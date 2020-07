Austria-Fans: „Ilzer und die Austria haben nicht zusammengepasst“

Christian Ilzer ist nach den enttäuschenden Playoff-Spielen gegen Hartberg nicht mehr Austria-Trainer. Der Coach bat um eine Vertragsauflösung und wird kommende Saison beim SK...

Christian Ilzer ist nach den enttäuschenden Playoff-Spielen gegen Hartberg nicht mehr Austria-Trainer. Der Coach bat um eine Vertragsauflösung und wird kommende Saison beim SK Sturm auf der Bank sitzen. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu den jüngsten Entwicklungen sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

_pe_: „Bisschen wie in einer Beziehung, bei der man nicht weiß ob es noch Sinn macht oder nicht – und plötzlich steht sie da und sagt sie hat sich in einen anderen verliebt und es ist aus. Kommt dann zwar überraschend aber man verspürt unterm Strich doch Erleichterung, dass einem die Entscheidung abgenommen wurde und das Gefühl, dass es besser so ist, dominiert. Ich wünsche Ilzer alles Gute, meines Erachtens ein nicht unsympathischer Kerl, auch kein schlechter Trainer. Es hat einfach nicht sein sollen/gepasst. Er durfte das ähnlich wahrgenommen haben, sonst hätte es diesen Abgang so nicht gegeben.“

Decay26: „Erstmal alles Gute an Ilzer! Ich denke trotzdem, dass er ein guter Trainer ist! Der Wechsel ist aber schon sehr merkwürdig. War Ilzer auch wirklich mit vollem Engagement bei den letzten Spielen dabei? Wusste die Mannschaft davon? Meine Favoriten für den neuen Posten: Manfred Schmid. Ich könnte mir auch Nenad Bjelica gut vorstellen. Denke aber das ist sehr unwahrscheinlich.“

Rolling Stone: „Ilzer und Austria hat einfach nicht gepasst. Dieses Desaster hat sich die Austria wieder mal selbst zuzuschreiben. Ilzer hat eigentlich nur gemacht was man von ihm verlangt hat, und das funktioniert halt nicht mit jedem Kader. Selber hat er dann auch nicht sehr glücklich performt. Noch dazu ist er mit dem Druck nicht fertig geworden. Ilzer passt sicher besser zu Sturm, da bin ich jetzt schon überzeugt.“

hope and glory: „Tja….Ilzer war mir nicht unsympathisch. Aber ich habe lieber einen kleinen „Grantler“ und Erfolg. Bin eigentlich der Meinung von Peter Stöger. Mit diesem Kader sollte mehr möglich sein. Ilzer hat es nicht geschafft die Defensive zu stabilisieren bzw. die Offensive zu stärken. Kein Kontern, kein schnelles Umschaltspiel, kein Pressing. Alles in allem war es einfach zu wenig. aber, nicht nur von Ilzer. Es wäre zu einfach und gemein Ilzer gegenüber die Mannschaft aus der Kritik zu nehmen.“

johnfive: „Danke für alles Christian Ilzer, menschlich in Ordnung, sportlich hats nicht gereicht – ich weiß, ich weiß, liegt auch an unseren Diven, wo noch dazu die Qualität fehlt, aber manche Aufstellungen, und vercoachte spiele ohne Ende, das laste ich ihm schwer an.“

Gizmo: Mich würde ja interessieren WANN Ilzer mit Sturm verhandelt hat, denn so schnell einigt man sich nicht. Die Saison ist nicht einmal zwei Tage zu Ende. Das hat einen ganz schirchen Beigeschmack. Hatte der Chefcoach den Fokus auf den Playoff Spielen oder auf seiner Zukunft?“

Da_Chris: „Wir brauchen einen Trainer, der einen Wiener schmäh führt wie eben der Stöger damals. Solche Typen passen zu uns, schwierig zu erklären aber kurzzeitige Erfolgstrainer brauchen wir nicht.“

Doc Walter Schleger: „Als der Karren im Dreck war, hat Ilzer die Jungen reingeworfen. Was man ihm lassen muss – sie haben dann durchaus positive Entwicklungen genommen. Aber es gibt eben auch einige im Kader, die eher eine Negativentwicklung hingelegt haben. Generell find ich es bezeichnend, dass Ilzer wohl schon seit Wochen mit Sturm am Verhandeln war. Das wird wohl auch die Mannschaft mitbekommen haben, kann mir nicht vorstellen, dass sowas in der kleinen hiesigen Fußballwelt so gar nicht ins Gerede kommt.“

