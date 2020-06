Austria-Fans: „Mattersburg war immer ein guter Boden, aber…“

Die Wiener Austria trifft heute nach der Niederlage gegen Altach auf den SV Mattersburg. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass sich die...

Die Wiener Austria trifft heute nach der Niederlage gegen Altach auf den SV Mattersburg. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass sich die Wiener in den nächsten Spielen nicht allzu viele Niederlagen leisten sollten, da es ansonsten rasch sehr ungemütlich werden könnte. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans von dieser Partie erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum umgehört.

Pinkman: „Sollte man diese Partie nicht gewinnen, könnte man in der nächsten Partie bereits um den letzten Platz spielen. Das sollte sich einmal endlich jeder bewusst machen. Statt große Reden zu schwingen sollte endlich einmal Leistung am Platz gezeigt werden. Bei einer Niederlage kann es aufgrund des Drucks bereits schirch werden.“

derrächermitdembecher: „Mattersburg, das Trumau in der 2. Klasse Ost-Mitte der 80iger Jahre. Blaue Flecken und abgetretene Bock. Wenn man dort mit einem Beistrich im damals noch Feinripphoserl hingefahren ist, hatte man schon verloren. Man musste den Kampf annehmen. [..] Nicht selten hat es Rangeleien gegeben, aber nur nicht zurückstecken war die Devise. Das haben wir uns bei der Anreise schon eingeimpft. Und genau so etwas will ich auch in Mattersburg sehen. Das wird Abstiegskampf pur, den die Mattersburger intus haben. Wenn wir mit unserer „uns kann nix passieren“ Mentalita dort aufkreuzen wirds öha. Aber irgendwie glaube ich nicht mehr daran.“

forzaviola84: „Warum sollten wir gerade dieses Spiel gewinnen!?!? Sehe keine positiven Ansätze auf die man aufbauen kann, hoffe jedoch trotzdem auf einen klaren 1:1-Auswärtssieg.“

Torberg*1911: „Die Vorfreude, angeblich die schönste Freude, ist natürlich wieder da. Nur ein miteinhergehendes Gefühl der Unsicherheit schleicht seit dem zuletzt Gesehenen immer mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, kann rational nicht wirklich erklärt werden, aber die Hoffnung auf eine Wende ist jedenfalls da. Irgendwie die drei Punkte holen und aus diesem Gefühl weiter Positives gewinnen. Die Burgenländer haben bis jetzt auch noch niemanden dominiert, wie es RB Salzburg tut, aber ihnen ist das von der Austria Dargebotene auch nicht entgangen und sie verstehen es genau, wie Abstiegskampf funktioniert. Sie wissen sicher, wie sie die Austria packen können, aber es wird am Samstag endlich wieder ein Sieg für den FAK und damit wichtige Punkte, damit man sich von da unten weiter fern hält.“

AWLinz84: „Also Mattersburg war zuletzt immer ein guter Boden, wobei das im Moment bei den gezeigten Leistungen tatsächlich der einzige Hoffnungsschimmer ist.“

Gizmo: „Würde dort mit Prokop-Fitz auflaufen, einfach weil die Jungs sicher noch das Gefühl haben vom Sommer/Herbst, als sie dort einen Traumpartie geliefert haben. Einfach an der Aufstellung von damals orientieren, das Spiel 90 Minuten herzeigen, das Gefühl von damals abrufen und verinnerlichen und dem Höller Loisl zeigen wo der Bartl den Most holt.“

Hurricane: „Wird dort verloren wird es wohl zappenduster werden.“

Alizee: „In Mattersburg schauen wir immer gut aus. Aber mit unseren Auftritten wird es auch dort schwer. Wünsche der Mannschaft und dem Übungsleiter alles Gute.“

Pinkman: „Vorne kann spielen wer will. Unsere Stürmer haben in drei Spielen keinen einzigen brauchbaren Ball gesehen, der auch nur annähernd zu einer Chance geführt hat. Unser Kapitän und Kreativspieler Grünwald hat ganze fünf Tore und null Assists. Wenn man die Einzelspieler mit den anderen unteren Playoff Teams gegenüberstellt, kann es schon sein dass bei uns mehr Qualität vorhanden ist, vom Kollektiv bzw. Mannschaftsgefüge, gehören wir aber sicher zu den schlechtesten Teams der Liga.“

Menor: „Verlieren verboten. Aber die wirklich wichtigen Spiele kommen dann erst mit zweimal Wattens, Admira und St. Pölten. In diesen zehn Tagen gilt es sich vom Abstiegskampf zu entfernen. Unsere Mannschaft muss endlich begreifen, dass es momentan nur mehr ein Ziel gibt und zwar den Klassenerhalt. Alles andere ist sekundär und ergibt sich von selbst. Wir können nicht Fußball spielen. Dafür hätten wir Zeit genug es zu erlernen aber wir haben es bis dato nicht geschafft. Jetzt muss gekämpft werden. Gekämpft um nicht in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden.“

