das System an den Kader an (gezielte Verstärkungen wird es dann aber trotzdem brauchen).“

Viereee: „Unser Kader ist ganz bestimmt nicht schwächer als jener von Hartberg oder Klagenfurt, dazu geben wir noch Millionen mehr für den Nachwuchs aus. Dass Spieler wie Braunöder, der als unser Juwel angepriesen wurde, unbedingt weg wollte, und bei einem Serie-A-Aufsteiger im Stamm ist, um ein Butterbrot im Vergleich zu den Erwartungen verscherbelt wird, ist ein Schlag ins Gesicht der sportlichen Führung. Genauso wie die mangelnde Planung im Scouting und Nachwuchs. Es ist kein Problem, wenn du eine positive Sicht hast, aber solltest anderen nicht die messbare Realität erklären. Mit dieser Kopf-in-den-Sand Einstellung im Verein war das Kreatschmer-Desaster erst möglich. Ob es personelle Änderungen oder strategische gibt, es muss sich schleunigst etwas ändern. Ein weiteres Interview, wo Jürgen Werner auf El Sheiwi, Wustinger und Raguz als großen Plan hofft, ist nicht mehr auszuhalten.“

QPRangers: „Das System und Wimmer sind einfach gescheitert… so nett er ist, aber er wirkt einfach ratlos und das ist das Letzte, was man von einem Trainer brauchen kann in der derzeitigen Situation. Guter Fußball war selten in dieser Saison, ohne Tabakovic ist gar nichts gegangen, die Jungen haben sich entweder zurückentwickelt oder der Trainer hatte sie nicht im Griff (Jukic, Polster). Wimmer gibt vor einem Match vor, aggressiv zu spielen usw. und dann kommt sowas raus wie in Lustenau… überhaupt das gesamte untere Playoff war spielerisch eine einzige Katastrophe, Wimmer hat es nicht geschafft in mittlerweile acht Spielen im unteren Playoff die Mannschaft so einzustellen, dass sie destruktive, limitierte Gegner schlagen kann.“

Viereee: „Er ist kein schlechter Trainer, aber ist er auch ein guter? Es wird immer Ausreden geben, das kann jeder Trainer, ob gut oder schlecht – ein Indikator in der Unterscheidung ist: holt er aus einer Mannschaft bzw. den Spielern das Maximum heraus und entwickelt er sie sogar weiter? Das ist unabhängig vom Geld oder den Gegnern zu betrachten. Würde man diese Frage bei Wimmer mit Ja beantworten? Wenn er selbst sinngemäß meint, er kann die Spieler nicht ausreichend motivieren?“

