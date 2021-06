Austria-Fans: „Fischer ist für unsere Verhältnisse ein Top-Transfer“

Die Wiener Austria gab in dieser Woche zwei Vertragsverlängerungen und zwei Transfermeldungen bekannt. Unter anderem verpflichteten die Veilchen Altach-Mittelfeldspieler Manfred Fischer, der sich trotz...

Die Wiener Austria gab in dieser Woche zwei Vertragsverlängerungen und zwei Transfermeldungen bekannt. Unter anderem verpflichteten die Veilchen Altach-Mittelfeldspieler Manfred Fischer, der sich trotz Angebote aus der zweiten deutschen Liga für Wien-Favoriten entschied. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Ortlechner und Schmid sagten am Freitag bei der Pressekonferenz, dass Mentalität und Einsatz oft Talent schlagen und Ortlechner nannte Schmid sowie sich selbst als bestes Beispiel hierfür. Vor diesem Hintergrund sind beide heutigen Neuzugänge nur allzu logisch. Sowohl Fischer als auch Martins sind genau Spieler dieser Kategorie: Keine Superstar-Talente mit Akademie-Ausbildung, sondern Mentalitätsspieler, die durch viel Einsatz und harte Arbeit vergleichsweise spät dorthin kamen, wo sie jetzt sind.“

Finlay Mickel: „Unsere Diven werden neben Mentalitätsmonstern auch besser glänzen können. Und wenn nicht, sitzen sie auf der Bank.“

Rickson: „Für unsere Verhältnisse ein Top-Transfer, und vor allem überraschend. Hätte nicht gedacht, dass wir uns gegen deutsche Zweitligaklubs durchsetzen. willkommen Manfred!“

kingpacco: „Aus meiner Sicht ein guter Transfer. Ein spiel- und laufstarker Mittelfeldspieler, der uns vor allem gegen die sogenannten kleineren Vereine guttun wird. Könnte mir schon vorstellen das mit Martel, Demaku und Fischer je nach Gegner variiert wird.“

thebodi: „Als ich ihn das erste Mal gesehen habe dachte ich mir „der kann nicht kicken“. Ich war überrascht, dass er innerhalb der Bundesliga dann einen Weg „nach oben“ genommen hat und so begehrt war. Das war primär dem geschuldet, dass er nie aufgehört hat an sich zu arbeiten und seine im Vergleich zu anderen Talenten eben nicht so hohen Möglichkeiten optimal zu nutzen. Ein kampf- und laufstarker Spieler. Mentalität schlägt Talent. Mal schauen.“

Violetter1911: „Tut vielleicht auch einem Fitz nicht schlecht, wenn er einen harten Konkurrenten um sein Leiberl bekommt. Herzlich Willkommen in Favoriten.“

hope and glory: „Willkommen Manfred! Für mich ein sehr guter Zugang!! Für uns zählen im Moment nicht die Besten, sondern die Richtigen! Und Fischer ist mMn „ein Richtiger“.“

viola lion: „Muss ehrlich sagen, dass ich diesen Transfer nicht so befürworte, wie die meisten hier. Jahrelang haben wir uns beschwert über Transfers von Fußballern in einem schlechten Alter, die zumeist nur kosten und wenig Potenzial besitzen. Bsp. Ebner, Zwie, Jeggo, Edo und Co. Nicht falsch verstehen, ich halte Fischer für einen guten Mann der bei Altach sicher zu den Stärkeren gehört hat. Aber um ehrlich zu sein, waren das die oben genannten zuvor auch.“

My-name-is-Earl: „Wer meint, Hackler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind, wären unter unserem Niveau, der hat die letzten Jahre sowieso verschlafen. Außerdem sind wir mit einem der letzten „braven“ Läufer, die fast alles gespielt haben, nicht so schlecht gefahren.“

pramm1ff: „Schauen wir mal ob Fischer tatsächlich Fitz verdrängt. Ich denke er wird eher Mentalitätsspieler Braunöder einen guten Kaderplatz „wegnehmen“, oder sich mit Mentalitätsspieler Demaku um den Platz neben Martel streiten. Fitz in den Plyoff-Spielen steht wohl weit über dem was irgendein Altacher am Platz leisten konnte und können wird. Aber schauen wir mal, jetzt haben wir halt eine weitere Option im Zentrum. Das Geld/Gehalt hätte ich lieber in bessere Innenverteidiger investiert.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu dem Transfer von Manfred Fischer zur Wiener Austria.