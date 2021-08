Austria-Fans: „Ein Punkt gegen Salzburg wäre eine massive Sensation“

Die Wiener Austria startete mit einem Punkt aus zwei Partien in die neue Saison und trifft nun auf auswärts auf den Serienmeister Red Bull...

Die Wiener Austria startete mit einem Punkt aus zwei Partien in die neue Saison und trifft nun auf auswärts auf den Serienmeister Red Bull Salzburg. Damit wartet die wahrscheinlich schwerste Aufgabe in der Hinrunde auf die Veilchen. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel gegen den haushohen Favoriten, der mit Testspielsiegen gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid zuletzt aufhorchen ließ? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

maxglan: „Auswärts gegen Salzburg stehen halt auch in guten Zeiten die Chancen eher schlecht. So wie wir jetzt drauf sind, wäre ein Punkt schon eine massive Sensation.“

PurpleHaze85: „Wir können nur überraschen. Hoffe nur, dass es nicht zu schlimm wird vom Resultat her.“

hope and glory: „Ein Spiel zum Lernen und ein Charaktertest. Bin live dabei.“

derrächermitdembecher: „Die Rieder waren mit den 7 Gegentoren noch gut bedient. Diesmal einfach nur hoffen, dass wir uns da irgendwie aus der Affäre ziehen, ohne schlimm unser Gesicht zu verlieren. Sehe uns, und das mit zwei violetten Brillen auf, nicht in der Lage die zu fordern. Aber haut’s euch einfach Vollgas eine, keine vollen Hosen, es ist euch nachher keiner böse wenn es nicht klappt. Und bitte Ohio aufstellen, danke im Voraus.“

L3g0l4s: „Wird gar nicht schön werden.“

fak-ler: „Das wird der Beginn einer schweren Krise für Red Bull und Jaissle wird nach diesem Spiel schon angezählt sein.“

seldom: „Red Bull ist zwar stark drauf aber in den letzten Saisonen hat es immer wieder Spiele gegeben wo Klubs der unteren Tabellenregionen gegen Salzburg überrascht haben, sei es mit einem guten Ergebnis oder mit einem starken Spiel. Ich verstehe nicht, weshalb wir gefühlt die einzige Mannschaft der Liga sind, die gegen Salzburg in jedem Spiel absolut chancenlos sind und in ein Debakel rennen. Ich erhoffe mir zumindest eine gut eingestellte Mannschaft, die mit einem guten Matchplan den Bullen das Entfalten ihres Spiels schwer macht.“

Decay26: „Wir haben nix zu verlieren, das will ich auch von der Mannschaft sehen sobald das Spiel angepfiffen wurde. Frei aufspielen ist bekanntlich einfacher als unter Druck zu spielen, ich hoffe sehr, dass unsere Mannschaft alles gibt und mit ganz viel Glück einen Punkt ergattern kann. Zutrauen würde ich es ihnen. Genauso wie ich Ihnen eine Blamage zutraue.“

Groovee: „Ich hoffe auf ein Wunder. Erwarten tu ich mir nix. Unter drei Toren Unterschied wäre es fein bitte. Und ums auch positiv zu sehen, man kann eh nur überraschen. Vielleicht fühlt man sich in der Außenseiterrolle wohler und kann befreiter spielen, die Abwehr macht mir aber Sorgen.“

Long: „Rechne mit dem Schlimmsten.“

thebodi: „Sehe keinen Grund warum wir nicht überraschen sollten. Steigerung klar erkennbar, Mannschaft wieder motiviert, Salzburg muss das Spiel machen, taktisch etwas ganz anderes als die bisherigen Partien.“

Gschichtldrucka: „Gegen Red Bull ist für uns derzeit der Auftritt entscheidend, nicht das Ergebnis.. Wir können ruhig 0:2 oder gar 0:5 verlieren, aber nur wenn wir qualitativ wirklich schlechter sind, nicht weil unsere Spieler die Köpfe hängen lassen oder nicht kämpfen!“

t.m.: „Guter Schachzug von Red Bull, dass sie sich die Woche noch mit Barcelona auf uns vorbereiten. Dann gewöhnen sie sich ans Niveau.“

Nunstuck: „Das wird eine Bewährungsprobe für Schmid und ein Charaktertest für die Mannschaft. Bin gespannt!“

QPRangers: „Das Spiel wird definitiv nichts. Ried hat sein Abwehrbollwerk über Monate aufgebaut und ist grauslich eingebrochen. Alles bis drei Toren Unterschied ist derzeit als gut einzuordnen. Weit haben wir´s gebracht. Aber es ist halt derzeit so.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen RB Salzburg und der Wiener Austria.

