Austria-Fans: „Hätten das Spiel auch 0:3 verlieren können“

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 1:0, hatte aber bei diesem Erfolg einerseits viel Glück, andererseits einen bärenstarken Tormann. Auch die Austria-Fans aus dem Austrian Soccer Board wissen wem sie den Sieg zu verdanken haben. Wir fassen die besten Aussagen für euch zusammen.

DaMarkWied: „Da war heute ordentlich Glück (und Samuel Sahin-Radlinger) dabei, das sollte man schon erwähnen dürfen. Nicht zu fassen, wie oft wir diese Saison trotz schwacher Leistungen punkten. Hab selten erlebt, dass Tabellenstand und Leistung so wenig zusammenpassen. Langsam wird’s unheimlich, aber wir nehmen es.“

Nuggetface: „Eine äußerst fragwürdige Leistung der Mannschaft. Im Stadion sah es so aus, als würde man sich nicht viel bewegen wollen. Fitz mit einem Energieanfall und Maurice netzt ein. Das Glück war definitiv auf unserer Seite, die Partie hätte man nämlich auch mit 0:3 verlieren können. Und das verdient.“

veilchen27: „Habe in Wolfsberg noch nie ein attraktives Fußballspiel gesehen, so auch heute nicht. Ein absoluter Hundskick, bei dem sich wenigstens der WAC einige Chancen herausspielte. Wir nicht, gewinnen aber trotzdem. Soll mir recht sein, wenn’s läuft, dann läuft‘s eben. Brutale Effizienz derzeit.“

Hurricane: „Eine Partie, die du verlieren musst, gewinnen wir. Dank geht raus an Samuel Sahin-Radlinger im Tor. Das war heute Extraklasse.“

kingpacco: „Normalerweise sagst du ja, wenn du solche Siege heimbringst, wirst du Meister. Ich würde einfach sagen, kämpferisch war das okay und wir haben vorne heute sehr effizient agiert. Ein Torhüter, der heute sensationell agiert hat – das sind dann alle positiven Sachen, die mir heute einfallen. Sonst war’s ja wirklich ein Grottenkick und sehr, sehr glücklich…“

tifoso vero: „Genau solche Spiele haben wir in der Vergangenheit kaum gewonnen. Aber warum denn nicht auch einmal? Umgekehrt war es auch schon des Öfteren der Fall. Da haben wir trotz klarer Chancen Siege vernebelt, wie jetzt halt der Gegner. Ein Bravo an die Defensivleistung – allem voran Drago und Samuel Sahin-Radlinger. Und ja, Glück gehört auch dazu. Sehen wir das Positive. Sechs Siege in Folge, davon fünf in der Meisterschaft. Wann war das zuletzt? Wir haben bei weitem nicht die Qualität, um ganz oben mitzuspielen. Aber die Mentalität dazu schon. Niemand – ich eingeschlossen – hätte sich das vor drei Monaten auch nur annähernd vorstellen können, dass wir – wenn auch nur im Moment – am 9.11. am zweiten Platz stehen würden. Lass es uns genießen und freuen wir uns darüber.“

Dim: „Wäre ich WAC-Fan, wäre ich jetzt brennheiß mit null Punkten dazustehen.“

Ambedkar: „Ich möchte an dieser Stelle auch mal Udo Siebenhandl lobend erwähnen. Der hat unsere Goalies eigentlich immer besser gemacht.“

ForzaViola71: „Eine Partie, die echt grauslich zum Anschauen war, wie wir das Match gewinnen konnten, bleibt mir echt ein Rätsel. Teilweise echt behäbig und bis auf das Tor ein unglaublich tempoloser Kick. Samuel Sahin-Radlinger hat uns heute die Partie mit einer Top-Leistung gerettet und hat es im Interview treffend formuliert. Das war ein dreckiger Arbeitssieg.“

NichtSaka: „Wenn man vor der Winterpause noch fünf oder sechs Punkte holen könnte, wären wir sehr, sehr, sehr, sehr gut dabei. Wie sich der patentierte Helm-Fußball dann nach der Punkteteilung bewährt, das ist eine andere, schwierigere Frage, glaub ich. Weil ob man damit dann gegen Sturm Graz oder in der Vorstadt gut davonkommt, weiß ich nicht.“

DeusAustria: „Wahnsinnig unverdient. Überragend Samuel Sahin-Radlinger, der Rest teils katastrophal. Aber ja, diese Partie hätten wir die letzten zwei Jahre immer verloren, aber jetzt läuft es einfach.“

Vince Vega: „Das Spiel war eine Schande und darauf soll und darf niemand der Spieler stolz sein. Aber man muss dennoch sagen, dass wir uns auch mal einen erbrunzten Sieg verdient haben, sowas kommt wirklich nicht oft vor.“

pepe6: „Unglaublicher Sahin-Radlinger, die Abwehr und ein Genieblitz von Fitz retten uns einen knappen Sieg.“

