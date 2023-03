Austria-Fans: „Jetzt heißt es zittern bis zum Schluss“

Der FK Austria Wien verlor gestern das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 1:3, sodass die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer noch nicht fix...

Der FK Austria Wien verlor gestern das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 1:3, sodass die Mannschaft von Trainer Michael Wimmer noch nicht fix für das obere Playoff qualifiziert ist. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

Triggerpoint: „Diese Chancenlosigkeit heute war erschreckend. Körperlich unterlegen, geistig langsamer, unglaubliche Stellungsfehler, keine taktischen Fouls und ein Trainer, der wohl in Schockstarre war (ansonsten hätte er sicher zur Pause gewechselt). Alles in allem, war das eine sehr ernüchternde Vorstellung.“

Decay26: „Jetzt heißt es zittern bis zum Ende! Ein Schuss aufs Tor sagt alles aus. Bin sehr angefressen!“

maxglan: „Erster richtiger Gegner im Frühjahr und gleich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das war sehr wenig, aber die Chance aufs obere Playoff lebt.“

veilchen27: „Hochverdiente Niederlage in einem Spiel, das unsere Grenzen aufgezeigt hat. Alle drei Tore haben wir uns selbst geschossen: vor dem ersten ein unnötiger Handl-Ballverlust, vor dem zweiten in einer 3-zu-1-Pressingsituation leicht ausspielen lassen, vor dem dritten ein schlechter Früchtl-Abschlag. Trotzdem kann man es nicht an drei Eigenfehlern festmachen, weil es ja noch viele Chancen gab, aber alle nach einem ähnlichen Muster wie die Gegentore – nämlich unnötige Ballverluste, zu wenig Ruhe am Ball, zu viele technische Fehler. Und das leider von sehr vielen Spielern. Handl war überfordert, Mühl ein willkommenes Pressingopfer, Jukic und Fischer hatten schmerzhafte Ballverluste, Dovedan hat einen unglaublich geringen Output und Keles war bemüht, ab der 55. Minute aber endgültig kraft- und wirkungslos. Dazu war die Dreierkette in der Tiefe anfällig, so kann man dann einfach nix holen. Die Früchtl-Paraden und die Tabakovic-Zuverlässigkeit kann man loben, durchaus auch Leidner und Ranftl. Sonst gibts heute nicht viel Positives, sondern es wurde vor Augen geführt, dass wir – zumindest mit so extrem vielen Ausfällen – einen sichtbaren Abstand zu den Top 2 haben und nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Mit Fitz, Galvao, Huskovic, Gruber & Co. wären wir wohl näher.“

tifoso vero: „Sturm war besser und hat verdient gewonnen. Allerdings haben wir durch dumme Fehler beim Herausspielen auch nachgeholfen. In der 2. Halbzeit haben wir zwar etwas besser gespielt und teilweise auch den Ball laufen lassen, doch in die Box sind wir nicht gekommen. Mit Fitz und Braunöder ging es außerdem auch besser. Sturm sollte halt jetzt auch in Tirol so auftreten, dann schaffen wir es noch. Zudem ist Rapid nicht so stark als Sturm.“

ForzaViola71: „Also hier war heute leider nichts zu holen. Sturm ist uns in allen Belangen leider überlegen. Heute wurde schonungslos aufgezeigt, dass es einfach an der Qualität fehlt um gegen einen Gegner der uns 90 Minuten anpresst bestehen zu können. Nächste Woche haben wir nun genau das Szenario das keiner gebraucht hat. Die Vorstädter sind durch und können uns bei uns zu Hause ins untere Playoff befördern, Herzinfarkt Partie incoming.“

Blackcactus: „Bittere und absolut verdiente Niederlage, ähnlich wie im Herbst. Ich hoffe die Mannschaft kann wieder aufgebaut werden, fürs Derby braucht man Selbstvertrauen. Heute hatte jeder die Hosen voll.“

bigben79: „Sturm weiter als wir, länger eine gleiche Mannschaft, körperlicher, aggressiver, viele Legionäre im Team, weniger verletzte Schlüsselkräfte & werden heuer fix Zweiter. Bei uns sind viele Spieler nicht am Leistungslimit, Abspielfehler ohne Ende. Das ist die Realität, ohne Sahnetag reichts gegen Sturm eben nicht.“

QPRangers: „Der Top-Ärger der Partie…Ranftl mit Gelb ausgerechnet im Schicksalsspiel gesperrt, warum geht der da so rein…warum kann man ihn nicht schon vorher runter nehmen…das ärgert mich viel mehr, als das Ergebnis, mit dem ich leider gerechnet habe…Siege gegen Hartberg und Ried machen uns noch lange nicht zu einem Topteam.“

veilchen27: „Sturm arbeitet seit 2 1/2 Jahren an einem intensiven, pressingorientierten Spielstil, wir seit zwei Monaten. Dass Sturm in so einer intensiven, pressingorientierten Partie besser aussieht als eine Austria mit neun wichtigen Ausfällen, wird hoffentlich niemanden wirklich so extrem überraschen wie es bei manchen hier gerade klingt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:3-Niederlage der Wiener Austria gegen den SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!