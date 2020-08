Austria-Fans: „Jetzt kann sich kein Spieler mehr verstecken“

Die Trainersuche bei der Austria fand Freitagnachmittag ein Ende. Der General Manger Sport Peter Stöger wird in der kommenden Saison an der Seitenlinie der...

Die Trainersuche bei der Austria fand Freitagnachmittag ein Ende. Der General Manger Sport Peter Stöger wird in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Violetten stehen und den Trainer und Sportchef in Personalunion geben. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu dieser Entscheidung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bgld.-Veilchen: „Einerseits bin ich sehr froh, dass wir nun einen absoluten Fachmann als Trainer haben, der zudem die Austria kennt wie seine Westentasche. Andererseits hoffe ich, dass ihn das alles nicht überfordern wird. Bin gespannt auf dieses Modell, hatten wir in dieser Form noch nicht.“

Papa_Breitfuss: „Bei Stöger weiß man zumindest was man hat, jeder andere wäre eine Wundertüte. Ich sehe Stöger als Fachmann von dem man sich erwarten darf, dass er uns in unserer schwierigen Situation weiterhelfen kann.“

Groovee: „In der jetzigen finanziellen Lage wahrscheinlich die logischste Entscheidung. Vielleicht kommt man so auch eher an den Investor und an die Sponsoren ran. Zusätzlich hat man so vielleicht endlich direkten Durchgriff auf die Mannschaft und sieht so direkt wer aussortiert gehört. Jetzt kann sich keiner mehr verstecken.“

Braveheart-FAK: „Das Positive ist sicherlich, dass Stöger als Fachmann absolut unumstritten ist – funktionierts wieder nicht schaut das in erster Linie für die Spieler schlecht aus und sudern können´s auch kaum zu jemandem gehen. Was mich auch vorsichtig optimistisch stimmt: Ich schätz den Stöger nicht so ein dass er sich das antut wenn er damit rechnet dass das mit Ansage „in Oasch“ geht.“

the dude: „Gibt’s fähige Co-Trainer kann es schon funktionieren. Für die Spieler gibt’s nun null Ausreden. Einem Stöger wird man nix vormachen können.“

Veilchenspritzer: „Eigentlich super, ich hoff nur, dass sich das nicht negativ auf einen langfristigen Verbleib bei der Austria auswirkt.“

maxglan: „Von all den möglichen Szenarien erschien mir dieses als das mit Abstand unrealistischste – irre. Zeigt einmal mehr, dass das Fußballgeschäft ein ganz und gar unberechenbares ist. Viel Erfolg, Peda! Mögest du uns zum Erfolg führen.“

Frufru: „Generell denke ich, dass es optimal so ist. Stöger arbeitet die Taktik das Training aus und täglich am Platz übernehmen die Co-Trainer. Allerdings glaube ich zerstört er sich selbst seinen Ruf damit, wenn es nicht klappt.“

Aegis: „Jawohl! In meinen Träumen wird Peter Stöger der Wiener Ferguson und in 25 Jahren steht der Ritter Peter Stöger Stand in Wien Favoriten. Wenn er ein Team hat dem er vertraut und die seine Vorgaben umsetzen wird das was!“

Der Spielmacher: „Vielleicht könnte er auch am Feld die lange gesuchte 8 werden, dann wäre wieder was gespart.“

oema: „Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ein AG-Vorstand stellt sich in die Fabrikshalle und organisiert dort die tägliche Arbeit. Stöger ist sicher ein Top-Trainer, aber glücklich bin ich mir der Organisationsstruktur nicht.“

Schlauer Poet: „Stöger muss jetzt aber auch mal klar sagen was sein sportliches Ziel ist, was will er mit der Truppe erreichen, Euphorie entfachen für einen vermutlich langen, steinigen Weg. Bei mir will sie nicht so recht aufkommen.“

sfb: „Versteh nicht wie sich der Stöger das antun kann. Er hat sich in Deutschland einiges aufgebaut, da war die Rückkehr als Vorstand schon eigenartig, aber da hätte er im Falle eines Misserfolgs auch wieder zurückgekonnt. Scheitert er als Trainer wirds wesentlich schwieriger.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Trainerbestellung von Peter Stöger