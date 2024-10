Austria-Fans: „Gegen den Letzten unverdient gewonnen“

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Heimspiel gegen den GAK mit 2:1 und fuhr drei wichtige Punkte ein. Wir wollen uns ansehen ob...

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Heimspiel gegen den GAK mit 2:1 und fuhr drei wichtige Punkte ein. Wir wollen uns ansehen ob die Fans zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fak 1990: „Drei Punkte, aber mit Abstand die schlechteste Saisonleistung. In paar Tagen fragt keiner mehr nach wie der Sieg zustande kam, aber so kann´s trotzdem nicht weitergehen. Ich erkenne noch immer kein System was wir spielen wollen? Helm raus.“

veilchen27: „Samstag-Abend, Flutlicht, Nieselregen, volles Stadion, voller Gästesektor, top Choreo. Das hätte ein sehr lässiger Abend werden können. Tatsächlich wurde es ein zaches Spiel mit unserer schwächsten Saisonleistung und quasi null Torchancen. Um das Positive zu sehen: oft lassen wir so unnötig Punkte liegen trotz guter Leistung und wissen nicht, wie man so eine Partie verlieren kann, heute nehmen wir drei Punkte mit, ohne die uns auch nur annähernd zu verdienen, wobei die Entstehung des 2:1 hervorragend zum Spiel passte…“

fermin: „Das ist wirklich der freudloseste Kick seit einigen Jahren.“

aragorn: „Erbärmlich. Gegen den Letzten unverdient gewonnen. Es passt gar nichts. Es fehlen selbst die Basics. Wie viel wir verschenken, weil außer Fitz keiner einen Ball annehmen kann, ist unfassbar…Wir spielen ohne System irgendwas. Wie schlimm wir beieinander sind, hat man gesehen, als der GAK kurz andrücken musste.“

xmindgamerx: „Wenn es unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen wäre ok, aber für das Spiel einem Menschen Geld zahlen lassen ist skandalös.“

Altes Landgut: „Das schönste am heutigen Tag war die Choreographie. Bester Mann am Platz war mMn heute der Schiri. Will ich hier herausstreichen, wenn einer von denen positiv auffällt. Fitz muss man Respekt dafür zollen, dass er den Elfer verwerten konnte. Immerhin hat er der Nervenbelastung standgehalten. Bravo. Ansonsten ist das was dargeboten wurde meiner Meinung nach eine Bankrotterklärung. Technisch schwache Spieler, die keinen Pass spielen können, schwache Ballannahmen, behäbiges Verhalten, Unkonzentriertheiten, die komplette Mannschaft ist außer Form…“

DaMarkWied: „Glückwunsch zu hart erkämpften drei Punkten gegen einen äußerst biederen Tabellenletzten. Heroisch. Mit dem Abstieg sollten wir diese Saison immerhin nichts zu tun haben.“

viola522: „Ich weigere mich nach wie vor zu glauben, dass unsere Spieler so schlecht sind wie sie aktuell auftreten! Man merkt halt einfach, dass sie ohne Plan auf den Platz geschickt werden, oder den Plan, sollte einer da sein, nicht kapieren! Und dann schaut das halt so aus wie es ausschaut…Null zusammenhängende Aktionen, Fehler über Fehler, kein Offensiv-Esprit, kein Spielwitz, kein Feuer usw. Man könnte auch so ein Spiel verzeihen, oder ich nehme auch eine schlechte Punkteausbeute, wenn man merken würde, es entwickelt sich etwas! Aber es entwickelt sich genau Nullkommanull – es zeigt sich Woche für Woche aufs Neue: Dieser “Trainer” ist überfordert – Bitte erlöst uns lieber früher als später, es ist sowieso nur eine Frage der Zeit bis Helm gehen muss, denn er ist nicht der richtige!“

Pezi: „Es lässt mich sprachlos zurück. Alles. Jeder Euro den man ausgibt momentan, der ist wirklich nur noch aus purer Leidenschaft für die Austria, aber sicher nicht wegen der Leidenschaft am Feld.“

kingpacco: „Das war kein dreckiger Sieg, sondern eine Frechheit. Wir erspielen gegen eine Mannschaft, die fast jede Partie zwei Gegentore mindestens kassiert, keine einzige Torchance! Dass wir 2:1 gewonnen haben, lag mit Sicherheit nicht an uns! Einziger erfreulicher Punkt heute war Maybachs Debüt in der Startelf und er hat seine Sache halbwegs ordentlich gemacht.“

johnfive: „Diese Mannschaft macht einfach den Eindruck, dass sie ohne Plan aufs Feld geschickt wird. Es beginnt bei der fragwürdigen Formation und personellen Entscheidungen und endet eben beim Plan für das jeweilige Spiel – den man einfach nicht erkennt. Jahr 3? In diesem „playbook“ ohne den leisesten Verdacht einer Handschrift zu erkennen.“

derrächermitdembecher: „In der Länderspielpause muss jetzt etwas passieren. Das ist nicht mehr zum Anschauen. Es ist nicht ein Schritt zurück, wir sprinten im Rückwärtsgang dem Abgrund entgegen.“

AustriaWien1997: „Wahnsinn, bin richtig sauer über den Sieg eigentlich. Diese Leistung gehört nicht belohnt. Maybach ist ein Guter.“

Manioll: „Wir sind auf einen geschenkten Elfer und ein Eigentor angewiesen, damit wir 3 Punkte gegen den wohl schlechtesten Aufsteiger seit langem holen können. Durchschnitt wäre ein Kompliment. Aber ich weiß „wir“ haben doch 3 Punkte geholt, es passt ja eh alles.“

