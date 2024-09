Austria-Fans: „In Salzburg haben wir nie gut ausgesehen“

Auf die Wiener Austria wartet nach den Spielen gegen den SK Rapid und den SK Sturm Graz nun das dritte schwere Bundesliga-Spiel in Serie....

Auf die Wiener Austria wartet nach den Spielen gegen den SK Rapid und den SK Sturm Graz nun das dritte schwere Bundesliga-Spiel in Serie. Die Veilchen treffen auf RB Salzburg und wir wollen uns ansehen, ob die Anhänger an einen Punktegewinn glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Bitte an die Bullen: Wieder zwei rote Karten für euch – sonst ist es unfair gegen uns. Danke!“

MVP2021: „Wird entweder eine ärgerliche 0:1-Niederlage, wo man lange auf Augenhöhe spielt und dann doch das entscheidende Tor bekommt oder eine klare 0:4-Niederlage nach einem RB-Doppelschlag in den ersten zehn Minuten. Habe wenig Hoffnung auf einen Punktgewinn.“

Blackcactus: „Man darf halt das Mittelfeld nicht aufgeben. Pressing erst um den Mittelkreis, sonst rennen fünf Salzburger auf unseren Strafraum zu.“

AngeldiMaria: „Das Mittelfeld wurde von Ortlechner und Werner schon länger aufgegeben. Da einfach nicht die richtigen Spieler im Kader sind. Was wir haben sind lauter offensive Mittelfeldspieler, die auf defensives Mittelfeld machen müssen. Maybach wäre da eine echte Option und würde ich auch gerne sehen. Potzmann wäre auch eine Option. Aber keine Ahnung was da los ist. Komplett abmontiert.“

fak 1990: „in Salzburg haben wir noch nie gut ausgesehen, die machen uns auf wie a Mannerschnittn mit deren Tempo. Und habt ihr die Löcher bzw. Abstände gesehen in der Mitte? Das geht in Salzburg nicht gut.“

Decay26: „Also in dem Spiel kann alles passieren, von einer Klatsche bis hin zu einer Sensation. Bin gespannt mit welchem „Plan“ wir aufs Feld gehen.“

Manioll: „Ich würde ja Aleksa wieder gerne auflaufen sehen, gegen den WAC fand ich ihn wirklich gut. Keine Ahnung warum er so gar nicht mehr erwähnt wird bzw. kein Thema ist.“

Killbritney: „Ich schau Aleksa gern auf die Füße, wenn er für die Young Violets spielt. Meiner Meinung nach fehlt da noch viel. Geschwindigkeit hat er, sonst muss er noch an vielen Skills arbeiten. Gegen den WAC hatte er EINEN guten Lauf (wie Fitz übrigens), mehr hab ich da aber auch nicht gesehen.“

QPRangers: „Unser Klassiker geht so: 30 Minuten gut mithalten, zwei bis drei Chancen haben, vernebeln, dann in der ca. 40. Minute aus irgendeinem Häusltor das 0:1 bekommen (abgefälscht, Eigentor, Ecke, Elfer) und dann in Halbzeit 2 noch zwei bis drei kassieren, weil wir eingehen. Wäre nicht das erste mal.“

Braveheart-FAK: „Man hat es gegen Rapid auch schon bemerkt – da war Fischer aber besser drauf und Rapid nicht ganz so gut – aber unser Anlaufverhalten (oder das Fehlen davon) und die Kompaktheit im Sturm/Mittelfeld ist eine derartige Katastrophe, dass ich mir noch nicht sicher bin wie das gegen Red Bull gut gehen soll. Zwei bis drei schnelle rote Karten für den Gegner wären hilfreich.“

