Austria-Fans: „Es ist einfach so lähmend“

Die Wiener Austria trennte sich gestern im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit einem 1:1-Unentschieden, hatte aber gegen Ende des Spiels Pech, da Schiedsrichter...

Die Wiener Austria trennte sich gestern im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit einem 1:1-Unentschieden, hatte aber gegen Ende des Spiels Pech, da Schiedsrichter Hameter und der VAR ein Handspiel eines Altachers im eigenen Strafraum. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu diesem Spiel sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ForzaViola71: „Abgesehen vom nicht gegebenen Elfmeter drängt sich mir das Statement eines Trainers, dessen Namen mir leider nicht mehr einfällt, ein: „Ich wusste gar nicht, dass man so langsam Fußball spielen kann.“ Altach ist extrem schwer zu bespielen, weil sie kompakt hinten stehen und auf Konter warten, aber mit unserem Schneckerl Gedenkfußball wars echt eine Qual das Match anzusehen. Ich hoffe Mucki war heute verletzt und hat deshalb gefehlt, denn wenn ein Cristiano ihm vorgezogen wird, dann gute Nacht.“

DeusAustria: „Grausige Chancenauswertung, defensiv weiterhin inferior, jetzt drei Spiele null Punkte und der Stadtrivale auf Kurs Meistertitel. Es ist einfach so lähmend.“

hope and glory: „Wir haben meiner Meinung nach nicht so schlecht gespielt. Da waren gute Chancen dabei, die man halt auch einmal verwerten muss! Das Gegentor leider wieder unglaublich. Die Defensive ist nicht bundesligatauglich. Dann noch einen klaren Elfer nicht bekommen Freistöße und gelbe Karten gegen uns, die nur der Schiri sah. Im Endeffekt zwei verlorene Punkte. Und last but not least, Helm kann heute genau nichts dafür. Die Gründe könnt ihr oberhalb lesen.“

lxkas1911: „Hameter hat das Spiel entschieden.“

tifoso vero: „Erste Halbzeit war von uns ein gutes Spiel, klare Spielanlage, verdient geführt und dann leider ein Hoppala beim Gegentor. Das Unentschieden ist dennoch gerecht, denn wir hatten genauso viele große Chancen wie die Altacher. Was mich aber sehr stört war das Verhalten des Schiris. Warum schaut er sich das nicht an? Das war doch ein klarer Elfmeter. Dennoch kann ich mit dem Unentschieden leben, aber es wäre auch mehr drinnen gewesen.

Quadrat im Kreis: „Gute Chancen nicht gemacht. Aus dem Nichts ein Tor erhalten. Klaren Elfer nicht bekommen – der schaut sich das nicht mal an, unfassbar.“

DaMarkWied: „Pfeif auf den Elfer, das war viel zu wenig. 1. Halbzeit war sehr ok, vor allem offensiv wäre da mehr drin gewesen. Aber schon da war man hinten relativ anfällig. Zweite Halbzeit war deutlich schwächer. Altach hatte gefühlt sogar die besseren Chancen, die haben sie aber zum Glück nicht gut zu Ende gespielt. Gegen einen schwer maroden LASK hats (knapp) gereicht, aber heute war es wieder zu wenig. An die nächsten drei Runden will ich eigentlich gar nicht denken. Wenn das inzwischen der Anspruch ist, dann gute Nacht.“

fis: „Es lief schon schlechter in Altach. Chancen hatten wir genug gegen eine schwer limitierte Truppe. Aber halt auch wieder defensiv vogelwild. Na gut, jetzt kommen dann die Wochen der Wahrheit. Hoffe Hameter bekommt eine Nachdenkpause von Kassai.“

zico74: „Womit ich heute am meisten unzufrieden bin, dass wir die letzten 20 Minuten auf Halten spielen und nicht auf Sieg. Wir waren in der ersten Halbzeit die deutlich stärkere Truppe und dürfen so ein blödes Gegentor nicht bekommen. Warum lassen wir uns in der 2. Halbzeit das Spiel so aus der Hand nehmen und geben Spielkontrolle und Mittelfeld auf? Und am Schluss müssen wir auf Sieg spielen! Sorry.“

Neverwalkalone: „Wenn man derartig stümperhaft vor dem Tor versagt, hat man sich auch keine drei Punkte verdient…“

the dude: „Cristiano ist ein verschenkter Legionärsplatz. Bitte nach Stripfing retour. Wels war blutleer und wieder einmal komplett neben sich. Der ist keine Alternative. Das Abwehrverhalten ein Graus. Jeder hohe und blindgeschlagene Ball nach vorne wurde gefährlich. Warum kein Huskovic im Kader war, ist unverständlich. Hameter war dennoch der schwächste Mann am Platz. Die Schiris spielen jede Runde Roulette und entscheiden skandalös.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem SCR Altach und der Wiener Austria.