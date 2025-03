Austria-Fans: „Es könnte ein Geduldspiel werden“

Die Wiener Austria trifft heute zuhause auf Austria Klagenfurt und die Fans hoffen nach dem 2:1-Sieg gegen den GAK einen weiteren Dreier ihrer Mannschaft....

Die Wiener Austria trifft heute zuhause auf Austria Klagenfurt und die Fans hoffen nach dem 2:1-Sieg gegen den GAK einen weiteren Dreier ihrer Mannschaft. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Anhänger vor dem Spiel gegen die Pacult-Elf sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nuggetface: „Ungut, von einem Pflichtsieg sprechen zu müssen. Allerdings wäre alles andere eine Enttäuschung. Dragovic kommt wieder retour, damit sollte auch unser Aufbauspiel wieder etwas genauer werden. Ansonsten wird es kaum Veränderungen geben.“

bigben79: „Glücklicher 2:1-Sieg und 17.300 fanatische Veilchen sind beim Sturm auf Platz 1 live dabei, wird eine extrem schwere Partie.“

johnfive: „Dass Klagenfurt tiefstehend erwartet wird, ist für mich ein Faktor pro Raguz von Beginn an und nicht als Konterstürmer bei 1:0 ab der 70. Minute.“

fak 1990: „2:0 – Drago macht sein erstes Tor und Malone schreibt wieder an.“

Torberg*1911: „Es gab erst einen Heimsieg gegen Klagenfurt seit deren Wiederaufstieg. Das muss am Sonntag geändert werden.“

lxkas1911: „Handl ist angeschlagen. Wiesinger wieder Thema für die Startelf? Würde mir vielleicht mal Gruber von Beginn an wünschen. Gruber statt Prelec und mehr Einsatzminuten für Wels.“

echter-austrianer: „Punktegleich an der Spitze und ich trau mich nicht uns selbst nur als Mitfavorit zu bezeichnen, es wird so schwer. Der WAC achtmal ungeschlagen jetzt. Sturm schwächelt, darauf gebe ich aber nichts, die sind stark. Die Dosen erstarken und schaffen es sicher ins obere Playoff. Deswegen sind die nächsten zwei Spiele unglaublich wichtig, auch wenn wir schon übern Strich sind. Könnten in der Endabrechnung drei Punkte sein, die ALLES bedeuten und leichter wird es nicht mehr.“

johnfive: „Es wird nicht schön, aber ein Dreier sollte dabei rausschauen.“

Nuggetface: „Es wird eine richtige Schweinspartie werden. Es wäre mal von Vorteil, wenn wir mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gehen würden. Dann könnte man mit unserer Stabilität in der Abwehr das gekonnt runterspielen. Ich befürchte aber, dass es ein Geduldsspiel wird. Vielleicht bekommen wir wieder einen Elfer und Pacult hauts komplett den Vogel raus.“

Vienna1990: „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es außerhalb des Away-Sektors tatsächlich annähernd voll wird. Die Mannschaft punktet brav, es herrscht Ruhe im Umfeld, und das Wetter sollte auch gut mitspielen. Ich habe meine zwei Karten an Freunde angebracht, die bislang wenig mit Fußball am Hut hatten. Einfach jeder will heutzutage die Austria erleben.“

lxkas1911: „Mir würden keine Gründe einfallen, nicht ins Stadion zu kommen. Auch 40 Grad Fieber wäre keine Ausrede.

– Spiel um die Tabellenführung

– Herrliches Frühlingswetter um die 20 Grad

– Sonntag 17 Uhr muss jeder Zeit haben“

HwG: „Sehr leiwand, dass wir die Hütte sogar gegen die Klagenfurter so gut wie voll bekommen. Da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren!“

