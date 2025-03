Austria-Fans: „Einfach wieder eine Serie von zehn Siegen starten“

Die lange Serie der Wiener Austria endete vergangene Woche mit der Heimniederlage gegen RB Salzburg. Was erwarten sich die Fans heute von ihrer Mannschaft...

Die lange Serie der Wiener Austria endete vergangene Woche mit der Heimniederlage gegen RB Salzburg. Was erwarten sich die Fans heute von ihrer Mannschaft beim Auswärtsspiel gegen den GAK? Alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Bin gespannt, wie unser Team nach der Niederlage jetzt auftritt. Die Sperre von Drago wird uns leider auch wehtun. Hoffe, unser Team gibt wieder alles, dann sollte ein Punktezuwachs möglich sein.“

fak 1990: „Dragos Ausfall tut immer weh, aber den GAK musst du auch ohne Drago schlagen. Hoffe auf Galvão, du brauchst einen spielstarken Innenverteidiger gegen einen tiefstehenden Gegner und Plavo in die Mitte ziehen gegen Maderner.“

since1312: „Einfach wieder eine Serie von zehn Siegen starten wie nach der letzten Niederlage gegen Salzburg.“

Decay26: „Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden, wieder im Mittelfeld mehr Bälle festzumachen und mehr Chancen zu erarbeiten als in den letzten beiden Spielen. Klar kann das Level auch nicht immer so hochgehalten werden, aber die Ideenlosigkeit hat mir schon etwas Sorgen gemacht in den letzten beiden Spielen. Wenn Fitz wie im Salzburg-Spiel abgemeldet wird und kaum gute Chancen erarbeiten kann, tun sich auch die anderen schwer. Der Ausfall von Drago schmerzt, aber so bekommt er auch mal eine Woche Pause und kann seinen Knöchel schonen. Auch das erste Spiel seit langem ohne ihn am Platz – bin gespannt, wie sehr man das merken wird.“

Blackcactus: „Müssen da wohl geduldig bleiben und Lösungen vorne finden gegen einen Abwehrblock.“

AngeldiMaria: „Denke, wir werden endlich mal wieder souverän gewinnen. Dragos Ausfall finde ich eigentlich sogar gut. Er ist schon angeschlagen seit dem Derby. Eine Pause wird ihm guttun. Und wenn eine Sperre, dann lieber gegen den GAK als gegen einen oberen-Playoff-Gegner. Die fünfte Karte wäre so oder so mal fällig gewesen. Jetzt passt sie für mich einfach. Er kann sich erholen, der GAK müsste auch ohne Drago schlagbar sein. Dazu haben wir gerade in der Innenverteidigung die höchste Qualität. Ein Galvão oder Wiesinger kann da gut einspringen. Ich bin positiv gestimmt für das Match. Auch wenn ich gerade mit einem grippalen Infekt kämpfe. Ein Sieg beschleunigt eine Gesundung.“

Ilvy: „Mund abputzen und weiter. Wird sicher eine schirche Partie, bin aber vorsichtig zuversichtlich.“

Braveheart-FAK: „Ich hoffe auch, dass wir im Offensivspiel wieder kreativer und besser sind als in den letzten Partien.“

QPRangers: „Kein Team ist wirklich souverän, deshalb ist es gut möglich, bei ungünstigem Spielverlauf, dass wir auch in Graz gegen den GAK nichts holen. Wenn der GAK in Führung geht und dann gut steht, dann tun sich alle Teams schwer. Auch Sturm ist alles andere als souverän, von Rapid brauchen wir gar nicht reden, daher ist das Jammern mancher nach dem 0:1 gegen die Dosen nicht angebracht. Wir hatten schon ein paar Spiele, die eng waren und halt dann zu unseren Gunsten ausgegangen sind, diesmal eben nicht. Nächstes Mal vielleicht wieder. Meisterkandidat waren und sind wir nicht, das ist Utopie… das wäre eine Sensation à la Leicester City, die kommt höchst selten vor, dazu sind wir auch nicht souverän genug. Oberes Playoff, gut performen und Fokus auf den Cup.“

Wanderstock: „Die Niederlage gegen Salzburg macht das Kraut nicht fett… Wichtig ist, dass wir jetzt gegen die vermeintlich kleineren Gegner voll punkten. Sturm, Salzburg, LASK und Rapid werden sich auch noch gegenseitig die Punkte nehmen.“

