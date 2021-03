Austria-Fans: „Es tut weh, aber die Welt geht nicht unter“

Die Wiener Austria verlor gestern mit 1:2 gegen den SK Sturm Graz und wird wie im Vorjahr auch diesmal nur im unteren Playoff vertreten...

Die Wiener Austria verlor gestern mit 1:2 gegen den SK Sturm Graz und wird wie im Vorjahr auch diesmal nur im unteren Playoff vertreten sein. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ForzaViola71: „Schade, was für ein Match. Zweite Halbzeit als wir aufgekommen sind passiert diese, leider völlig berechtigte rote Karte. Danach haben wir nie aufgegeben. Dann das Tor und gleich darauf der Ausgleich durch Fitz. Da habe ich immer noch daran geglaubt wir treffen noch einmal und halten unsere Chance am Leben. Dann das Tor nach einem Handspiel und Friesenbichler und Ilzer jubeln als ob sie gerade die Meisterschaft gewonnen haben. Egal, Mund abwischen, aufstehen und jetzt das untere Playoff gewinnen.“

rene2712: „Leute was solls, im Großen und Ganzen haben wir das obere Playoff sowieso nicht wirklich verdient. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Meinung, dass es weiter aufwärts geht, wenn der Peter bleibt. Irgendwann kommt dann auch zusätzlich das Glück zurück, und die Schiedsrichter-Entscheidungen fallen auch wieder für uns aus. Ich bin mir ganz sicher, dass in naher Zukunft der Herr Ilzer uns nur mehr von hinten sehen wird.“

Hurricane: „Heute wäre alles angerichtet für uns aber wir haben es selbst vergeigt mit der dummen aber sicher nicht absichtlichen Attacke von Pichler. Dann noch natürlich der Schiri mit eigenartigen Entscheidungen gegipfelt mit dem nicht gegebenen Handspiel von Friesenbichler.“

tifoso vero: „Also ich bin stolz auf unsere Mannschaft! Sie haben schon mit 11 Mann gezeigt, dass sie auf einem guten Weg sind und haben dann mit einem Mann weniger bis zum Schluss alles gegeben. Das zweite Tor der Steirer war irregulär, da klares Handspiel davor. Bei einem 1:1 hätten wir noch die Chance gehabt, oben dabei zu sein. Jetzt haben wir, wenn die Mannschaft immer eine solche (gute) Leistung abruft, sicher noch die Chance, in den internationalen Fußball zu kommen. Es tut zwar sehr weh, als Austria wieder in die untere Playoff zu müssen, aber wir haben es im Herbst und gegen Hartberg vergeigt. Dennoch und bei aller Enttäuschung sah ich in der Rückrunde zusehends eine sich stets verbessernde Austria und freue mich über diese Entwicklung. Lasst die Köpfe nicht hängen, wir schaffen das!“

alaba: „Die Welt geht nicht unter – wir spielen halt im unteren Playoff. Die Chance das zu gewinnen ist vorhanden. 50:50 für Hartberg und uns. Wie gesagt die Welt geht nicht unter. Im Sommer werden wir sehen welcher neuer Spieler zu uns kommt und wer bleibt. Es ist halt mühsam die Altlasten los zu werden und das meine ich jetzt nicht abwertend aber die Zeit einiger Spieler ist definitiv vorbei. Vertraue auf Stöger und Kraetschmer sowie allen anderen die sich bemühen Veränderungen herbei zu führen.“

cyprusfan: „Sturm war bis zum Ausschluss von Pichler um nichts besser. Danach hatten sie Oberwasser, gegen zehn gegnerische Spieler haben sie aber auch nicht gerade brilliert. Wenn der Weg der Austria so weitergeht und im Sommer sinnvoll nachjustiert wird, sehe ich die Austria bald wieder im Bereich der Plätze 3-5 nächste Saison.“

violet heat: „Die Art und Weise, wie wir die Punkte verloren haben, war aber leider saisontypisch. Einerseits sind wir die fairste Mannschaft, machen die wenigsten Fouls und kassieren trotzdem sechs (!) rote Karten, die man großteils mit Unerfahrenheit erklären kann, manchmal auch mit fehlender Cleverness. Um in Unterzahl das Spiel zu gewinnen, hätte es aber mehr Klasse vorne gebraucht. Sakaria, Djuricin und Fitz trotz Genieblitz waren einfach zu schwach. Umso mehr darf einmal mehr die gefestigte Defensive gelobt werden. Wir werden eben nochmals – und hoffentlich letztmals – von unten angreifen. Dann würde ich gern in einer Relegation Sturm nochmals zum Tanz bitten – und das vor vollen Rängen.“

