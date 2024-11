Austria-Fans: „Im oberen Tabellendrittel festsetzen“

Die Wiener Austria feierte in den letzten vier Pflichtspielen vier Sieg und die Fans hoffen vor dem Heimspiel gegen BW Linz auf einen weiteren...

Die Wiener Austria feierte in den letzten vier Pflichtspielen vier Sieg und die Fans hoffen vor dem Heimspiel gegen BW Linz auf einen weiteren Dreier ihrer Mannschaft. Wir fassen die besten Kommentare der Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

HwG: „Wird spannend zu sehen sein, ob wir unseren Aufwärtstrend auch gegen BW Linz verlängern können! Blau-Weiß Linz ist dran an den Top 6 und immer noch vorm LASK! Mein Tipp: 2:1“

Vienna1990: „Rein von unserer Heimbilanz heuer im Allgemeinen, und der gegen Blau-Weiß Linz im Speziellen sollte da nichts schiefgehen, aber wir wissen ja zu überraschen. Ich jedenfalls bin heiß auf den nächsten Sieg, gemma!“

Duketom1911: „Jetzt den vierten Liga-Dreier in Serie machen, dann haben wir schon 21 Punkte. Dann würden in zehn Partien neun bis zwölf Punkte fürs fixe obere Playoff reichen. Wird’s schwer? Sicher. Ist’s machbar? Ja. Wichtig wird sein, Ronivaldo aus dem Spiel zu nehmen, da bin ich mittlerweile – Drago sei Dank – guter Dinge. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns nicht ausruhen, jetzt weitermachen und konstant punkten, dann kommt auch das obere Playoff. Auch wenn ich zu Saisonbeginn nicht wirklich sicher war, dass wir das schaffen, und wir immer noch spielerisch eher „mäh“ sind, der Punkteschnitt gibt Helm recht.“

wiener jugend: „Die nächsten drei Liga-Spiele werden extrem wichtig. Es geht gegen direkte Konkurrenten um die Top 6. Sollten wir alle gewinnen, kann man von einem sehr erfolgreichen Herbst sprechen. Schwierig wird’s allemal. Wobei ich Blau-Weiß Linz noch als leichtesten Gegner empfinde, da der WAC sich tapfer hält und Manfred Schmid die Hartberger zu einer wirklich starken Truppe geformt hat. Also alles für die drei Punkte.“

t.m.: „Sehe ich ähnlich. Ist trotz der derzeitigen Euphorie (für uns) kein einfaches Programm in den nächsten drei Spielen. Wenn wir da mit sechs Punkten rauskommen, wär’s schon toll. Schau ma mal, was die, auch mannschaftsinterne, Euphorie und das Selbstbewusstsein bewirken.“

since 1967: „Mitgliederspiel, gut gefülltes Haus! Aufwärtstrend fortführen, im oberen Tabellendrittel festsetzen – DAS muss das Ziel sein!“

Decay26: „Galvao wird von seiner Sperre zurück in die Startelf kommen, für Handl wird ein Startelfeinsatz zu früh sein, ich erwarte ihn auf der Bank. Da Vinlöf im Cup am Mittwoch gestartet hat, nehme ich an, dass Guenouche starten wird. Maybach hat auch im Cup wieder eine sehr starke Partie abgeliefert. Ich denke aber, Barry wird nach seiner Verletzung mit Fischer das zentrale Mittelfeld bilden. Vorne im Sturm wird es bisschen schwieriger. Vier Spieler für drei Positionen. Wobei ich denke, dass es bei Gruber und Prelec eine 50/50-Entscheidung sein wird. Prelec hat vergangene Woche gegen seinen Ex-Klub WSG sein erstes Bundesliga-Tor für uns geschossen, dies dürfte ihm Auftrieb geben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Austria-Fans vor dem Heimspiel gegen BW Linz.