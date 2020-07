Austria-Fans: „Haben im Europacup nichts verloren“

Die Wiener Austria kam im Playoff-Rückspiel gegen Hartberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, womit das Tor nach Europa endgültig zuging. Wir wollen uns...

Die Wiener Austria kam im Playoff-Rückspiel gegen Hartberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, womit das Tor nach Europa endgültig zuging. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

violet heat: „Unsere Mannschaft hat es nicht geschafft mit Tempo über die Flügel die kompakte Hartberger Truppe auszuhebeln. Über 180 Minuten waren wir das schwächere Team. Das tut umso mehr weh, weil wir diese Mannschaft eigentlich großteils In der Saison beherrscht haben, einmal sogar 5:0 gewonnen. Ich hielt es wirklich für unvorstellbar, dass wir da über zwei Spiele den Kürzeren ziehen. Also ist die Enttäuschung sehr groß. Leider haben einige Leistungsträger im entscheidenden Moment keine Form gehabt. Trotzdem: Lang lebe unsere Austria Wien.“



Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Hurricane: „Wirklich sehr schwacher Auftritt. Da haben wir im Europacuo auch nichts verloren. Ilzer hat heute die Partie komplett vercoacht.“

QPRangers: „Die schlechteste Saison seit vielen Jahren….richtig mies in allen Belangen. Der 7. Platz im unteren Playoff ist nichts „Tolles“ sondern etwas, wofür man sich genieren muss. Das 0:0 in Hartberg ist kein „wir haben alles gegeben“ sondern eine Blamage , in Summe mit dem Hinspiel ein Skandal. Ilzer hat nichts entwickelt, sondern hatte bis zum Ende keinen Plan. Ein 2:3 aufzuholen mit nur einer Torchance in der 91. ist ein Versagen der Spieler aber auch des Trainers bzw. des Systems.“

OoK_PS: „Bis auf wenige der ganz Jungen ist das einer Austria Wien völlig unwürdige Mannschaft. Beliebige Kicker, die genauso bei Admira oder St. Pölten spielen könnten (oder eh von dort kamen), und vor wenigen Jahren nicht einmal einen Platz im Kader gehabt hätten, aber wohl trotzdem ziemlich gut verdienen.“

Sigurd: „Ein Spiegelbild der heurigen Saison.“

culixo: „Naja, letztlich war es 90 Minuten lang ein Gemauere von Hartberg, gegen das wir wenig Mittel gefunden haben. Offensiv waren sie heute auch so gut wie gar nicht vorhanden, bis auf die Chance von Rep, die aber einem schweren Fehler unsererseits entsprungen ist. Letztlich muss man sagen, dass wir qualitativ einfach nur zwischen Platz 5 und 7 anzusiedeln sind. Wir haben ein paar vielversprechende jüngere Spieler, die heuer den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft haben. Und dazu ein paar Routiniers, die an guten Tagen oberer Durchschnitt sind. Da kann ich über eine ganze Saison zwar ständig fordern, dass sie besser spielen sollen, nur wenn die Saison etwas gezeigt hat, dann, dass es eben dafür nicht reicht.“

Mathias13: „Wir brauchen mindestens zwei Tore und haben ganze vier Torschüsse. Wir hätten es einfach absolut nicht verdient. Man kann nur froh sein, dass die Saison endlich vorbei ist.“

Ezio: „Bin emotionslos. War zu erwarten. Spielerisch stehen wir dort wo wir hingehören. Die Zeiten als man noch um den 2 oder 3 Platz kämpfte sind vorbei.“

Braveheart-FAK: „Ich persönlich hätt ja kein Problem damit wenn man nächstes Jahr als Ziel ausgibt mit dem Abstieg nix zu tun zu haben, noch ein paar Junge raufzieht/ausprobiert und sich auf einen noch größeren Umbruch nach der nächsten Saison, wenn dann wirklich ein paar Verträge auslaufen vorbereitet. Dazu kann man von mir aus auch gern Suchard auf die Bank setzen, wenn man aus Ilzers Vertrag rauskommt – Wunderdinge kannst dir so oder so keine erwarten. Irgendwas zwischen Platz 4 und 8 wird halt rausschauen.“

Lucky Luke: „Die zwei Spiele gegen Hartberg waren schon ein Offenbarungseid. Im ersten Spiel unkonzentriert und hirnlos, im zweiten völlig ideenlos wie man zu wenigstens einigermaßen gefährlichen Aktionen kommen soll in einer Partie in der man zumindest zwei Tore baucht. Davor war es ja schon ein bisschen besser, aber über 2 Entscheidungsspiele gegen Hartberg die doch recht klar unterlegene Mannschaft zu sein, ist bitter.“

farii: „Wir haben uns anscheinend von Siegen gegen Mannschaften wie Admira, Swarovski und Mattersburg blenden lassen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 0:0-Unentschieden zwischen Hartberg und der Wiener Austria.