Austria-Fans: „Haben uns selten so gut verkauft gegen RB Salzburg“

Die Wiener Austria holte beim 2:2-Unentschieden gegen RB Salzburg einen Punkt, hat aber dennoch fast nur noch theoretische Chancen auf einen Platz im oberen Playoff, da Hartberg aus zwei Spielen nur noch ein Unentschieden benötigt, selbst wenn die Veilchen die beiden ausstehenden Spiele im Grunddurchgang gewinnen sollten. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört wie zufrieden die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft sind.

Danubius: „Alles in allem war das heute in Ordnung. Hinten mal wieder blöde Fehler gemacht und billige Gegentore bekommen. Vorne dafür ab und zu ganz gute Phasen gehabt und nach den Rückständen Moral bewiesen. Das Mittelfeld bleibt halt unsere Schwachstelle. Heute wäre sogar mehr drin gewesen, aber dafür waren wir einfach nicht gut genug.“

HwG: „Spiel war ok! So müssen wir im unteren Playoff auftreten. Die Platzierung haben wir uns im Herbst versaut, jetzt bitte ein ordentliches Frühjahr spielen…“

violet heat: „Unsere Mannschaft hat gegen eine Elf mit vielen Klassespielern ein verdientes X geholt, zweimal den Ausgleich geschafft und für kurze Zeit auch Druck aufbauen können. Gewinnen können wir so ein Spiel nur, wenn alle ihren Level abrufen. Das waren heute aus meiner Sicht nur bei Pentz, Klein, Palmer-Brown und Monschein der Fall.“

AngeldiMaria: „Danke an die Mannschaft. War so nicht zu erwarten. Selten so gut verkauft gegen RB.“

Pirius: „Das war eine flotte, kampfbetonte Partie ohne spielerische Gustostückerl auf beiden Seiten. Die Mannschaft hat sich entsprechend ihrer Situation endlich so verhalten wie man es erwartet. Sie hat zwei Mal einen Rückstand aufgeholt gegen Salzburg. Wann haben wir sowas zuletzt gesehen? Die jungen Spieler haben wieder einen ganz guten Eindruck hinterlassen und bei den Alten hatte man wenigstens den Eindruck, dass die Verantwortung übernehmen wollen. Wenn auch nicht immer mit Erfolg. Bei den Gegentoren hätte man sich geschickter anstellen können.“

Goldbaer: „Vielleicht wird ja doch noch was aus dieser Mannschaft – ein 2:2 gegen die Salzburger ist schon eine tolle Sache, wenn man bedenkt wie uns die schon hergspielt haben.“

Gizmo: „Toller Fight der Mannschaft, eine gute Leistung, abgesehen von den ersten 10-15 Minuten. Madl und Grünwald im Eck, aber mit solchen Auftritten kann man positiv in die Zukunft sehen.“

derrächermitdembecher: „Schade, die wären heute fällig gewesen. Jetzt Punkte sammeln fürs untere Playoff.“

Timberwolf1976: „Also dieser Spielstil erinnert stark an die dritte englische Liga. Grausamer Kick and Rush. Also so mag ich eine Austria nicht „spielen“ sehen. Für die Moral war der Punkt sicher gut, aber wenn das jetzt die Aufbauarbeit ist nur noch die Bälle vorzuschupfen…naja.“

ViolaPoint: „Poulsen kann richtig gut einwerfen, sich den Ball zu weit vorlegen leider auch…“

QPRangers: „Ich finde es war in Ordnung. Zweimal einen Rückstand aufgeholt, Salzburg hat immer noch Klassespieler im Team gehabt und wollte nach den zwei Pleiten auch unbedingt gewinnen. Das obere Playoff haben wir schon lange im Herbst versaut…jetzt sind wir sieben Spiele ungeschlagen. Weiter kämpfen, weiter spielen weiter auf die Jugend setzen.“

loeni9: „Gratulation an die Mannschaft für das erkämpfte 2:2. Salzburg nur mehr ein Schatten seiner selbst, trotzdem war der Wille bis zum Ende da!“

Menor: „Ergebnis passt, das Spiel an sich weniger. Aber schau ma mal wohin wir uns in den nächsten Wochen entwickeln.Positiv ist dass wir uns im Frühjahr nun zweimal zurückgekämpft haben. Im Herbst hätten wir zweimal klar verloren.“

