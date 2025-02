Austria-Fans: „Irgendwann musste die Niederlage passieren“

Die Wiener Austria verlor nach langer Zeit wieder einmal eine Bundesliga-Partie. Die Veilchen mussten sich zuhause gegen RB Salzburg mit 0:1 geschlagen geben. Wir...

Die Wiener Austria verlor nach langer Zeit wieder einmal eine Bundesliga-Partie. Die Veilchen mussten sich zuhause gegen RB Salzburg mit 0:1 geschlagen geben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Wenn jeder nur ein paar Prozent weniger Einsatz einbringt, dann sind positive Ergebnisse gegen Spitzenteams leider nicht möglich.“

Argus: „So dürftig wie letzte Woche, nur haben die Salzburger das besser gemacht. Und Wolfsberg hat sich auch noch einen Punkt auf die letzten Meter geholt. Nächste Woche wird die Performance aussagekräftig.“

Pezi: „Erste Halbzeit war nicht berühmt und trotzdem zeitweise ballsicher gespielt, gefolgt von unverständlichen Fehlpässen. Die zweite Halbzeit gut gestartet und mit dem Barry-Tausch war das Mittelfeld aufgelöst (System 7-0-3). Schüsse aus der Distanz wären vielleicht in solchen Spielen eine Lösung, nur traut sich keiner. Gegen die schlechtesten Salzburger seit Ewigkeiten verlieren natürlich wir und die Serie reißt. Ist halt so. Abputzen, Kopf hoch und nach vorne blicken. Irgendwann musste die Niederlage passieren. Hätte nur nicht gegen die Salzburger sein müssen.“

forzaviola84: „Die Bullen waren heute extrem aufgezuckert, komplett anders als die letzten Wochen, und trotzdem haben wir gut dagegengehalten wie ich finde. Der Torraub gleich zu Beginn und die daraus resultierende Rote wäre zu geben gewesen (wie auch Sky soeben bestätigt), dann hätte man dieses Spiel wohl nicht verloren. Die Bullen heute aktiver, griffiger und konditionsmäßig irgendwie mehr auf der Höhe leider. Sahin-Radlinger beim Gegentor leider unglücklich – meiner Meinung nach war der haltbar. Pech. Schade, da war mehr drin. Auch die Wechsel heute suboptimal.“

Aegis: „Zwei Wechsel für mich nicht nachvollziehbar: Barry: Teilweise im Passspiel schlampig, aber vor allem in der Defensive im Ballerobern ein Traum und immer wieder für einen Genieblitz gut. Plavotic: Warum? Der spielt eigentlich eine gute Partie und wäre in den letzten Minuten a Turm bei Standards oder hohen Bällen im gegnerischen Sechzehner gewesen.“

Lucky Luke: „Verdiente Niederlage, Salzburg hat immer wieder zu viel Platz gehabt und hätte da auch noch mehr draus machen können. Im Endeffekt hat Gloukh den Unterschied gemacht, so einen Spieler mit Technik und Tempo haben wir nicht. Fitz hat wieder ein paar gute Bälle aus dem Stand gespielt, aber da sieht man halt schon einen Unterschied. Teilweise hatten wir auch starke Aktionen mit dem Ball, aber am Ende wurde leider doch immer ein technischer Fehler gemacht bzw. wurde es zu eng oder schnell. Die Platzverhältnisse sind auch kein Vorteil, wenn man hinten liegt und das Spiel gegen eine gut verteidigende Mannschaft machen soll. Das Spiel wäre natürlich anders gelaufen, wenn Baidoo die Rote bekommen hätte – der andere Salzburger wäre da nicht mehr hingekommen vor einem möglichen Abschluss von Prelec –, aber sonst war nicht viel mehr zu holen heute.“

persef: „Heute hat man finde ich gut gesehen, wo unsere Grenzen sind und dass die Qualität von der Bank fehlt. Nach dem Barry-Wechsel hatte man nicht mehr das Gefühl, dass da noch was geht. Raguz ist halt leider auch für unsere Spielanlage nicht der ideale Spieler.“

violet heat: „Verdiente Niederlage, Handl und Plavotic haben gegen ihre flinken Gegenspieler ziemlich hölzern gewirkt. Auch technisch war RB Salzburg besser. Zum durchaus möglichen X hat uns heute das Spielglück gefehlt. Dazu alle Wechsel eher wirkungslos, einzig Perez Vinlöf hatte paar brauchbare Szenen. Potzmann wie schon im Derby eher Unsicherheitsfaktor. Samuel Sahin Radlinger kann den Schuss auch halten, dann wäre ein klassisches 0:0 rausgekommen. Serie also aus, verschmerzbar. Sieg gegen RB Salzburg wird bald nachgeholt.“

Pinkman: „Die obligatorische Niederlage gegen die Bullen. Egal wie sehr die am Sand sind, da gibt’s nie was zu holen. Ohne den Tormannfehler wäre es wohl ein X geworden, was wahrscheinlich sogar verdient gewesen wäre. Vor allem zweite Halbzeit hat man die Partie doch eher kontrolliert ohne zu Chancen zu kommen. Red Bull Salzburg im Konter zu schwach, um den Sack früher zuzumachen. Prelec könnte die Chance auch verwandeln, war aber wahrscheinlich überrascht bzw. die Hereingabe etwas zu scharf von Ranftl.“

jimmyhogan: „Bitte schlecht war das heute keineswegs. Es zeigt nur, dass wir ein durchaus limitiertes Team sind und auch die letzten Wochen waren. Mit dieser extremen mentalen Stärke konnten und können wir einiges kaschieren. Heute ist uns leider nix aufgegangen.“

Violettesbluat: „Sehe die Niederlage nicht tragisch. Bis dato haben wir halt mindestens eine Chance verwertet, heute drei gute halt nicht. Zu Helm noch ein Wort: Endlich mal ein Trainer, der bei Rückstand EIER beweist und auf drei Stürmer umstellt, leider wurde es nicht belohnt.“

