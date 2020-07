Austria-Fans: „Endlich wieder einmal ein Spiel gedreht“

Die Wiener Austria sicherte sich mit einem 2:1-Auswärtssieg in Altach die Tabellenführung in der Qualifikationsrunde und wird im Playoff-Spiel gegen die Vorarlberger Heimvorteil haben....

Die Wiener Austria sicherte sich mit einem 2:1-Auswärtssieg in Altach die Tabellenführung in der Qualifikationsrunde und wird im Playoff-Spiel gegen die Vorarlberger Heimvorteil haben. Wir sehen uns an was die Austria-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Endlich wieder ein ziemlich souveräner Auftritt unserer Veilchen. Ich fand ja schon die erste Halbzeit gut, aber mit der Umstellung auf einen Sechser und mehr Offensive hat die Mannschaft gezeigt, dass sie mehr kann als man ihr sehr oft zutraut. Madl und Klein wieder sehr gut, Sarkaria in Form und daher gut und Wimmer zeigt auf, dass er eine echte offensive Kraft ist. Seine Dribblings sind selbstbewusst und sehr gut, sein Zug aufs Tor ist nicht zu übersehen, so wenig wie seine Technik und Schnelligkeit. Da haben wir wieder einen, auf den wir uns bei jedem Spiel freuen dürfen. Aber auch alle anderen Spieler haben ihre Leistung gebracht, auch wenn Monschein da etwas abfiel. Auf jeden Fall kann jetzt die Mannschaft am Samstag geschont werden. Das wird eine Mischung von Young Violets und Kaderspieler. Ich bin nach längerer Zeit wieder einmal überzeugt von unseren Veilchen und sehe, da geht schon noch was. Bravo!“

Hurricane: „War eigentlich ein recht gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit halt das Tor bekommen, welches man vorher nicht gemacht hat. Die verletzungsbedingten Wechsel bei Altach haben uns definitiv auch nicht geschadet. Der Edi wird noch ein richtiger Goalgetter. Pentz in letzter Zeit wirklich sehr stark. Auch bei Flanken. Gut gefallen hat mir auch wieder Wimmer. Der bringt echt einiges mit was im modernen Fußball wichtig ist.“

farii: „Fazit zum Spiel: Pentz und Wimmer, beide einfach nur WOW, ebenso beide Tore wunderschön. Monschein leider komplett von der Rolle.“

hope and glory: „Absolut verdienter Sieg im Ländle. Charaktertest bestanden. Deutlich zu sehen der Unterschied von heute zu Samstag. Da war vom Einsatz her ein riesiger Unterschied. War auch wichtig in Hinblick auf das Playoff den Altachern zu zeigen, dass wir sie schlagen können.“

Pirius: „Sehr befreiendes Spiel. Gewonnen haben wir dort ja schon seit 2016 (?) nicht mehr. In der 2. Halbzeit sind unsere Linien jedenfalls viel besser gestanden und haben vertikal besser verschoben. Altach hatte dadurch große Schwierigkeiten das Spiel aufzubauen. Das hat meiner Meinung nach den Unterschied ausgemacht. Unter Bedrängnis vor dem eigenen Tor herrscht leider immer noch zu viel Unordnung.“

Gizmo: „Wimmer toll, dazu starke Auftritte von Madl, Klein, Zwierschitz und Edomwonyi. Letztgenannter für mich seit einigen Spielen über Monschein zu stellen.“

Da_Chris: „Endlich ein Spiel gedreht. Jetzt kann man gegen Mattersburg rotieren.“

Mathias13: „Solides Spiel heute. Ich glaube, es ist gut, dass wir zu Hause spielen und uns im EL-Playoff die Anreise nächste Woche ersparen. Klar ist aber, dass das nächste Spiel gegen Altach das wesentlich wichtigere wird. Da geht es dann um alles. Am Samstag würde ich eigentlich keinen Spieler mehr spielen lassen, der eine Option im Playoff ist. Da ist jeder Schritt, den jemand am Samstag macht, eigentlich einer zu viel. Am besten viele von den Young Violets hochziehen.“

fis: „Erste Halbzeit sag ich jetzt mal irgendwie vercoacht, dann wurde es besser. Defensiv ist das halt alles immer noch vogelwild. Freu mich das Sax und Edo mal einen positiven Auftritt hatten. Men of he match Peter Penz, Wimmer und auch Madl sehr gut.“

kingpacco: „Ich hoffe es bekommen einige Spieler von den Young Violets eine Chance gegen Mattersburg. Ich denke da an Prokop, Braunöder und Hahn – es müssen ja nicht alle drei von Anfang an spielen, aber einem sollte man schon die Chance geben.“

Ignite: „Gratulation an die Mannschaft. Hab nach dem 0:1 ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass wir das noch drehen. Wimmer spielt echt einen erfrischenden Fußball. Ich hoffe das bleibt sehr lange so. Sehe momentan Edo vor Monschein.“

since1312: „Ich fand es nicht sonderlich stark, aber hoffentlich bringt uns das wieder ein Stück weiter. In einer Woche wirds ziemlich sicher wieder ein sehr knappes Spiel. Dass zwei unserer größten Sorgenkinder der Saison die Tore machen, passt auch irgendwie.“

AustriaWien1997: „Hat mir auch sehr gut gefallen, dass wir mal umgestellt haben und auch in der gegnerischen Hälfte angepresst haben. Das gab es ja gefühlt die ganze Saison gar nicht.“

