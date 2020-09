Austria-Fans: „Heute den ersten Schritt aus der Bedeutungslosigkeit machen“

Die Wiener Austria trifft heute Abend zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison 2020/21 auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans vom...

Die Wiener Austria trifft heute Abend zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison 2020/21 auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans vom schwierigen Auswärtsspiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

AngeldiMaria: „Sehr schwer einzuschätzen. Größter Pluspunkt ist Peter Stöger auf der Bank der nicht um jeden Preis sein System durchdrücken will, sondern so spielen lässt wie er denkt, dass es die Stärken der Spieler am besten zur Geltung bringt. Und auch aus den Spielern das Beste rausholt. Es ist nur zu hoffen, dass das Beste auch gut genug ist. Denke ein X, hoffe wie immer auf einen Sieg.“

hope and glory: „Stöger steht nicht auf dem Platz. Er muss z.T. junge Kicker an die Kampfmannschaft heranführen die nur sehr wenig Erfahrung in der Bundesliga haben. Wir sollten uns alle in der kommenden Saison nicht zu viel erwarten. Auch wenn die Burschen durchaus Qualität besitzen, dauert ein Umbruch leider etwas.“

DaMarkWied: „Der LASK kommt wohl leider viel zu früh. Erwarten darf man sich nichts. Wenn man da schon punktet wäre das für mich sensationell. Tipp: 3:1 für den LASK mit guten Ansätzen einer jungen Austria Mannschaft.“

kingpacco: „Wichtig wäre dort die Kontrolle des Spiels zu bekommen. Michorl unter Kontrolle bringen, keine Fouls in der Nähe unseres Strafraums zu machen. Und dann mit schnellen Gegenstösse zum Erfolg kommen.“

hope and glory: „Stöger ist halt auch kein Zauberer. Hoffe er kann unsere Jungs entwickeln, dann können wir das obere Playoff erreichen. Zuviel sollten wir uns heuer noch nicht erwarten.“

wiener jugend: „Ergebnis meiner Meinung noch egal, auf das Spielerische kommt es an. Wenn wir ein schönes Ballbesitzspiel, ordentliches Pressing und schöne Kombinationen aufbieten ist es noch relativ egal wenn wir knapp verlieren. Wichtiger ist, wie sich die Mannschaft im Laufe der Saison entwickelt und wie gut sich die neuen Jungen einfügen. Nimmt man das durchschnittliche Alter könnte man theoretisch noch etwas länger mit dieser Mannschaft auflaufen, erst recht wenn man weiter auf die Akademie vertraut.“

behave yourself: „Der LASK kommt noch etwas zu früh, ein paar Runden wirds dauern bis Stöger die Mannschaft beisammen hat.“

pramm1ff: „So schlecht waren wir eigentlich gar nicht gegen den LASK, aber diesmal wird durch Stabilität bei gegnerischen Standards ein Ergebnis geholt. Druckvolles, mutiges Spiel und Qualität in der Ballführung werden den Unterschied ausmachen. Das wird uns eine Pressingresistenz bringen, anstatt selbst pressen zu müssen. Beim LASK wird es nicht mehr so laufen wie bisher, die Luft ist raus und der Trainer ein Fragezeichen. 2:1 Auswärtssieg.“

Captain DohDoh: „Wird ein 0:0. Der LASK ist schwächer, wir bereits jetzt stärker als letzte Saison.“

viola lion: „Rechne mit einer aggressiven Linzer Mannschaft, die versuchen wird ihre Tugenden auf den Platz zu bringen. Mit Raguz, Balic und Gruber haben die auch genügend Qualität vorne. Das Mittelfeld und die Verteidigung bleiben ziemlich ident. Unser Vorteil könnte die Gugl sein, die im Vergleich zu Pasching größer und offener wirkt und das Spielfeld auch tatsächlich breiter und kürzer ist. Es wird sich im Zentrum entscheiden wie gut wir mit dem Pressing zurechtkommen und wie sehr unsere Außenpracker beim Spielaufbau helfen.“

Titurel: „Ein X nehme ich sofort. Bei drei Punkten feiere ich drei Tage durch.“

Gizmo: „GAMEDAY! Diese Saison wird eine Übergangssaison, es wird Rückschläge geben, vielleicht auch heftige, vielleicht schon heute. ABER: Heute ist der erste Schritt der Austria zurück aus der Bedeutungslosigkeit. Heute beginnt der Aufbau einer Austria die auch würdig ist diese wunderbaren Dressen zu tragen. Ich freu mich auf den Weg mit dieser Mannschaft, auch wenn sie noch ganz am Anfang steht und versuche nach meinen Möglichkeiten sie so gut wie möglich zu unterstützen!“

