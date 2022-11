Austria-Fans: „Im Februar greifen wir nochmal an“

Der FK Austria Wien verlor das letzte Pflichtspiel am Ende einer intensiven Herbstsaison mit 0:1 gegen den Wolfsberger AC. Was sagen die Fans zur...

veilchen27: „Vorweg: Gratuliere dem stets sympathischen Gast WAC und ihrem Trainer, der der Bundesliga Gott sei Dank erhalten bleibt, gut so. Das war ein hochverdienter Sieg. Obwohl wir endlich einmal recht viel Spielglück hatten, haben wir verloren und das geht auch ok so. In allen Belangen – offensiv, defensiv, zweite Bälle, Standards – war das zu wenig. Dabei gab es in der ersten Halbzeit eine Phase, in der wir ganz gut ins Spiel gekommen und auf die Führung gespielt haben, gute Chancen inklusive. Dann kam die erste Pyro-Unterbrechung, die uns den Spielfluss genommen hat, der WAC wurde immer stärker. Nach der Pause ähnlich: zuerst ganz gut im Spiel, aber nach und nach bekamen die Gäste Überhand. Uns fehlte der Punch im Spiel, wohl vor allem auch die Kraft und Spritzigkeit nach diesem Herbst, um wirklich gefährlich zu werden. Natürlich nahmen die Pyro-Fanatics im Finish nochmals den Spielfluss. Tut weh, ist ärgerlich, ist unnötig, ist schade um Platz 6. Aber es ist auch verdient heute und kein absoluter Beinbruch. Freue mich, wenn diese Mannschaft nach einer guten Vorbereitung, hoffentlich ohne Ausfälle, sechs Endspiele hat.“

Groovee: „Wennst 0:3 verlierst darfst dich auch nicht beschweren.“

violet heat: „Enttäuschende Leistung, verdiente Niederlage. Galvao und Fitz die ganze Saison stark und auch heute gut, alle anderen ziemlich leer und fehlerhaft. 11.703 Besucher ist eine schöne Zahl, aber die Stimmung auf der Ost mies. Die Rauchtöpfe zerstören mehr Stimmung als die dafür Verantwortlichen kapieren. Aber das ist leider nicht nur bei uns so. Hab schon im Vorfeld befürchtet, dass ein X zu befürchten ist, aber nicht mal das konnte abgesichert werden. Gut, dass jetzt mal Pause ist. Im Februar greifen wir nochmals an.“

AFCA: „Hundskick triffts gut. Traurige Leistung, eine der schlechtesten in der bisherigen Saison?“

ViolaFreak84: „Wichtige Punkte wieder einmal liegengelassen. Verstehe ich nicht, dass man im letzten Spiel nicht noch einmal alles reinhaut. Aber in letzter Zeit funktioniert anscheinend schon wieder so gut wie gar nichts. Verteidigung ist halt noch immer eine Baustelle. Die Offensive ist leider auch zu berechenbar mit unseren zwei bis drei Spielern die was könnten. Ohne Verstärkungen und die verletzten Spieler wirds nicht einfacher.“

Hurricane: „Leider verdiente Niederlage. Hatten eigentlich eh Glück mit allen Entscheidungen und dann das Tor selbst gemacht. Das hat echt weh getan. Schade, dass wir mit einem negativen Erlebnis in den Winter gehen aber die Pause ist bitter nötig.“

Aegis: „Null Zugriff im Zentrum. Auf eine Passgenauigkeitsstatistik bin ich gespannt. Das kann nicht über 50% gewesen sein. Dem Schiri/VAR kannst dankbar sein, dass wir überhaupt so lange im Spiel waren (1. Tor von Baribo war gefährliches Spiel, aber „Abseitstor“ und Malone-Kopfball tendiere ich eher zu korrekt).“

Lucky Luke: „Absolut schlecht gespielt und dann macht man sich noch quasi selbst das Gegentor anstatt das 0:0 mitzunehmen. Die Austria hat viel zu wenig Druck auf die schwache WAC- Defensive ausgeübt, also von einem Tor war man weit weg alles in allem…Hoffentlich läuft es so wie letzte Saison, da hat man auch das letzte Heimspiel vor der Winterpause verloren und dann noch das obere Playoff geschafft. Jedenfalls muss sich vor allem im Sturm einiges tun. Man muss sich da etwas einfallen lassen, sei es ob Raguz spielen kann oder etwas anderes. Weil das ist derzeit wirklich zu wenig vorne.“