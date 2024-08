Austria-Fans: „Im Endeffekt ein glücklicher Punkt für uns“

Die Wiener Austria trennte sich im Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit der...

Die Wiener Austria trennte sich im Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft sind? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Die ersten drei und letzten fünf Minuten waren okay, dazwischen zum größten Teil ein ideenloser Graus. Das passable WAC-Spiel war ein Ausrutscher. Schade.“

ViolettErlaa: „Perfekter Start mit dem frühen Tor und dann wieder die üblichen Stellungsfehler/Abstimmungsprobleme in der Abwehr, unnötige Fehlpässe etc. Im Endeffekt müssen wir froh sein, einen Punkt mitzunehmen!“

Hurricane: „Da muss man wohl mit einem Punkt zufrieden sein, trotz der vergebenen Monsterchance von Fitz gegen Ende. Erneut einen Jungen ins kalte Wasser geworfen, gefällt mir. Hinten leider noch immer sehr anfällig. Das Gegentor ein Paradebeispiel, wenn Pressing nicht funktioniert. Alle ins Stadion gegen den LASK!“

Nuggetface: „Ich finde unseren Kader immer noch besser als letzte Saison. Was Helm daraus macht, ist eigentlich ein Skandal und natürlich das Nicht-Verpflichten eines Sechsers von unserem Sportverantwortlichen. Das heute muss endlich Konsequenzen haben!“

Violett1989: „Trainer sitzt fest im Sattel. Nach den Granaten BW Linz, WAC und Hartberg stehen wir mit vier Punkten da. Zusätzlich haben wir Hartberg vom letzten Tabellenplatz weggebracht. Gratuliere!“

ozzy: „Ein unverdienter Punkt nach einer erneut nicht bundesligareifen Vorstellung. Kein Zugriff auf das Spiel und Kinderfußball unter Anleitung eines Trainerlehrlings.“

echter-austrianer: „Wennst drei, vier Stück kriegst, darfst auch nicht raunzen. Somit Punkt gewonnen, weil das war gar nix.“

veilchen27: „Ergebnis kann man so zur Kenntnis nehmen, tendenziell gut bedient, wenngleich drei Topchancen auf den Sieg, aber die hatte Hartberg auch. Die Leistung war weitgehend nicht zufriedenstellend. Auffällig war, wie wir zu Beginn bei jedem Hartberg-Abstoß hoch ins Pressing wollten, Helm das nach dem Gegentor umgehend verändert hat. Tendenziell ist uns Zweiteres besser gestanden, wobei Pressing per se meiner Meinung nach schon die richtigere Idee ist, aber muss eben gut ausgeführt werden, und das war schon in der Vorbereitung ein Thema, heute ebenso, speziell eben beim Gegentor, bei dem aber auch der Innenverteidiger dann nicht sehr gut aussieht. Mit dem Ball war’s nie wirklich rund und flüssig, wenngleich dennoch einige Chancen, aber ebenso viele Fehlpässe und Ballverluste. Naja, ein Punkt, den man so mitnimmt. Nicht viel passiert, nicht viel erreicht, ein Spiel, an das wir uns gegen Saisonende kaum erinnern werden.“

TorpedoPeda: „Mehrere Baustellen in der Truppe. Mehr gibt’s ned zu sagen. Da kannst als Trainer hinstellen, wen du willst. Die sind einfach nur schlecht.“

maxglan: „Punkt einpacken und Danke sagen. Die Hartberger hätten sich insgesamt auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt. Defensiv zu langsam und teilweise vogelwild, nach vorne ohne Plan, obwohl ab und zu die durchaus vorhandene individuelle Qualität sichtbar wurde. Mir kann niemand erzählen, dass man in einem kompakten System und mit einem Trainer, dem die Mannschaft folgt, nicht mehr aus dem Personal rausholen kann. Das letzte Woche war nur ein Ausreißer – Helm raus!“

Pirius: „Leider geht jede Ballkontrolle verloren, sobald die Mannschaft unter Druck steht. Egal, ob es Druck des Gegners auf das eigene Tor ist oder der Druck, selbst ein Tor erzielen zu müssen. In jeder Partie gibt es diese Flipper-Phasen. Außerdem braucht es eine echte Alternative zu Fischer. Es ist nicht alles schlecht an seinem Spiel, aber mit diesen Leistungen darf er nicht gesetzt sein.“

Wongstyle: „Aus jeder Pore von Helm tropft Ratlosigkeit! Generell kommt mir der Verein mittlerweile so vor, wie ich früher den Fußballmanager gespielt habe: Einfach auf ‚Weiter‘ klicken und schauen, was passiert!“

Viereee: „Puh, was für ein grausames Spiel, eine spielerische Bankrotterklärung. Mit der Viererkette hinten noch offener als mit der Dreierkette – das kann lustig werden nächste Woche gegen den LASK.“

hope and glory: „Stark angefangen, noch stärker nachgelassen. Die ersten 15 – 20 Minuten waren gut bis ok. Dann bekommen wir einen Ausgleich, den ein Profimannschaft nie und nimmer bekommen darf. Das 1:1 ist eine absolute Sauerei! Danach waren die Hartberger das bessere Team. Dort lief die Kugel viel flüssiger, passen die Laufwege und das Tempo! Wenn wir mal schnell gespielt haben, kamen wir mit schönen Aktionen zu guten Torchancen. Da kann man sehen, was möglich wäre. Sehe unseren Kader als nicht so schlecht an bzw. muss auf allen Linien da mehr möglich sein! Bei uns passt gefühlt nichts. Kein Tempo bei Kontern, keine Anspielstationen und schon steht der Gegner. Ich frage mich ja, wie es Schopp immer wieder schafft, einen ansehentlichen Kick spielen zu lassen. Im Endeffekt ein glücklicher Punkt für uns. Hartberg das bessere Team, wir über 90 Minuten gesehen mit einer grauslichen Leistung .“

