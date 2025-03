Austria-Fans: „Mit 46 Punkten den Grunddurchgang abschließen“

Die Wiener Austria trifft heute im letzten Spiel des Grunddurchgangs auf die WSG Tirol. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer...

Die Wiener Austria trifft heute im letzten Spiel des Grunddurchgangs auf die WSG Tirol. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Kräfte sammeln, noch mal alles geben und versuchen mit 46 Punkten den Grunddurchgang abschließen zu können!“

hope and glory: „Sollte gewonnen werden. Wären wichtige drei Punkte und ein Zeichen, wohin die Reise gehen wird im oberen Playoff.“

johnfive: „Auf geht’s, 3 Punkte und als Erster in das obere Playoff starten.“

ViolettErlaa: „Würde jetzt gern mal wieder Gruber oder von mir aus Raguz beginnen sehen. Prelec gefällt mir gar nicht und über kurz oder lang muss Raguz mal zeigen, ob es für die Startelf bei ihm noch reicht!“

Nuggetface: „Gruber hat gegen Klagenfurt meiner Meinung nach noch mehr Schwung in die Partie gebracht, noch dazu sein Schuss, der mit Pech an die Stange geht. Prelec ist sehr wichtig für unser Offensivspiel und bindet immer den Gegner an sich. Allerdings zeigt er mir in letzter Zeit zu wenig Bewegung, lässt sich auch teilweise vorne hängen. Wäre eigentlich aufgelegt, dass er ausgerechnet gegen Wattens (wieder) trifft. Gruber hätte es sich wieder verdient, von Beginn an zu spielen, bei Raguz sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund.“

ForzaViola71: „Raguz von Beginn an würde ich gegen tief stehende Gegner schon gern einmal sehen. Aus meiner Sicht ist er als Zielspieler schon höher einzuschätzen als Prelec, da technisch stärker. In den letzten Partien, wo er gegen Ende eingesetzt wurde, spielten wir meist schon auf Konter, und dafür ist er eigentlich zu langsam. Ich denke aber nicht, dass Helm die Startelf umstellen wird, ganz nach dem Motto ‚Never change a winning team‘. Gruber würde mir natürlich auch gefallen, er hat gegen Klagenfurt schon ordentlich Leben ins Spiel gebracht, aber die Situation ist ja hier die gleiche wie bei Raguz. Es können in unserem System nur zwei Stürmer auf dem Feld stehen.“

ViolaRoss: „Werden souveräne drei Punkte und wir ziehen als Erster ins obere Playoff ein, da Sturm gegen den LASK nur einen müden Punkt erkämpft.“

Hurricane: „Wäre ein krönender Abschluss, den Grunddurchgang mit einem Sieg zu beenden. Nach der Punkteteilung geht es nochmals richtig los, aber Sturm und wir haben ja einen minimalen Vorsprung erarbeitet.“

Violettesbluat: „Ich würde kein Risiko eingehen und Handl vor der Länderspielpause schonen, wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist. Defensiv sehe ich uns sehr gut aufgestellt aktuell. Alles für die drei Punkte!“

bigben79: „Wird ein knapper, aber wichtiger 2:1-Sieg für 46 Punkte im Grunddurchgang.“

brillantinbrutal: „Da durch Fischers Ausfall das Zentrum geschwächt ist, hoffe ich, dass Dragovic wieder in die Mitte rückt, auch wenn ich verstehe, dass wir Spiele wie zuletzt nutzen, um Plavotic als Abwehrchef auszubilden.“