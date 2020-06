Austria-Fans: „Könnten uns jetzt eine Rotation leisten“

Die Fans der Wiener Austria dürfen sich über eine schon lange nicht mehr gesehene Siegesserie ihrer Mannschaft freuen. Nun wartet das Heimspiel gegen den...

Die Fans der Wiener Austria dürfen sich über eine schon lange nicht mehr gesehene Siegesserie ihrer Mannschaft freuen. Nun wartet das Heimspiel gegen den SKN St. Pölten auf die Mannschaft von Trainer Ilzer. Wir wollen uns ansehen was sich die Anhänger der Wiener Austria von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Da wir nun fix im Playoff sind rechne ich mit starker Rotation. Wird wieder nicht einfach und wieder ein Arbeitssieg von uns.“

since1312: „Nachdem Hahn bei den Young Violets nicht von Beginn gespielt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest im Kader stehen wird. Prokop würde ich im zentralen offensiven Mittelfeld die Chance von Anfang an geben. Bei Pichler würde ich nichts riskieren und ihn schonen.“

Violett1989: „Wir haben ein Torverhältnis von +3 und Altach von -6. Wenn ich richtig informiert bin, hat der Gewinner des PO Heimvorteil. Man kann also durchaus schon in Richtung Entscheidungsspiele blicken und dementsprechend rotieren oder man versucht den ersten Platz zu festigen und den fünften Sieg in Folge einzufahren, auch in der Hoffnung das Altach patzt und wir dann zwei Runden vor Schluss fix erster sind. Wir sind jedenfalls in keiner schlechten Position!“

since1312: „Das Torverhältnis wäre bei einem Punktegleichstand zwischen Altach und uns egal, da bei uns bei der Halbierung der Punkte abgerundet wurde. Altach hat also eigentlich noch sechs Punkte auf uns aufzuholen wenn sie sich das Heimrecht sichern wollen. Nachdem wir Mattersburg in den ersten drei Saisonspielen geschlagen haben, wären sie für uns wohl der angenehmere Gegner im Playoff, ich glaub aber nicht, dass sie die Altacher noch einholen.“

forzaviola84: „Wird ein extrem harter Kampf werden, den wir aber annehmen und daher klar und deutlich und ohne Probleme mit 1:0 gewinnen werden.“

Hurricane: „Würde wie einige andere auch Prokop anstatt Fitz wieder mal die Chance geben. Hoffe, dass jetzt weiter mit voller Motivation gespielt wird, weil was kann es Schöneres geben für einen Sportler als zu gewinnen…“

Rickson: „Hahn sollte jetzt nach dem Ausfall von fitz seine Chance bekommen, ein Einsatz wäre nach den starken Leistungen bei den Young Violets überfällig. Wäre auch ein gutes Zeichen für unsere anderen Youngsters“

hunterjoe97: „Nach reiflicher Überlegung würde ich eher Jukic als Hahn in das kalte Wasser werfen, da er für mich eher der Achter- bzw. Zehner-Typ ist. Zudem ist er physisch schon weiter und auch torgefährlicher. Würde Grünwald auf die Acht neben Jeggo stellen und Jukic auf der Zehn positionieren und Hahn im Verlauf der Partie bringen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Austria und dem SKN St. Pölten.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!

Die Austria wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, aber in der unteren Tabellenhälfte bleibt es richtig spannend! So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 den Abstiegskampf ein: