Austria-Fans: „Gefühlt ist Altach immer ein Hort des Leidens“

Die Wiener Austria trifft in der Meisterschaft heute auswärts auf den SCR Altach und wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Viola1220: „Sehr ärgerlich, dass Altach als einziger Bundesligist schon aus’m Cup raus ist, und wir natürlich genau in der Cup-Woche gegen die away ran müssen, mit der weitest möglichen Anreise. Befürchte, dass das Sonntag schon eine Rolle spielen kann und wird. Hoffentlich schaffen unsere trotzdem Sonntag 100 % zu geben. Aufgrund der Verletztensituation kann halt leider wenig rotiert werden…“

hope and glory: „Versuchen an die Leistung gegen den LASK anzuknüpfen, dann kommt der Rest von alleine.“

DaMarkWied: „Ein Pflichtsieg, vor allem wenn man sich die nächsten Runden ansieht.“

kingpacco: „Wir sollten nicht so großspurig daherreden, nur weil wir gegen den LASK 2:1 gewonnen haben. Der LASK war ja auch nur gefährlich, wenn wir lustige Ideen hatten beim Spielaufbau. Der LASK war einfach schwach. Da schätze ich Altach weitaus stärker ein in der momentanen Verfassung. Und wie leicht wir uns auswärts gegen Altach tun, hat ja die Vergangenheit gezeigt. Also, wir sollten auch a bisserl demütig agieren und nicht wieder glauben, wir sind Superstars.“

FANTOM: „In Altach ist es immer sehr zach, von 24 Spielen haben wir zwölfmal verloren, auch wenn wir dort öfters mit Fehlentscheidungen bedient wurden.“

fermin: „Altach ist gefühlt immer ein Hort des Leidens für uns. Kann mich an null Partien erinnern, wo wir dort souverän gewonnen haben. Erwarte mir ein X, wenn wir spielen wie am Mittwoch, nehmen wir dort aber nichts mit.“

MagicWeudl: „Wäre leiwand, wenn wir mal die Gsiberger im Ländle biegen könnten. Gustavo abmontieren und dann schaut’s schon gut aus.“

Torberg*1911: „Übrigens kann man es nicht oft genug erwähnen, dass sie im Rheindorf Altach eine schmucke Hütt’n haben, die sukzessive zu dem erweitert wurde, wie es jetzt dasteht. In Kürze kommt noch an die Stelle, wo jetzt das Bierzelt steht, ein Business-Gebäude mit VIP und neuen Kabinen. Hier ist ähnlich wie in Ried was aufgebaut worden, das einem Bundesligisten entspricht – SV Ried wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr wieder oben sein. Die TSVs, WSGs, WACs dieser Liga mögen sich hieran ein Beispiel nehmen, wie es repräsentativ sein sollte. Bin neugierig, wie lange noch irgendwelche Hintertürl für WAC und TSV offen bleiben.“

xmindgamerx: „Was für ein wichtiges Match! Vollgas, wir brauchen diese drei Punkte unbedingt.“

