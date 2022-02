Austria-Fans: „Luka Lochoshvili ist unser Man of the Match”

Die Wiener Austria gewann das Heimspiel gegen den Wolfsberger AC mit 1:0 und freut sich damit über den dritten Meisterschaftssieg in Serie. Alex Grünwald...

Die Wiener Austria gewann das Heimspiel gegen den Wolfsberger AC mit 1:0 und freut sich damit über den dritten Meisterschaftssieg in Serie. Alex Grünwald erzielte den einzigen Treffer der Partie, auch weil Tormann Patrick Pentz vom Punkt aus nicht zu bezwingen war. In der Schlussphase des Spiels verletzte sich Georg Teigl schwer und zog sich mehrere Brüche im Gesicht zu. Der schnellen Reaktion der WAC-Spieler Luka Lochoshvili und Christopher Wernitznig ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dem Spiel ihrer Mannschaft sagen.

hope and glory: „Unfassbar! Was war das für ein Spiel! Verdienter Sieg! Irre Emotionen dabei heute. Ein genialer Abend! Gratulation den Jungs! Absolut verdient. DANKE an Lochoshvili für die Hilfe bei Georg Teigl!“

ozzy: „Großes Dankeschön an das Team. Das war ein sehr gelungener hochemotionaler Fußballabend. Der WAC hat ein richtig gutes Team, und die muss man erst mal schlagen. Pentz natürlich unglaublich. Hoffe Teigl ist ok, hat nicht gut ausgesehen. Lochoshvili mein Man of the Match. Blitzschnell reagiert und Teigl womöglich vor schlimmen Folgen bewahrt.“

ooeveilchen: „Guter Indikator, wenn man auch solche Spiele dann wieder gewinnt.“

veilchen27: „Bevor ich über unsere eigene Mannschaft schreibe: schon lange nicht mehr so einen feinen Gegner bei uns erlebt! Lochoshvili hat einfach so gegenwärtig reagiert – fünf Minuten später zeigt er noch sein Pro-Ukraine-Shirt. Dutt ein echter Sportsmann, hat auch Schmid beruhigt. Liendl sowieso ein alter Austrianer, wie er auch selbst beim Münzwurf sagte. Danke, WAC! Und: Bravo an diese Austria! Pentz ist seit 284 Minuten ohne Gegentor.“

kingpacco: „Man hat auch gestern wieder gesehen, dass die Mannschaft seit der Wintervorbereitung um einiges fitter wirkt als die Jahre davor. Vielleicht täusch ich mich da, aber wir pressen jetzt öfters vorne an, sind fast immer aktiv in den Zweikämpfen, nie passiv. Auch da möchte ich Braunöder, Martel, Fischer und Jukic hervorheben. Was diese vier Spieler den Arsch im Mittelfeld aufreißen, ist aller Ehren wert.“

OnkelAlbert: „Ich bin seit den 80er-Jahren violett – und das ist die geilste Austria seit mindestens der Junuzovic Zeit.“

Violettesbluat: „Ein unglaublich geiles und unpackbares Spiel unserer Mannschaft! Großes Kompliment an alle Beteiligten was hier aktuell entsteht! Pentz ist ein unglaublicher Teufelskerl.“

AngeldiMaria: „Also man hat die Ansätze vor der Winterpause schon sehen können. Die Wintervorbereitung hat Schmid dann genutzt, um die Abläufe noch genauer zu automatisieren. Ich hatte schon mit einer starken Steigerung gerechnet. Aber drei Siege in Serie natürlich sensationell. Wann hatten wir die zuletzt?“

since1312: „Danke vor allem an die Mannschaft, aber auch alle anderen die heute da waren. Das war das geilste Match seit langem.“

fearer: „Was für eine Partie!! Ich liebe dieses Team, ich liebe diesen Sport. Das war ja an Emotionen schon fast nicht mehr zu überbieten. Aus dem Nichts so ein Elfer, dann zweimal gehalten, dann der Schock mit Teigl. Zum Glück dürfte am Ende alles gut gegangen sein. Top Leistung der Jungs heute. Keiner ist abgefallen: Pentz: No comment. Der hält einfach zwei Elfer gegen Liendl. Die Viererkette extrem stabil und auch richtig stark beim Spielaufbau. Da lässt keiner aus. Braunöder konnte sich zwar heute nicht so entfalten wie zuletzt, aber wieder so sicher. Fischer und Jukic auch mit Wahnsinns-Laufleistung. Martel einfach so unglaublich wichtig. Körperlich präsent, aber auch am Ball zu zuverlässig… Schmid hat die Jungs wieder sehr gut eingestellt. WAC hat immer wieder gut Dreiecke gebildet und Lösungen gefunden, das war schon auch stark – dass wir diese Partien dann aber trotzdem auch mal wieder gewinnen zeigt eindeutig, dass da was entsteht.“

