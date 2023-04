Austria-Fans: „Ein unwürdiges, nerviges Theater“

Der Senat 5 der Bundesliga verwehrte als einzigem Verein der höchsten Spielklasse der Wiener Austria die Lizenz in der ersten Instanz. Der Klub antwortete...

Der Senat 5 der Bundesliga verwehrte als einzigem Verein der höchsten Spielklasse der Wiener Austria die Lizenz in der ersten Instanz. Der Klub antwortete mit einer ungewöhnlich scharfen Stellungsname, die von den Fans ebenso diskutiert wurde wie das Urteil des Senats 5. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu den Ereignissen rund um die Lizenzvergabe sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

+C+: „Die Stellungnahme des Vereins klingt recht überrascht/aggressiv. Spannend wird ob durchdringt wer mit „Die betreffende Kooperationszusage“ gemeint ist.“

valentin1911: „Wenn das Problem tatsächlich eine Kooperationszusage ist, die in der Vergangenheit vom Senat akzeptiert und vom Partner auch geleistet wurde, aber jetzt nicht mehr in Ordnung sein soll, dann bin ich äußerst zuversichtlich was die zweite Instanz angeht. Wahrscheinlich bin ich aber auch einfach naiv.“

veilchen27: „In den letzten zwei Jahren war der Nichterhalt in erster Instanz sehr vielen im Verein Wochen vorher klar. Heuer war man ehrlich optimistisch und ist jetzt relativ verdutzt. Das liest man auch aus dem – außergewöhnlichen – Statement. Ich bin noch unschlüssig, ob ich das als gutes Zeichen (im Sinne: Lizenzunterlagen deutlich seriöser als in den letzten Jahren, hohe Wahrscheinlichkeit für zweite Instanz, ein Zeichen der Bundesliga in erster Instanz, aber gute Grundlage für Protest) oder schlechtes Zeichen (im Sinne: wir haben keinen Joker mehr in der Hand, wenn sie uns diese Lizenzunterlagen so nicht abnehmen und Protestkom. ident argumentiert) deuten will. Inzwischen hat man als Veilchen Routine und ich sehe es wie in den letzten zwei Jahren: ich bin zuversichtlich für die zweite Instanz und mache mir keine Sorgen über den Ligaerhalt, das kann ich immer noch, wenn Protest abgewiesen wird und es in dritte Instanz geht, viel mehr nervt mich abermals negative Publicity, Unruhe im Verein für zwei bis drei Wochen und nötige Geduld bei (so wichtigen) Transfer- und Vertragsfragen. Das alles in einer sportlich (und somit auch wirtschaftlich) sehr wichtigen Phase der Saison ist ungut. Dass jetzt drei Wochen die Medien das Thema rauf und runter spielen werden (zurecht), dass jetzt drei Wochen unsere Kapitäne fertige Angebote nicht unterschreiben können und dass jetzt drei Wochen wir Fans über Fortbestand unseres Vereins diskutieren müssen, ist ein unwürdiges, nerviges Theater, auch wenn ich für zweite Instanz eher optimistisch bin. Zur Person Krisch: schade, dass ihm in seiner Amtszeit kein einziger positiver Entscheid in erster Instanz gegönnt war.“

drummerboy: „Wer sich beruflich mit Aussendungen herumschlägt (und selbst oft welche schreibt) liest aus dem Statement zweierlei: 1) der Verein wurde offenbar kalt erwischt (sonst ließe man sich eine semantische Hintertür offen) und 2) man hat im Moment keine Ahnung wie es weitergeht. Das sind keine guten Aussichten.“

Violafritz: „Sollte der Sachverhalt wirklich so sein wie der Verein es darstellt handelt der Senat äußerst rufschädigend. Da sollte man sich echt Gedanken machen ob das so alles hingenommen werden soll wenn es die eigenen Statuten nicht einhält.“

Nunstuck: „Das Statement vom Verein macht mir echt Angst. Ich hoffe ich täusche mich.“

ViolaPerSempre2304: „Also ich seh das Statement eigentlich positiv. Wie schon erwähnt wurde, war die Stimmung in den letzten Tagen/Wochen doch um einiges positiver als in den Vorjahren, wo man quasi schon fix wusste, dass es in erster Instanz nichts wird. Wenn’s also wirklich so schlimm und aussichtslos wäre, hätte man das denk ich schon in den letzten Wochen heraushören können. Ich geh stark davon aus, dass wir die Lizenz in 2. Instanz erhalten werden!“

