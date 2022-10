Austria-Fans: „Gute Reaktion nach dem Cup-Aus“

Die Wiener Austria trennte sich gestern beim Auswärtsspiel gegen den LASK mit einem 2:2-Unentschieden von den Oberösterreichern. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer...

Die Wiener Austria trennte sich gestern beim Auswärtsspiel gegen den LASK mit einem 2:2-Unentschieden von den Oberösterreichern. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Seltsames Spiel. Erste Halbzeit war sehr mau auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr effizient. Beim 2:2 halt leider schlecht verteidigt. Punkt in Pasching ist aber ok wie ich meine!“

DrSaurer: „Gerechtes 2:2. Nach 35 Jahren wieder ein Polster-Tor für uns.“

Norbert Lopper: „Moral, Einstellung, Wille – das alles passt. Leider bringen wir uns immer wieder selbst um die Früchte der Arbeit. Der Elfer mag keiner gewesen sein, Galvao bringt sich – beginnend mit dem miserablen Klärungsversuch – selbst in die Situation und schaut dann im Zweikampf einfach deppert aus. Da bestrafen wir uns regelmäßig selbst, da brauchen wir nicht über den Schiri/VAR raunzen. Am Ende musst das 2:1 über die Zeit bringen, wäre sicher mehr drin gewesen, aber unzufrieden sollte man mit dem 2:2 auch nicht sein. Wir haben eine gute Reaktion auf Donnerstag gezeigt, stehen unterm Strich – mit der Belohnung des Europacup – besser da als letztes Jahr uns sind sicher am richtigen Weg, auch wenn wieder einige alles totjammern werden.“

Braveheart-FAK: „LASK plus Gishammer gegen das letztes Aufgebot – das 2:2 muss man nehmen. Punktestand nach Red Bull und LASK in der „Rückrunde“ voll ok.“

Decay26: „Eine gute Reaktion nach Donnerstag! Freut mich für Polster und Martins, dass beide ihre ersten Tore in der Liga gemacht haben. Fitz heute wieder sehr kreativ und hat gute Bälle gespielt. Jedoch fehlt uns im letzten Drittel die Konzentration und Abgebrühtheit. Liegt natürlich auch an der Konstellation. Der Elfer war die größte Frechheit in dieser Saison, dass der VAR nichts sagt oder der Schiri sich das nicht ansieht ist für mich unerklärlich. Dovedan war heute gefühlt wie ein Fremdkörper. Ich hoffe er findet wieder in Form. Voller Angriff auf Altach!“

behave yourself: „Unentschieden geht in Ordnung, der alte LASK hätte uns heute 2-3 Türln mehr gemacht. Brav gekämpft, die Hälfte der Mannschaft schaut ziemlich leer aus.“

Groovee: „Vor dem Match hätte ich das 2:2 genommen…So ist es halt wieder unnötig, dass man das 2:1 gleich wieder herschenkt. Aber gut gekämpft! Spielerisch war das eher mau.“

solo_viola_1911: „Über 90 Minuten gekämpft – Reaktion nach dem Donnerstag finde ich sehr in Ordnung. Personell verstehe ich einzig nicht warum Keles nicht für Teigl kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er auch eine Verletzung hat ist bei uns ja gegeben.“

DaMarkWied: „Mit einer dezimierten, übermüdeten Mannschaft auswärts gegen einen aufgezuckerten LASK mit Schiedsrichter im Rücken. Den Punkt nehmen wir.“

violet heat: „Sehr starke Reaktion, die sich drei Punkte verdient hätte. Fitz, Galvao, Ranftl, Fischer mit bärenstarker Leistung. Polster und Meisl im Kommen. Dovedan hat sich öfter gut bewegt, vielleicht wird das noch besser.“

Violettesbluat: „Also für mich war es die erwartete Reaktion auf den peinlichen Auftritt am Donnerstag! Die Burschen sind gelaufen, haben gebissen und sich auch durch den Rückstand nicht aus der Fassung bringen lassen. Der Elfer war für mich nach drei Zeitlupen leider eine Fehlentscheidung. Nichts desto trotz würde ich in unserer Situation (viele Verletzte, heute gegen LASK + Schiri gespielt, in Rückstand geraten ) von einem gewonnen Punkt und nicht von zwei verlorenen sprechen. Ein Sieg wäre vielleicht eh zu schmeichelhaft gewesen.“

Kraenkoo1911: „Der Punkt ist angesichts der Umstände und dem Rückstand in Ordnung. Bitter natürlich, dass man in der Schlussphase aus dem Nichts in Führung geht und die Führung nicht halten kann. Jetzt kommen die Spiele, in denen wir voll Punkten müssen.“

