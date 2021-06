Austria-Fans lassen Ära Kraetschmer Revue passieren

Die Ära von Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer wurde nun nach 23 Jahren endgültig beendet. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Die Ära von Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer wurde nun nach 23 Jahren endgültig beendet. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

01er Veilchen: „Höchste Zeit, der Spuk ist endlich vorbei. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass neben der Abfertigung und Zahlungen für Resturlaub sich die herumschwirrenden 600.000€ (?) zum „Spaziergehen“ nicht bewahrheiten.“

Torberg*1911: „Vieles war o.k. und in Ordnung was Kraetschmer in die Wege leitete und umsetzte, aber die letzten Jahre waren einfach NIX.“

Castor: „Warten wir mal ab bevor alle in Euphorie verfallen, weil Kraetschmer weg ist. Eine Garantie für eine bessere Zukunft haben wir noch nicht.“

hope and glory: „Danke für vieles. Es war auch nicht alles schlecht. Zuletzt leider aber sehr vieles, bis hin zu einem drohenden Aus! Daher war es richtig den Vertrag nicht zu verlängern.“

tifoso vero: „Das einzige, was mich bis heute stört, ist die Tatsache, dass ich/wir nie über diese angeblichen 11 Millionen Sponsorengelder aufgeklärt wurden, die dann – wieder angeblich – wegen Konkurs (?) auf Schweizer Konten lagen und nicht ausbezahlt wurden. Alles Gute Markus! Du hast eine Zeit (mit)geprägt, die wohl allen – wie auch immer – unvergessen bleibt.“

AngeldiMaria: „Nichts desto trotz bin ich ihm vor allem für die Post Stronach Ära inkl. Parits dankbar. Der Weg nach unten von Kraetschmer begann für mich als wir in die CL-Gruppenphase kamen. Danach ging es steil bergab. Trotzdem war er ein Veilchen durch und durch. Welches sich irgendwie selbst immer tiefer in die Scheisse geritten hat. Für mich immer noch unverständlich. Hatte sehr viel von ihm gehalten.“

Ultras_Sur: „Die CL-Gruppenphase war das Highlight, jedoch hat er dann mit dem Stadionausbau den Bezug zur Realität verloren. Ein Stadion für 17500 Zuschauer zu bauen, obwohl wir nur einen Zuschauerschnitt von 7000 hatten, ist schon sehr grenzwertig und fahrlässig. Hätte er die Millionen für anständige Transfers ausgeben, anstatt sich mit dem unnötigen Stadion ein Denkmal zu setzen, würde die Austria heute anders dastehen.“

Decay26: „Ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Zukunft. Trotz der Entscheidungen der letzten Jahre haben wir ihm viel zu verdanken, leider wurde er berufsblind und war in seiner Blase gefangen. Ich bin gespannt wie Krisch das jetzt managen wird.“

Aegis: „Leider in den letzten Jahren (seis im finanziellen Bereich, Fanbelange, …) viel von dem zerstört, was er davor gut gemanagt hat. Glaub trotzdem, dass in der Post-Stronach-Ära Kraetschmer einer derjenigen war, die die Austria da gut rausgebracht haben. Dafür Danke! Nach den letzten Monaten bzw Jahren ist es aber definitv Zeit, die Austria zu verlassen.“

behave yourself: „Wundert mich immer wieder dass MK als einziger genannt wird im Zusammenhang mit den Aufs und Abs der Austria – Parits, Daxbacher, Stöger (wobei von denen nur Daxi das Ergebnis einer durchdachten Planung war) bzw. Häupl & Katzian haben den Verein ebenfalls maßgeblich geprägt in den letzten 12-13 Jahren. Ausgezeichnet haben diese Jahre vor allem besonders starke Persönlichkeiten, manchmal Entscheidungsglück aber viel öfter schlechte (bzw. nicht vorhandene) sportliche Planung, daran waren Häupl wie Katzian nicht unwesentlich mitverantwortlich.“

