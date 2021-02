Austria-Fans: „Es macht wieder Spaß der Mannschaft zuzusehen“

Die Wiener Austria verlor auch die zweite Begegnung gegen RB Salzburg trotz einer zwischenzeitlichen Führung mit 3:1, zeigte aber über weite Strecken eine gute...

Die Wiener Austria verlor auch die zweite Begegnung gegen RB Salzburg trotz einer zwischenzeitlichen Führung mit 3:1, zeigte aber über weite Strecken eine gute Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Trotz Niederlage starke Leistung und erneut tolle Moral bewiesen und nach dem 1:2 nicht aufgesteckt. Keine Ahnung was Stöger mit denen gemacht hat, aber das kann man sich definitiv wieder ansehen ohne aggressiv oder depressiv zu werden. Wenn Salzburg zu Hause in Minuten 92 eine gelbe für Zeitschinden bekommt, kann man das als Kompliment sehen. 3:1 war dann klassisch ausgekontert und vom Ergebnis her zu hoch. Weiter so und dran bleiben.“

Triggerpoint: „Schade ist es, aber auf Grund der 2. Halbzeit leider verdient. Schön zu sehen, was da entsteht, man freut sich endlich wieder auf die nächsten Spiele.“

farii: „Erste Halbzeit war gut, sogar sehr gut. Wie frisch und konzentriert alle Spieler zu Werke gegangen sind, hat mich glücklich gemacht. Die Mannschaft wirkte, obwohl Salzburg paar Chancen hatte, trotzdem stabil. Ab der 2. Halbzeit waren entweder wir nicht mehr so frisch oder die Dosen waren viel giftiger als in der ersten Halbzeit, wir sind nur noch hinterhergerannt und haben zu viele Chancen zugelassen. Erschreckend fand ich wie die Abwehr jegliche Stabilität verlor, als Schösswendter durch Madl ersetzt wurde. Bei Zwierschitz merkte man dann auch, dass er nur ein durchschnittlicher Bundesligaspieler ist und es gegen Salzburg nicht reicht. Pentz und Palmer-Brown einfach nur bockstark, was für eine Partie sie spielten, Hut ab. Im Großen und Ganzen war das eine solide Partie, wobei die erste Halbzeit super gut war. Wenn wir die nächsten Runden weiter so spielen, mach ich mir um die Top 6 keine Sorgen. Da ist was im Entstehen.“

ForzaViola71: „Schade, die Niederlage tut wirklich weh. Auch wenn Salzburg eigentlich noch nicht unsere Liga ist, war das heute wirklich gut. Es macht nach langem wieder Spaß unseren Jungs zuzuschauen. Heute hätten wir uns auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt, aber mit dieser Leistung sehe ich sehr positiv in die Zukunft.“

Patrick_M: „Das war schon eine sehr engagierte Leistung heute. Das 3:1 für mich zu klar. Ein Remis wäre verdient in meinen Augen. Unsere Veilchen sehr geschlossen. Kämpferisch super, auch spielerisch für diesen Gegner schon Tolles dabei. Mit so einem Engagement muss das obere Playoff drinnen sein. Ich hoffe bloß, dass uns der punktemäßiig miese Herbst nicht das Genick brechen wird. Wird jedenfalls noch sehr spannend. Bin aber mittelfristig sehr optimistisch was sportlich da passieren kann/wird. Da scheint es einen stimmigen Mix nun zu geben. Vor allem, weil Djuricin noch nicht ganz im Saft ist und Sutti verletzt ist.“

pramm1ff: „Hab ihr auch gerade so ein befriedigtes Gefühl? So eine Euphorie, trotz Niederlage? So ein Gefühl die Austria gesehen zu haben? So ein Gefühl, wo man schon gar nicht mehr wusste wie es sich anfühlt? Jetzt schon eine Vorfreude auf das nächste Spiel? Dieses Gefühl wieder zu erleben? Diese Absenz von Frust, Resignation und Ärger? Ich kann das gerade gar nicht einordnen… es ist zu lange her.“

Pinkman: „War ganz ok. Dass es nicht reichen wird war nach dem 1:1 klar – leider zerbrechen wir dann meistens gegen die Bullen. Ohne Pentz gehen wir aber wohl wieder mit mindestens fünf Gegentoren unter. Zurzeit sicher der beste Goalie der Liga.“

DeusAustria: „Die verschmerzbare Niederlage hinnehmen und sich weiterhin jede Partie steigern. Dann verlieren wir bis zur Punkteteilung keine Partie mehr, da leg ich mich fest.“

