Austria-Fans: „Ein Punkt für die Klassenerhalt“

Die Wiener Austria erkämpfte zum Abschluss des Kalenderjahrs 2020 im Heimspiel gegen den LASK einen Punkt, wobei Patrick Pentz in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß hielt und so seiner Mannschaft einen Punkt sicherte. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihres Teams sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

violet heat: „Unglaublich! Danke Patrick!! Starke kämpferische Leistung zumindest mit X belohnt. Teigl hatte das Siegestor am Fuß. Lange sehr gut verteidigt, am Ende etwas geschwommen. Wir haben uns den Punkt geholt, den wir vorige Woche schon verdient hätten.“

Dim: „Was ich da heut gesehen habe ist ein Abstiegskandidat, der mit viel, viel Glück und ohne eigentlich zu wissen wie, irgendwie ein X geholt hat.“

QPRangers: „Ein gutes Spiel im Prinzip, wie auch gegen den WAC schon. Auch da hätten wir sogar gewinnen können.“

chris_ajh: „Eigentlich wieder ein furchtbar schlechtes Spiel von uns. Ich verstehe echt nicht, wie manche das gut finden können. Ich halte diesen grauslichen destruktiven Kick nicht aus. Ich verstehe echt nicht was Stöger vorhat. Wir spielen extrem defensiv und überlassen dem Gegner das Spiel, natürlich auf Kosten der Offensive. OK – da könnte man sagen, mehr geht nicht mit dieser Mannschaft. Trotzdem lassen wir jedes Spiel ca. 30 Torschüsse zu und haben es an sich einem Pentz in Hochform zu verdanken, dass wir hin und wieder mal ein Xerl erkämpfen.“

Rickson: „Wenn Pentz nicht im Tor steht kannst die Rollos runterlassen. Und das schon seit Wochen. Wird ein harter Abstiegskampf zwischen uns, Altach und der Admira. Die Spielweise und das irgendwie drüberwurschteln finde ich völlig zum Kotzen und wird auch auf Dauer nicht belohnt werden.“

Südveilchen: „Ein Punkt für die Klassenerhalt. Wir spielen wie ein Kleiner, haben die Statistik wie ein Kleiner, haben den Kader wie eine Kleiner und haben den Tabellenplatz wie ein Kleiner. Nur die Personalkosten haben wir wie ein Großer in der Liga.“

Fis: „Spiel war soweit ok, wenn man sehr unterlegen ist. Brav verteidigt. Solche Elfmeter kriegst halt gegen Dich auch nur in so einer Situation.“

Groovee: „Endlich mal wieder Emotionen! Pentz und Palmer-Brown seit Wochen die Besten im Team. Im Vergleich zu den letzten Wochen ein kleiner Lichtblick….aber der Elfer wieder mal in letzter Sekunde ist ein Witz.“

_pe_: „Alleine die Statistik wie fast schon gewohnt ein Hammer…. dann bitte mal wirklich gescheit hinten reinstellen und auch mal nichts zulassen, aber auch das schaffen wir nicht im Ansatz. Wird Abstiegskampf pur sollt nicht ein Wunder geschehen.“

kingpacco: „Man sollte mal in unserer Lage, wo wir zurzeit stehen, vom Ballbesitzfussball, Kombinationen usw. nicht mal im Ansatz daran denken, dass dieser Weg erfolgreich wäre für die Mannschaft. Diese Truppe hat kaum Selbstvertrauen, hat eben das Manko im Aufbauspiel zu viele Abspielfehler zu machen. Was aber notwendig wäre, wenn man Ballbesitz und Kombinationsfußball spielen will. Dann kommt auch noch ein Gegner der davon lebt, Spieler anzupressen, zu Fehlern zu zwingen, um dann eben die Räume vorzufinden, die sie brauchen um erfolgreich zu sein. Deshalb fand ich die Taktik dem Gegner den Ball zu überlassen, defensiv kompakt zu stehen und auf schnelle Konterstöße zu setzen absolut richtig. Der LASK konnte kaum pressen, da er in Ballbesitz war, somit auch keine Räume vorfand und somit großteils ihrer DNA – wie es einige gerne nennen – geraubt worden sind.“

FAK-masteR: „50% Passgenauigkeit, wie geht so etwas überhaupt? Also wie funktioniert das? Also wie schaffe ich es, Woche für Woche zu trainieren, seit meiner Kindheit und dann so eine Zahl abzuliefern?“

