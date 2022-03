Austria-Fans: „Ein wichtiger Arbeitssieg mit einer Rumpftruppe“

Die Wiener Austria holte ihren fünften Sieg in Serie und gewann zum Auftakt des Meisterplayoffs gegen den WAC mit 2:1. Wir sehen uns an...

Die Wiener Austria holte ihren fünften Sieg in Serie und gewann zum Auftakt des Meisterplayoffs gegen den WAC mit 2:1. Wir sehen uns an wie zufrieden die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft vor dem Wiener Derby sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Den WAC zweimal zu schlagen ist sehr überraschend und wirklich stark. Wieder eine tolle Partie, wenn auch die Chancenauswertung teilweise irre war.“

veilchen27: „Heute hat man gesehen wie wichtig Fischer im Mittelfeld ist – mit seiner Wucht, seiner Laufarbeit, seiner Zweikampfstärke. Hat sichtbar gefehlt, wie auch andere wichtige Spieler, und trotzdem haben wir gewonnen. Das spricht schon sehr für die Mannschaft und das Trainerteam. Wenn‘s laaft, dann laaft’s.“

frk: „Einfach saugeil wie Suttner in den letzten Minuten noch so einen Sprint über das komplette Feld macht, that’s the spirit.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Violettesbluat: „Nicht in Bestbesetzung gespielt heute und trotzdem den WAC geschlagen. Normal musst es nicht so spannend machen und 4:1 gewinnen. Tabellenzweiter und ungeschlagen im Jahr 2022 und jetzt gehts in unser Lieblingsstadion wo wir noch ungeschlagen sind – Rapid wir kommen!“

vamp_ire: „Was für hart erkämpfte drei Punkte. Verdienter Sieg, der höher ausfallen muss. Im Prinzip über 90 Minuten hinten keine großen Chancen zugelassen. Offensiv heute Keles der Stärkste. Die besten heute für mich: Braunöder und Keles.“

Gatrik: „Kein besonderer Leckerbissen, aber ein wichtiger Arbeitssieg, den man eigentlich schon früher fixieren hätte können. Bei Noah „Mamadou“ Ohio ging heute leider überhaupt nichts, richtig geglänzt hat aber auch sonst niemand außer eventuell Pentz bei seinen Paraden und Keles. Es ist schön zu sehen, dass man auch bei solchen Partien Zählbares mitnehmen kann, jahrelang haben wir solche Partien ja dann noch verloren. Europacup scheint in greifbarer Nähe, wäre auch sehr wichtig für den Verein um ein bisschen die Einnahmen zu erhöhen.“

hunterjoe97: „Unglaublich, da steht die Wiener Austria auf dem zweiten Platz

Onkel: „Mit dieser Rumpftruppe und der Kinderbank zu gewinnen ist eigentlich die größte Sensation bis dato diese Saison. Hoffe aber fürs Derby kommen Jukic und Fischer neben Mühl zurück. Das man auch von der Bank aus handeln kann wenn nötig.“

kingpacco: „Ein wichtiger Kampfsieg, den man auch über die Runde bringen muss. Aber so etwas brauch ich nicht oft. Ich bin um fünf Jahre gealtert.“

Blackcactus: „Also so ganz kann ich den verdienten Sieg trotz dieser Konterchancen nicht unterschrieben. Am Schluss sind wir schon ordentlich geschwommen. Ohio ist heute echt nicht viel gelungen, der junge war nach Abpfiff völlig fertig.“

farii: „Genau solche Siege musst du über die Linie bringen!“

Beamero: „Fünf Siege in Folge. Wir spielen oberes Playoff und sind aktuell Zweiter! Wenn ich mich nicht täusche, waren wir dort zuletzt im Frühjahr 2017! Unglaubliche Leistung! Trainergott Manfred Schmid.“

behave yourself: „Unglaublich, momentan läuft wirklich alles für die Austria, niemand in der Mannschaft wird wissen, wie man diese Partie gewinnen konnte. Die Spieler haben alle gewirkt, als hätten sie etwas Schlechtes gegessen.“

Norbert Lopper: „Glücklich am Ende, aber definitiv nicht unverdient. Im oberen Playoff wird man daheim – mit Ausnahme von Red Bull Salzburg – alles gewinnen müssen, um sich weitest möglich nach oben zu orientieren. Daher wichtige 3 Punkte, abputzen und mit den Rückkehrern am Sonntag drei Punkte in Mordor anpeilen.“

Austrianer48: „Wieder ein gutes Spiel von uns. Bis zum 2:1 ein völlig ausgeglichenes Spiel, mit leichten Vorteilen für uns. Danach hat man sich zu sehr reindrücken lassen, aber trotzdem großteils gut verteidigt. Der WAC hat auch alles nach vorne geworfen, das sah man auch bei unseren vielen Konterchancen, das war als einziges heute nicht gut. Normalerweise musst du das Spiel früher entscheiden.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg der Wiener Austria gegen den Wolfsberger AC.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!