KindausFavoriten: „Voriges Jahr war die Reaktion des Vereins: „Wir wissen genau, was die von uns wollen und das werden wir nachliefern.“ Dieses Mal heißt es: „Wir haben keine Ahnung, was die von uns wollen.“ Dafür gibt es nur zwei mögliche Erklärungen, entweder ein gerütteltes Maß an Willkür beim Senat 5 oder völlige Unfähigkeit auf Seiten der Austria.“

Woody: „Abputzen und weiterkämpfen. Wenn man in Salzburg ein 0:2 fast zu einem Sieg drehen kann, dann wird man wohl auch die dämliche Lizenz noch lösen können!“

+C+: „Also wenn die an Verantwortlichen (bei uns) wirklich auf stur schalten und mit „rechtlichen“ Schritten vorgehen werden sie wohl kaum neue Details liefern. Die Bundesliga wird sich aber wohl auch nicht die Blöße geben und einen Fehler zugeben bzw. die Lizenz in 2. Instanz ohne neue Unterlagen erteilen. Landet somit dann wohl vor dem Schiedsgericht.“

tifoso vero: „Wenn es so ist wie es die Austria darstellt (und daran habe ich keine Zweifel), dann liegt es nur an der fixen (schriftlichen?) Zusage eines Kooperationspartners bzw. an dessen Seriosität. Das müsste doch lösbar sein, meine ich. Ich bleibe daher optimistisch, auch wenn die Androhung rechtlicher Schritte in der Aussendung schon hart (verzweifelt wütend) klingt. Noch leben wir.“

AlfredoD.: „Als der Werner im Interview gemeint hatte, es sei aus seiner Sicht alles in Ordnung aber er kann halt nicht garantieren, dass der Senat angesetzte Spielerverkäufe um 1,5 Mio anerkennt, da habe ich mir schon gedacht Oha. Das sind lauter so nebulöse Aussagen, die nahelegen, dass man mitten in der Insolvenzverschleppung steckt. Klar kann ich den Braunöder auch um 5 Mille verschrecken, aber erstens stellt sich schon die Frage: will ich das überhaupt und wenn ich muss was mache ich wenn er sich morgen den Haxen bricht und ein Jahr ausfällt? So kann ich doch nicht wirtschaften. Ich versteh auch, dass man was Handfestes haben will von angeblichen Rettern in der Not und nicht nur irgendein Versprechen. Gerade wenn es um einen Verein geht, der sich schon in der Vergangenheit dubiose Zusagen in die Bilanz geschrieben hat und das Geld dann im doppelten Sinn abschreiben musste. Dass es den modernen Sklavenhandel so nicht mehr geben darf und es daher für Investoren weniger attraktiv ist sich finanziell zu engagieren, sollt auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Austria als Marke und als Projekt mit Perspektive attraktiv genug sein sollte um Leute mit an Bord zu holen, die da mit dabei sein wollen. Warum es auch seit einem Jahrzehnt nicht gelingt einen Potenzen Hauptsponsor zu gewinnen, darf man sich auch fragen. Das kann nicht nur am wirtschaftlichen Umfeld liegen, da sollt man dich auch anschauen wie gut man dafür strukturell aufgestellt ist.“

maxglan: „Es ergibt einfach keinen Sinn, dass die Bundesliga in den letzten beiden Jahren alle verfügbaren Augen zugedrückt hat und jetzt plötzlich päpstlicher als der Papst ist. Es wird halt wieder irgendwas nicht passen.“

Bgld.-Veilchen: „Nachdem sich der Schock nun etwas gelegt hat versuche ich das für mich einzuordnen: Die Austria war bis zur Abgabe des Lizenzantrages in regelmäßigem Kontakt mit der Bundesliga bzw diesem Senat 5. Es wurden Bedingungen für die Erteilung geäußert und diese hat die Austria erfüllt, dazu hat man der Austria einen externen Wirtschaftsprüfer zur Seite gestellt, der alle Unterlagen geprüft und für in Ordnung befunden hat. Dann zuerst das doch sehr klare Statement des Vereins, jetzt das Statement von Ebenbauer, dass es bei uns finanziell bergauf geht und er doch optimistisch ist, dass wir Lizenz in 2. Instanz bekommen. Also ich kann mir nicht helfen, aber für mich sieht das alles sehr fragwürdig aus, als wollte dieser Senat 5 nicht sein Gesicht verlieren, wenn wir die Lizenz in erster Instanz bekommen hätten. Vielleicht haben sie mit Kritik, Zweifel oder „Anfechtungen“ von anderen Vereinen an einer positiven Entscheidung gerechnet, was weiß denn ich. Ich war und bleibe auch weiter optimistisch, wir bekommen die Lizenz im 2. Anlauf, Viola per sempre!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans rund um das Senat-5-Urteil.