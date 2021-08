Austria-Fans: „Gegen Sturm wie gegen Salzburg“

Die Wiener Austria trifft morgen in Graz auf den SK Sturm. Wir haben vor dem Bundesliga-Evergreen die Stimmen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board,...

Die Wiener Austria trifft morgen in Graz auf den SK Sturm. Wir haben vor dem Bundesliga-Evergreen die Stimmen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

veilchen27: „Wird schwer und zugleich von der Spielanlage ganz anders als gegen Ried, Tirol und Klagenfurt, was uns tendenziell aber entgegenkommen sollte. Wir werden dementsprechend tiefer stehen, nicht so oft mit dem Ball gegen elf Mann in der eigenen Hälfte anlaufen und mehr auf Konter spielen. Im Zuge dessen ist es überlegenswert, die in Salzburg gut erprobte 5er-Kette wieder aufzubieten. Dafür spricht, dass Sturm ähnlich wie Salzburg mit vielen Spielern im Zentrum und zwei Stürmern spielt. Dagegen spricht, dass wir uns dann tiefer hineindrücken lassen könnten als gegen Sturm vielleicht notwendig.“

Rickson: „Wird verdammt schwer, die Grazer haben unglaublich viel Qualität dazugeholt. Bei denen sitzen ein Prass, Sarkaria und Niangbo nur auf der Bank, bei uns wären die alle Stamm. Würde es mit einer ähnlichen Taktik wie gegen Salzburg versuchen, allerdings mit Ohio statt Djuricin. Der könnte mit seiner Physis der Grazer Abwehr ordentlich Probleme bereiten.“

DaMarkWied: „Wir müssen bei Standards gut stehen und Yeboah im Auge haben. Das sollte gegen Sturm die halbe Miete sein wenn man sich deren bisher erzielte Tore anschaut. Dass wir verteidigen können haben wir gegen Salzburg schon gezeigt. Vorne müsste man halt endlich einmal effizienter werden.. Sturm ist derzeit leichter Favorit, aber ich sehe uns ganz sicher nicht chancenlos. Das waren wir auch letzte Saison nicht. Auch wenn die Ergebnisse das teilweise nicht unbedingt vermuten lassen.“

veilchen27: „Sehe Fitz und Fischer jedoch eher in der Startelf. Fischer ist – anders als z.B. Jukic und Fitz – ein zweikampfstarker Spieler mit Wucht und Robustheit. Das braucht es gegen Sturms Mittelfeld, um gegen ihre Spielweise entgegenzuhalten. Da wäre mir ein Mittelfeld nur mit Jukic neben Martel/Demaku zu riskant. Fitz sehe ich derzeit einfach gut in Form und wichtig für uns, sodass ich ihn eher beginnen lassen als hineinbringen würde.“

pramm1ff: „Hin und wieder sollte sich ein Trainer auch was für 90 Minuten (bzw. 2x 45 Minuten) überlegen und durchziehen anstatt sich auf die Reaktion zu beschränken. Die Gegner wechseln permanent vor uns und gehen ca. zu dieser Zeit in Führung, heuer in fast jeder Partie. Viele dieser Impulse werden schon vor der Partie geplant gewesen sein.“

hope and glory: „Sturm ist gut drauf und Schicker leistet dort gute Arbeit (überraschend). Wenn wir an die 2.HZ gegen Klagenfurt anknüpfen und im Abschluss konzentrierter und effektiver zu Werke gehen, können wir durchaus was mitnehmen. Auch 3 Punkte sind nicht unmöglich.“

cyprusfan: „Bleibt am Boden. In den nächsten zwei Runden gibt es 0 Punkte für Austria Wien. Danach kann man als Tabellenletzter versuchen sich auf Platz 8-10 zu konsolidieren. Es werden halt richtige 1-2 Scheißjahre wie man weiß. Zum Glück ist das aber nur eine kurze Phase.“

Decay26: „Möglich ist was, aber es braucht eine konzentrierte Leistung und ein gutes Spiel mit dem Ball. Wir müssen es schaffen unsere Chancen zu Ende zu spielen. Dann bin ich mir sicher sind auch 1 bis 3 Tore gegen die Grazer möglich. Dass wir verteidigen können haben wir bereits gesehen, jetzt ist es aber an der Zeit auch im letzten Drittel die Durchschlagskraft zu finden. Eventuell kann man Ilzer bissl in die Suppe spucken (was mich sehr freuen würde). Würde ähnlich wie gegen Salzburg spielen, wobei ich doch auch das Spiel machen würde soweit es auch möglich ist. Sturm wird sicher das Spiel machen wollen, jedoch sehe ich unsere Stärken eher mit dem Ball als gegen den Ball. Es wird wichtig sein die richtige Balance zu finden, die letzten Wochen stimmen mich aber positiv.“

QPRangers: „Wie gesagt, Sturm ist in einem sehr starken Hoch, die werden anpressen und Gas geben… Das Beste dagegen ist die Taktik, die wir gegen Salzburg hatten. 90 Minuten zumachen und kontern, Ich mag diese Spielweise zwar nicht, aber ich mag auch nicht, dass uns Sturm zerlegt. Mit Ohio und Pichler vorne als schnelle Spitzen, Pichler mit Körper… nur beim Ballverteiler bin ich unsicher, Grünwald war nicht sehr überzeugend gegen Kärnten und Fitz ist körperlich schwach, aber vielleicht braucht er genau solche Spiele um stärker zu werden.“

