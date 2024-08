Austria-Fans: „Mit der Wut im Bauch antreten“

Die Wiener Austria trifft nach der Europacup-Pleite gegen Ilves Tampere heute auf den FC Blau-Weiß Linz. Was erwarten sich die Fans nach der schwachen...

Die Wiener Austria trifft nach der Europacup-Pleite gegen Ilves Tampere heute auf den FC Blau-Weiß Linz. Was erwarten sich die Fans nach der schwachen Europacup-Vorstellung von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nuggetface: „Blau-Weiß Linz ist sicher stärker als Tampere. Mit einer Defensivleistung wie gestern, fängt man sich wieder ein paar Tore. Viererkette und ein bissl ruhiger agieren, könnte uns jetzt wirklich gut tun.“

hope and glory: „Extrem wichtige Partie! Hoffe, wir starten jetzt mit einem Sieg in die Saison. Sehe uns „kadertechnisch“ schon über Blau-Weiß Linz.“

PurpleHaze85: „Ich erwarte mir ab jetzt Resultate und zwar positive. Warum ist Drago noch nicht so weit? Auf die Bank zumindest mit Ihm das wäre schon gleich mal ein Zeichen. Ein Spieler seiner Klasse kann auch zwei Monate ohne Training sein, für seine Kollegen aktuell reicht es alle mal. So angefressen war ich schon ewig nicht mehr gleich zu Saisonbeginn.“

Violettesbluat: „Ich hoffe, dass man mit der Wut im Bauch antreten wird und keine Zweifel aufkommen lässt . Vieles liegt halt an unserer Defensive. Hoffe die Herren da hinten haben endlich kapiert, dass die Pflichtspiele begonnen haben und stellen ihre Konzentrationsfehler umgehend ab.“

Lokus2: „Ich könnte bei uns in Melk, also bei genau der Hälfte der Reise-Route, einen Zwischenstopp mit Kaffee und Kuchen organisieren, damit nach der Dreifachbelastung von Aufstehen, Zähneputzen und Anziehen ein bissl regeneriert werden kann. Ich weiß, ziemlich ungerecht den Spielern gegenüber, die ja nix für die Aussagen des Trainers können, aber zur Not macht halt nur das Trainerteam einen Zwischenstopp.“

AlfredoD.: „Es ist nur BW Linz von daher kann das Spiel irgendwie ausgehen. Aber alleine, dass wir dort nicht klar Favorit sind, ist ein Armutszeugnis im Wortsinn.“

seldom: „Ob Helm weiterhin auf die monatelang schwach spielenden vielen Routiniers setzen und eine Ü28-Startelf aufstellen wird, oder endlich beginnen wird sie Schritt für Schritt rauszunehmen, um die jungen Spieler zu fördern? Ob Saljic endlich im Kader stehen und Spielminuten sammeln wird?“

maxglan: „Glaub ich nicht. Das ist wahrscheinlich Helms einzige Chance in der Bundesliga, da wird er in erster Linie seine eigene Haut retten wollen und daher auf die Sicherheitsvariante mit den Routiniers setzen.“

zizou5: „Ich finde Fitz hat sich jetzt echt eine Pause verdient. Er war in Spiel gegen die Finnen so dermaßen schlecht und körperlos, dass es wirkte als hätten wir einen weniger an Platz. Wels sollte unbedingt die Chance bekommen.“

Decay26: „Ich glaube Helm wird leicht rotieren. Pazourek müsste jetzt eigentlich endlich starten! Sonst sehe ich Plavotic zurück in der zentralen Innnenverteidigung.“

the dude: „Doppelbelastung sollte kein Thema sein für Sonntag. Zwischen Mittwoch und Sonntag ist ein bisserl Zeit um ordentlich zu regenerieren. Wenn man jetzt schon Probleme hat, wurde in der Vorbereitung nicht gut gearbeitet.“

t.m.: „Es ist nachrangig wer spielt oder nicht, wenn wir so attackieren, „pressen“ kann man dazu ja wirklich nicht sagen, und uns dazu auch noch so naiv anstellen.“

