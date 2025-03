Austria-Fans: „Es gibt keine leichten Gegner mehr“

Die Wiener Austria startet mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz in das Meisterplayoff. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel? Wir...

Die Wiener Austria startet mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz in das Meisterplayoff. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel? Wir fassen die Kommentare der Anhänger für euch zusammen!

Altes Landgut: „Mit dieser Meisterplayoff-Auslosung hat uns das Schicksal den kleinen Finger gereicht. Jetzt liegt es an den Spielern und an uns Fans, die ganze Hand zu nehmen! Nun aber zu glauben, dass das Spiel in Linz eine gmahte Wiesn für uns ist, wäre nicht nur eine unsympathische Überheblichkeit, wie man sie aus der Vorstadt kennt, sondern auch ein fataler Fehler! Wir dürfen niemanden unterschätzen, alle Spiele waren bis jetzt knapp. Es geht jedes Mal um Zentimeter, voller Einsatz und volle Konzentration, und vor allem mehr Genauigkeit im Angriffsdrittel werden nötig sein. BW Linz ist nicht umsonst im Meisterplayoff. Es wird verdammt schwer, aber ein Sieg ist möglich! Außerdem haben wir noch eine Rechnung offen, weil uns beim letzten Mal in Linz ein Tor gestohlen wurde. Starten wir mit einem Sieg in Linz (und mit einem Heimsieg gegen den WAC), während sich die Konkurrenz inzwischen schon gegenseitig die ersten Punkte abgeknöpft hat, dann können zusätzliche Kräfte frei werden und der Glaube an das „Unmögliche“ innerhalb der Mannschaft könnte sich weiter verfestigen. Dadurch könnten wir dann auch „entspannter“ in die folgenden Begegnungen gegen Rapid, Red Bull und Sturm gehen. Jeder Austrianer, ob am Feld oder auf der Tribüne, muss zum Drago werden: 100%iger Siegeswille! Setzen wir in Linz den ersten Schritt in Richtung völlige Eskalation und totale Extase!“

Veilchenspritzer: „Wird das wichtigste Spiel. Wenn das gewonnen wird und wir damit gut reinstarten, ist wirklich alles möglich.“

bigben79: „Der große Traum vom Meistertitel liegt in unseren Händen (Mannschaft + Verein + Fans). Geben wir die nächsten drei Monate Vollgas, es sind nur zwölf Spiele bis zum großen Glück! Die „Austria-Schmerzen“ der letzten Jahre bleiben dabei nicht unvergessen und sind die Basis für heute. Richten wir den Fokus von Spiel zu Spiel, bleiben wir in der Gegenwart und versuchen wir weniger Fokus auf die Vergangenheit bzw. die Zukunft zu legen, denn am Platz/im Stadion zählt immer nur der aktuelle Moment – indem es gilt, Spitzenleistungen abzuliefern!“

Wanderstock: „In der Meistergruppe gibt es keinen leichten Gegner mehr, jedes Spiel ist quasi ein Entscheidungsspiel.“

Duketom1911: „Jetzt erstmal gut ins obere Playoff reinstarten, die Auslosung hätte wesentlich schlechter sein können. Genügend Selbstvertrauen müssten wir haben. Also auf gehts Veilchen, belohnt euch.“

veilchen27: „BWL in der Saison 2024/25:

1:0-Heimsieg gegen Austria Wien

3:0-Heimsieg gegen SK Rapid

1:0-Heimsieg gegen LASK

2:0-Heimsieg gegen RB Salzburg

Zuletzt drei Siege in Folge mit acht geschossenen Toren

Führender der Torschützenliste mit vier Toren Vorsprung auf noch Aktive.

Dementsprechend verdient sind sie im oberen Playoff und dementsprechend schwer wird das. Favorit sind wir trotzdem und es wird davon abhängen, ob wir so auftreten wie zuletzt. Wenn ja, könnte das ein Top-Start werden.“

Nuggetface: „Ein guter Einstand ins Meister-Playoff wäre schon fein. Bin gespannt, ob Helm vielleicht sogar den ein oder anderen für Mittwoch schont oder früher runternimmt (Fitz, Malone…). Blau-Weiß wird auf jeden Fall probieren, das Spiel zu machen, die haben eigentlich nichts zu verlieren im oberen Playoff.“

