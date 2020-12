Austria-Fans: „Man kann nur mehr resignieren“

Die Wiener Austria stand beim Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC kurz vor einem Punktgewinn. In der Nachspielzeit kassierten die Veilchen allerdings doch noch den...

Die Wiener Austria stand beim Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC kurz vor einem Punktgewinn. In der Nachspielzeit kassierten die Veilchen allerdings doch noch den Verlusttreffer zum 2:3 per Foulelfmeter, nachdem Sax ein unnötiges Foul an Wernitznig beging. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gizmo: „Für unsere derzeitige Lage und die Form des WAC eigentlich eine ganz gute Partie. Die Tabelle ist halt leider schon wieder grausam anzusehen, denke nicht, dass wir da noch Chancen aufs obere Playoff haben.“

tifoso vero: „Vor einem Jahr haben wir dort 3:0 verloren und waren die schlechtere Mannschaft. Heute waren wir eigentlich die eher bessere Mannschaft und verlieren in der abgelaufenen Nachspielzeit durch einen ungerechtfertigten Elfer mit 3:2. Und niemand komme mir mit dem Elfer für uns, denn vorher war bereits der Elfer gegen Wimmer zu geben. Mit der Leistung bin ich sowohl spielerisch als auch kämpferisch zufrieden. Meiner Meinung nach wird es von Spiel zu Spiel besser, nur die Resultate sprechen gegen uns, auch weil wir zu viele Hundertprozentige nicht verwerten. Ob es jetzt mit dem oberen Playoff vorbei ist, will ich noch nicht glauben. Vor allem weil wir uns ja immer besser einspielen. Aber es wird sauschwer. Und wenn nicht, dann halt Erster im unteren Playoff.“

farii: „Die Spielstatistik sagt alles aus. Vorne vergeben wir erbärmlich unsere wenigen Chancen, hinten stellen wir uns nur dumm an. Und konditionell waren wir denen sowas von unterlegen, obwohl die am Donnerstag ein EC-Spiel hatten.“

ForzaViola71: „Einfach unglaublich, das Spiel als solches sicher eines der besseren von uns. Aber bitte wie kann das sein, das wir dem WAC am Ende körperlich unterlegen, und einige von uns stehend KO sind. Mit dem Tausch von Stöger am Ende kann ich mich nicht anfreunden. Er nimmt Monschein, der heute sicher nicht gut war, raus und bringt einen Innenverteidiger. Der WAC im Gegensatz bringt Offensivspieler und zeigt klar, dass sie mit dem Punkt nicht zufrieden sind. Am Ende kommt es dann wie es kommen muss, wir haben kurz vor dem Tor eine Offensivaktion und vorne keine Anspielstation um vielleicht gefährlich werden zu können. Und dann gibt es diesen völlig unnötigen Elfer und wir verlieren diese Partei.“

fak-ler: „Man kann nur mehr resignieren.“

Groovee: „Wie kann man SO einen Elfer in der letzten Sekunde pfeifen? Leider auch von Sax….der in den wenigen Minuten so motiviert und frisch spielt als hätte er bereits 90 Minuten hinter sich…zeigt halt leider jedes Mal warum er nicht mehr spielen sollte. Monschein rennt leider auch 90 Minuten dem Ball nach derzeit. Heute hatte man Phasenweise dagegen gehalten aber es is einfach zu wenig…so viele Chancen vergeben…so viele technische Fehler…3 Punkte vom letzten Platz weg. Man muss die seit Wochen und Monaten bekannten Probleme endlich abstellen….es ist 5 nach 12.“

chris_ajh: „Dieses späte Siegestor kann sich Stöger aus meiner Sicht ganz alleine umhängen. Den Kärntnern, die in der Schlussphase, in der sie offensichtlich schwere Beine von Donnerstag hatten und hinten komplett fehleranfällig waren, quasi ein Signal geben, dass wir uns nur mehr reinstellen wollen und sie alles probieren sollen ist auch nicht ohne.“

luca1911: „Nach unzähligen Trainerwechseln, Cheftrainer, Assistenten, Konditrainer etc. muss maneinfach sagen, der Kader ist eine untere Playoff-Mannschaft! Da geht nicht mehr.“

Mathias13: „Was bleibt ist, dass wir in einer Partie mal wieder voll dabei waren und am Ende mit einem Ergebnis dastehen, das uns überhaupt nicht weiterhilft… Seit sieben Spielen in der Bundesliga sieglos. Die sieben Spiele waren nicht alle schlecht, oft eh einigermaßen in Ordnung. Aber was hilft es, wenn die Ergebnisse dann nie passen? So sind wir dem letzten Platz näher als dem sechsten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur 2:3-Niederlage der Austria gegen den Wolfsberger AC.

