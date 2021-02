Austria-Fans: „Djuricin kann nur positiv überraschen“

Die Wiener Austria nahm gestern Angreifer Marco Djuricin unter Vertrag. Der 28-Jährige soll nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi die Optionen...

Die Wiener Austria nahm gestern Angreifer Marco Djuricin unter Vertrag. Der 28-Jährige soll nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi die Optionen von Peter Stöger erhöhen. Zuletzt war der Stürmer beim KSC unter Vertrag, eine Ablöse mussten die Veilchen jedoch nicht zahlen.

Papa_Breitfuss: „Also mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Herzlich willkommen, die Chance zu zeigen, dass er es wert ist und verdient das Trikot der Veilchen zu tragen, bekommt er allemal.“

brillantinbrutal: „Ich nehme an, das wirtschaftliche Risiko liegt nicht weit über Null. Handlungsbedarf war gegeben und dass er das Potential hat, uns zu helfen, ist klar. Ich hoffe also Peter Stöger bekommt ihn so weit hin, dass er es bei uns abrufen kann.“

Gatrik: „Ist okay. In Stöger I trust. Hoff er passt auch charakterlich zu uns. Bei unserer Truppe ist das ja nicht unwesentlich.”

maxglan: „Natürlich eine grauenvolle Torbilanz, aber man muss zu seiner Verteidigung sagen, dass er in den letzten Spielen, die er bestreiten durfte, am Flügel und nicht im Sturm zum Einsatz kam. Im Endeffekt ist aber die Vergangenheit eh egal. Talent hat er unbestritten, allzu viel kosten wird er sicher auch nicht, von daher kann nicht viel schief gehen.“

The1Riddler: „Herzlich willkommen, eine für mich eher negative Überraschung, kann aber nur positiv überraschen bei meiner Erwartungshaltung und im worst case nur das erfüllen, was ich von ihm erwarte.“

manyk: „Logischer Transfer mit wenig Risiko. Absolut nachvollziehbar. Die Klasse ist zweifelsfrei vorhanden. Den Willen und das Selbstvertrauen soll nun Peter Stöger „befeuern“.“

Dim: „Ein Stürmer der seit 1,5 Jahren kein Tor geschossen hat.“

El_Mato: „Sollte er ein Flop werden, wird das wohl finanziell verkraftbar sein. Sollte er aber wieder seine Form finden und einschlagen bei uns, werden wir noch viel Freude mit ihm haben. Dass er kicken kann, hat er ja schon gezeigt. Von dem her, bitte finde dein Selbstvertrauen und knüpfe an deine Grazer-Zeiten an.“

viola lion: „Bin leider nicht besonders begeistert, anders als bei Teigl und Suttner. Er wird kaum viel verdienen und weiß, dass das vermutlich seine letzte Chance ist noch einmal im Profifußball durchzustarten. Darum schauen wir uns das erst mal an und wünschen alles Gute.“

Austrianer48: „Ich nehme an, dass er in die Ideen bzw. in das Konzept von Peter Stöger passt und er diesen Spielertyp braucht, dann sollte er recht schnell in die Spur finden und uns helfen. Falls nicht, haben wir uns eigentlich nicht verändert, was diese Position betrifft. Da unter Stöger anscheinend keine Vertragslängen offiziell weitergegeben werden, kann man nur Vermutungen anstellen, wie weit die Planung mit diesem Spieler geht.“

Groovee: „Ok jetzt mal ernst, ich erwarte mir gar nichts, außer, dass der Stöger ja hoffentlich wissen wird was er mit ihm vor hat. Finanzielles Risiko wird bei null sein also wirds schon passen. Kann als Edo-Ersatz eh nur positiv überraschen.“

behave yourself: „Dass er kicken und treffen kann hat er schon bewiesen, schnell ist er auch. Vielleicht wird Stöger ihn herrichten und er wird uns helfen. Das größte Risiko ist wohl, dass er nicht ins Teamgefüge passt, aber ich habe ihn als guten Typen in Erinnerung.“

