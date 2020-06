Austria-Fans: „Heute darf es nur einen Sieger geben“

Die Wiener Austria trifft heute nach dem Befreiungsschlag gegen den SV Mattersburg auf die WSG Tirol. Die Veilchen haben mit Wattens noch eine Rechnung...

Die Wiener Austria trifft heute nach dem Befreiungsschlag gegen den SV Mattersburg auf die WSG Tirol. Die Veilchen haben mit Wattens noch eine Rechnung offen, denn beide Duelle in der Meisterschaft und das Cup-Spiel gingen an die Mannschaft von Coach Thomas Silberberger. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört was sich die Fans vor diesem Spiel erwarten.

Decay26: „Ich gehe mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Einerseits erhoffe ich mir, dass die Mannschaft durch den Sieg gegen Mattersburg noch einen drauf setzt, um auch wirklich den 1. Platz des unteren Playoffs zu erreichen. Andererseits wurden wir diese Saison drei Mal von den Glitzerbuben abgeschossen und degradiert. Auch wie gegen Mattersburg heißt es den Kampf annehmen und auf die zweiten Bälle achten, ein kompaktes und gut stehendes Mittelfeld sowie ein gutes Positionsspiel bei den Außenverteidigern wird hier wichtig sein, da die Tiroler ja gerne über die Flügel kommen.“

alaba: „Mit einem weiteren Sieg kann man diese Verunsicherung aus den Köpfen rausbekommen. Vier bis sechs Punkte gegen Wattens wären sicher drin wenn man so kämpft wie gegen Mattersburg.“

derrächermitdembecher: „REVENGE für die Schmach der letzten Partien. Ergebnisse an die Kabinentür pinnen und täglich aufstacheln. Raus auf den Platz und ab der ersten Sekunde auffressen, auch wenn Kristallluster schwer verdaulich sind. Da MUSS es nur einen Sieger geben.“

Rickson: „Habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. In dieser Saison haben wir noch nie zwei Spiele am Stück gewonnen, ich hoffe heute ändert sich das. „

Finlay Mickel: „Wenn es in dieser Situation etwas gibt, das mir noch Genugtuung verschaffen würde, dann wäre das ein überzeugender Sieg gegen Wattens.“

HwG: „Arrogant zu sein steht uns momentan gar nicht gut. Jeder Gegner im unteren Playoff ist schlagbar. Gegen jeden kannst als momentane Austria auch verlieren! Mit einer konzentrierten Leistung ist ein Sieg drinnen. Wenn wir so wie gegen Altach spielen, bauen wir auch gegen Wattens an!!“

Leidenderfreak: „Die Wattener werden uns sicher nicht so viel Räume und Zeit zur Ballannahme wie Mattersburg geben. Die werden wie schon dreimal gegen uns beißen, das Spielfeld so klein wie nur möglich machen und reinfetzen wie Berserker. Wir haben zu viele Spieler, die gegen so eine Spielweise nichts entgegen zu setzen haben. Bin nicht sehr optimistisch.“

DeusAustria: „Drei Punkte heute und mindestens ein Punkt am Wochenende. Denke dann kann man das Thema Abstieg zu den Akten legen und sich voll aufs Duell mit Altach um Platz 7 konzentrieren. Einzig der Glaube fehlt mir.“

DrSaurer: „Wir haben schon jetzt nicht mehr mit dem Abstieg zu tun. Aber nicht weil wir so gut sind, sondern weil sich der anderen Mannschaften auch gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Und gewinnen werden wir auch noch das ein oder andere Spiel.“

Pinkman: „Wird Zeit, dass man endlich einmal anschreibt gegen die Tiroler. Daran zu glauben fällt aber schwer.“

tosale: „Da gibt’s ein Interview vom Wattens Trainer Thomas S., in welchem er mit einem breiten Grinsen sagt: „Unser Lieblingsgegner ist Austria Wien…“. Das würde ich unseren Burschen wortlos vorspielen – Thema erledigt!“

Menor: „Ein Sieg zur Bestätigung war halt schon ziemlich geil. Und dann darf man sich gerne wieder nach oben orientieren. Außerdem kann es doch bitte nicht sein, dass man diese Wattener nicht in die Schranken weisen kann. Bei, es darf nicht sein!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Austria und der WSG Tirol.

