Austria-Fans: „Keinen Sechser geholt zu haben ist fahrlässig!“

Die Fans der Wiener Austria ließen die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen, vor allem aber den Abschluss der Sommertransferzeit Revue passieren. Vor allem die Tatsache, dass die Austria keinen „Sechser“ holte, sehen die Fans als Problem an. Wir haben die Meinungen der Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

AngeldiMaria: „Meiner Meinung nach zu viele Legionäre. Wenn man eh kein Geld hat und auf den Österreicher-Topf setzt, dann brauche ich nicht Legionäre, die auf der Tribüne hocken und ihr Geld beziehen. Noch geht es, da sich Guenouche verletzt hat. Dazu noch Malone, Prelec als Leihe. Da ist bei mir mit Kante, Barry und Cristiano mindestens einer, wenn nicht eher zwei zu viel. Barry finde ich bisher gut. Endlich auch mal ein Spieler der auch gleich spielen darf und auch Leistung bringt. Ansonsten ist es für mich auch ein fatales Signal an den Nachwuchs (trotz der Kurzeinsätze von Aleksa und Maybach). Vor allem der kurze Einsatz von Aleksa war sehr dynamisch. Und auch Maybach war sehr solide. Aber warum man Aleksa nicht weitere Einsatzzeiten gibt, verstehe ich nicht so ganz. Junger schneller Eigenbauspieler, der sich zerreißt hat in den paar Minuten. Da würde ich ihn gerne öfters mal in den letzten 20-30 Minuten sehen.“

pramm1ff: „Wenn Raguz und Kanté zumindest Notfall-Optionen als Einwechselspieler in der KM sind (bzw. bald werden), dann haben wir einen völlig jenseitig aufgeblasenen Sturm. Malone, Gruber, Prelec, Muki, Cristiano, Kanté, Aleksa, Raguz… dazu noch vier OM/ZM als Außenstürmer-Optionen: Fitz, Fischer, Wels und Saljic. Plus noch Ewemade und Pazourek als Rechtsaußen-Optionen.“

zizou5: „Unsere Kaderzusammenstellung ist echt… wie soll ich es diplomatisch ausdrücken… eigen.

Bei unserer finanziellen Situation darf das eigentlich nicht sein. Werner macht das ehrlich gesagt richtig schlecht und ich verstehe einfach niemanden, der „Team WTF“ ist. Sorry, es geht nicht.“

AustriaWien1997: „Huskovic in so ziemlich jedem seiner Auftritte diese Saison komplett unmotiviert und mit absolut schlechten Leistungen geglänzt. Wir können froh sein dass wir Prelec haben, der Spielertyp verschafft Malone und Gruber extrem viel Platz und technisch ist er ebenfalls richtig gut.“

KindausFavoriten: „Mit Werner haben wir einen anerkannten Fachmann mit besten internationalen Kontakten, der schon bewiesen hat, dass er weiß, wie man erfolgreich ist. Außerdem steht er für modernen Fußball und nicht für antiquiertes langweiliges Ballgeschiebe. Deshalb hat er auch erkannt, dass das größte Übel im Fußball zentrale Mittelfeldspieler sind, besonders defensive zentrale Mittelfeldspieler, die den Laden zusammenhalten und dadurch attraktiven dynamischen Fußball verhindern. Diese gilt es auszumerzen. Als anerkannter Fachmann hat er erkannt, dass die Zukunft des Fußballs im 3-0-7 liegt und dementsprechend ist der Kader zusammengestellt.“

Sigurd: „Schrecklich mitanzusehen wie unterschiedlich sich die beiden Wiener Vereine entwickelt haben. Neuverpflichtungen, Verkauf der größten Talente, Erfolg der zweiten Mannschaft, verleihen der Top Talente – und, worauf es am Ende des Tages ankommt, attraktiver Fußball der Kampfmannschaft. Einzig bei den Dressen und der Frauenmannschaft können wir mithalten – sonst schaut es wirklich traurig aus. Und das aller schlimmste: Null Perspektive. Katzer & Klauß vs. Werner & Helm – welche Mannschaft wird sich zukünftig besser entwickeln?“

pramm1ff: „Ein großer Teil der Fans, ich würde gar behaupten die überwältigende Mehrheit, hat den jungen Weg mit den „Scheißjahren“ voll mitgetragen und sich auf einige sportliche Rück- und Nackenschläge eingestellt. Man versammelte sich hinter der Mannschaft, hinter dem Trainer und sogar hinter der sportlichen Leitung – ein ziemliches Novum bei uns. Der Weg wurde verlassen, weil die sportliche Leitung überzogene Erwartungen hatte, weil die sportliche Leitung die Scheißjahre so schnell wie möglich beenden wollte, weil die sportliche Leitung meinte, wir wären aktuell zu Höherem bestimmt als den Kampf um den Strich bzw. maue Europacup-Ergebnisse und weil die sportliche Leitung meinte, man müsse neue Tugenden installieren um 1) erfolgreicher, 2) moderner und 3) attraktiver zu spielen. Wer war es denn, der permanent die Teilnahme am oberen Playoff einforderte, die EC-Quali als Ziel ausrief und öffentlich verlangte, dass die Mannschaft immer und überall nicht nur gewinnen, sondern spektakulär gewinnen wollen soll? Wer hat denn die Mannschaft auf Basis dieser Argumente mit Führungsspielern überladen, dass wir uns nun wundern warum wir die zweitälteste Mannschaft der Liga stellen und trotzdem versagen? Wer hat denn das größte Transferbudget seit Stronach effekt- und zwecklos verballert, während wir am Konkurs vorbeischrammten? Scheint ja gut funktioniert zu haben… Die sportlichen Leistungen wurden schlechter und die Erwartungen höher. Die Geister, die ich rief, sozusagen. Sich jetzt auf überzogene Erwartungshaltungen von garantiert nicht mehr erfolgsverwöhnten Fans auszureden, wirkt wie eine richtig, richtig billige Ausrede.“

jumap17: „Keinen (richtigen) Sechser mehr zu holen ist jedenfalls vereinsschädigend. Ich verstehe es nach den bisherigen Vorstellungen einfach nicht. Jetzt wird es für eine Leihe wohl auch schon zu spät sein.“

